Emelt fővel búcsúzhat a ZTE FC a kupától

Kedden este rendezték meg a labdarúgó Magyar Kupában a 32 közé kerülésért a ZTE FC – Diósgyőr találkozót. A ZTE FC ugyan kikapott és kiesett, azonban emelt fővel búcsúzik, hiszen a második félidei játéka egészen remekre sikerült. Csak a hazai gól hiányzott…

ZTE FC – Diósgyőr 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 2346 néző. Jv.: Bogár (Farkas, Huszár).

ZTE FC: Szemerédi – Németh E., Kiss M., Lesjak, Gergényi – Hudák, Bedi – Horváth K. (Babati, 68.), Madarász, Barczi (Balázs Zs., 82.) – Popin (Novák, 61.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Diósgyőr: Rados – Polgár, Brkovic, Tamás M. – Mazalovic – Nagy T., Szabó B., Márkvárt (Tajti, 74.), Juhár – Hasani (Tóth B., 84.), Vernes (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Fernandez Fernando.

Gólszerzők: Nagy T. (44.), Hasani (78.).

Sárga Lap: Márkvárt (31.)

Élvonalbeli ellenfelet fogadott a ZTE FC a labdarúgó Magyar Kupában, s noha az egerszegiek hazai pályán léptek pályára, esélyesebbnek számított a miskolci csapat. Mindkét edző alaposan átszabta a bajnoki mérkőzéseikhez képest kedd esti csapatát. Az NB II-ben feljutó helyen álló ZTE FC-ben például a mérkőzésre nevezettek között nem szerepelt Devecsi Szilárd és Zöldesi Illés neve, akik eddig minden bajnoki találkozón szerepeltek. Babati, Kónya és Novák kispados volt. A televíziós közvetítés ellenére szépen gyülekeztek a nézők, a ZTE FC szervezett szurkolói csoportjai például szépen összeálltak, régen voltak ennyien. A találkozó előtt Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa köszöntötte Madár Gábort, a ZTE FC legendáját, aki nemrég töltötte be a 80. életévét.

A ZTE FC kezdőjében helyet kapott a fiatal védő, Németh Erik, aki a védelem bal oldalán helyezkedett. Lendületesen kezdtek a csapatok, a ZTE-nek nem volt veszítenivalója, miközben a másik oldallal kapcsolatban arról suttogtak: ha az NB I-ben jelenleg kieső helyen álló DVTK esetleg nem jutna tovább, akkor meneszthetik a csapat spanyol szakvezetőjét, Fernandez Fernandót. Az első nagyobb helyzet a Diósgyőré volt a 11. percben, amikor Juhár kissé balról lőtt kapura, de Szemerédi védett, a kipattanó labdát pedig a zalai védők kivágták. Az érződött, hogy a diósgyőriek nagyobb dinamikájú mérkőzésekhez szoktak az élvonalban, de a ZTE játékosai felvették a kesztyűt. A 23. percben Németh szabálytalankodása után a DVTK 20 méterről jutott szabadrúgáshoz, amit a tavaly még egerszegi színekben játszó Vernes Richárd végzett el, ám a sorfalról kivágódott a labda. A ZTE nem játszott rosszul, de sebesség tekintetében egy kicsivel a vendégek tűntek „élesebbnek”. Többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, a ZTE tábora a lelátóról megadta azt a támogatást a csapatnak, amit kértek. A 44. percben viszont megszerezte a vezetést a DVTK. Ismét egy balról érkezőlabdát védett Szemerédi, a kipattanó a másik oldalon érkező Nagy Tiborhoz került, aki jobbról, éles szögből lőtt kapura. A zalai kapus a gólvonalon még beleért a labdába, de már csak beljebb tudta segíteni, amiről nem tehetett, 0-1.

A félidőben érkezett a hivatalos nézőszám, azaz 2346 néző tekintette meg a helyszínen a találkozót. A szünetben egyik csapat sem cserélt és a 48. percben nagy egyenlítési lehetőség maradt ki. Bedi nagyszerűen forgatta be őrzőjét a jobb oldalon, beadására érkezett Popin, aki öt méterről centikkel fejelt mellé. Az 50. percben Horváth Krisztofer lövésébe léptek bele az utolsó pillanatban, s lett szöglet. Jól kezdte a második félidőt a ZTE, s jött az újabb helyzet. Az 51. percben Popin lapos, 18 méteres lövése megint csak centikkel suhant el a jobb alsó sarok mellett. Ugyanott, ahol előtte a fejese is mellé ment… A ZTE támadásban maradt és remek akciókat vezetett, melyekkel egyértelműen megzavarta az ellenfelet. Az 56. percben a nagy kedvvel játszó Horváth Krisztoferrel szemben szabálytalankodtak. Kissé jobbról, a kaputól 20 méterre járt a szabadrúgás, de Hudák fölé csavart. Az egerszegiek remekül játszottak, de a befejezés nem jött össze. A 63. percben Kiss Máté szabadrúgását ütötte szögletre Rados, ez is nagy lehetőség volt. Elkezdődtek a cserék, Novák Csanád váltotta Sasa Popint, és Babati Benjamint is felküldte Dobos Barna, a lehívott Horváth Krisztofer elismerő nagy tapsot kapott a közönségtől, méghozzá teljes joggal! Kifejezetten élvezetes volt a találkozó, amin a ZTE játszott jobban. A 69. percben Novák lépett ki, de középre lőtt. Megérdemelte volna az egyenlítést a ZTE FC, hiszen helyzetei voltak, méghozzá kidolgozott akciók végén. A 73. percben Madarász lőtt ugyanott mellé, ahol Popin is korábban – kétszer… Nem igaz, hogy ne legyen egerszegi gól, teljesen megérdemelte volna már a ZTE FC. A 78. percben aztán a semmiből növelte előnyét a Diósgyőr. Eljutott a kapuig, nem tudott a ZTE felszabadítani, Hasanihoz került a labda, aki középről, 10 méterről a jobb sarokba lőtt, 0-2. Ez így a sors igazságtalansága volt, viszont a futball igazsága is egyben: a helyzetkihasználás ugyanis döntő ebben a játékban… A ZTE FC nem tett le a továbbra sem, hogy szépítsen, de a Diósgyőr már őrizte előnyét, ami számára a továbbjutást jelentette.

A ZTE FC a kiesés és a vereség ellenére emelt fővel búcsúzhat, hiszen játéka minden elismerést megérdemel. A második félidőben jobb volt, helyzetei voltak, és alaposan megnehezítette az élvonalbeli ellenfél dolgát.