Érdemes lesz odafigyelni a ZTE FC és az Újpest csatájára szombaton

A labdarúgó NB I. 22. fordulója a pénteki (20.00) MTK–Mezőkövesd találkozóval indul, de aki a ZTE FC-ért szorít, most csak a szombatra figyel. Az egerszegiek ekkor az Újpestet fogadják, amellyel hasonló cipőben járnak, így ez a találkozó kiemelt jelentőséggel bír.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ha lehetnének nézők a lelátón, azt írnánk: aki csak teheti, menjen ki a ZTE Arénába és buzdítsa Boér Gábor együttesét, hiszen a közönség sokszor a tizenkettedik ember az egerszegi stadionban. Egy-egy ZTE–Újpest mérkőzés pedig a múltban is mindig esemény volt a zalai megyeszékhelyen. Csak egy a bökkenő: most nem lesznek nézők a lelátókon… Ezzel most együtt kell élni, és valószínűleg a csapatok is megszokták már, hogy csak magukra számíthatnak.

A ZTE FC szinte pontosan egy évvel ezelőtt, nagyjából hasonló helyzetben fogadta a lila-fehéreket. Az egerszegiek akkor újoncként küzdöttek a bennmaradásért, és az Újpest sem szerepelt túl fényesen, de a ZTE FC-nél pont ekkor következett be a fordulat. Az akkor már Márton Gábor által irányított csapat legyőzte (2-1) a Megyeri útiakat, s utána kikapott ugyan a Fehérvár FC vendégeként, de azt követően legyőzte idegenben a Mezőkövesdet (2-1), remek meccsen döntetlent játszott a Ferencvárossal (1-1), aztán a DVSC-t verte 3-0-ra idegenben. Majd jött a járvány és a leállás…

És hogy miért idézzük fel mindezt éppen most? Mert a helyzet kísértetiesen hasonlít az akkorira. A ZTE FC-nek pontosan egy sikerre volna szüksége, hogy újra meg­érezze, miként kell meccseket nyerni. A következő négy ellenfele pedig nem más lesz, mint az Újpest, a Fehérvár FC, a Mezőkövesd és az FTC… (Illetve közben jövő szerdán egy MK-meccs a Honvéd ellen.)

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója a klub honlapján úgy fogalmazott: „Mindenképp azt várom szombaton, hogy a csapat még dacosabb lesz, még jobban koncentrál, és ha lehet, még többet tesz a sikerért. De fordul a szerencse is, és a momentumok végre mellénk állnak.”

Nos, a ZTE FC-nek most tényleg egy bravúrra lenne szüksége, de a szezon során azt is láttuk, hogy a csapat képes erre és a jó játékra is. Az Újpest ellen viszont talán az lenne a legfontosabb, hogy se bírói, se saját hiba ne „szóljon közbe”. A tavasz talán legfontosabb mérkőzése következik Egerszegen, amire persze a fővárosiak is hasonlóképpen tekintenek, hiszen nekik is kellenének a pontok.

Ha most nézők is lehetnének, azt írhatnánk, hogy jó kis meccs következik, de nélkülük is összejöhet mindez. Ami biztos, hogy garantált az izgalmas összecsapás: érdemes lesz rá figyelni.