Elveszítette első elődöntős meccsét az Egerszegi Titánok

Története során először került idén az OB II elődöntőjébe az Egerszegi Titánok jégkorongcsapata. Ám itt, az első mérkőzésen nem ment a góllövés a zalaiaknak.

Egerszegi Titánok–Hevület 4-8 (0-1, 1-3, 3-4)

Zalaegerszegi Jégaréna, 200 néző, Jv: Pálkövi.

Titánok: Henczi B. – Bekő, Henczi Gy., Egyed, Gombos, Simon (első sor), Gyémánt, Kéner, Ambrus, Borbás, Bosnyák (második), Karvalics, Wéhli, Szabó, Tóth. Edző: Csata Csaba

Gólszerzők: Borbás, Bosnyák, Kéner, Gombos, ill. Varga 3, Reiter 3, Palkovics, Ozsváth.

Nagy volt a szurkolói érdeklődés az egyik fél második sikeréig tartó elődöntős párharc első felvonása iránt, melyen a vendégek kezdtek határozottabban és az 5. perctől vezettek is. A Titánok fokozatosan lendült játékba, ám hiába jöttek a helyzetek, azokat nem sikerült gólra váltani. A székesfehérvári ellenfél a második harmad elején is pontosabban játszott, és jelentősre növelte előnyét (0:3), hazai oldalon pedig csak ezek után tört meg a jég: Bosnyák átadásából Borbás ütött gólt a 28. percben.

Fordítás azonban nem lett a dologból, a következő három gólt is a Hevület szerezte, eldöntve tulajdonképpen a mérkőzést (1:6). A hazaiak ezek után is küzdöttek becsülettel, és tíz perccel az összecsapás vége előtt hirtelen kiszakadt a gólzsák: Bosnyák, Kéner, majd Gombos is betalált gyors egymásutánban (4:6). A Titánok mindent feltett egy lapra, az ellenfél azonban nyugodt maradt, és a hazai hibákat kihasználva két góllal tett pontot az összecsapás végére.

A párharc második mérkőzése szombaton (február 22.) következik Fehérváron, ahol a Titánok győzelmi kényszerben lép majd a jégre.JI