Elszenvedte első vereségét a ZTE KK

Szombaton este a férfi kosárlabda NB I A-csoportjának 5. fordulójában a Zalakerámia-ZTE KK a Falco KC vendége volt. A két régi rivális csatája ezúttal is parázs mérkőzést hozott, amit a vasiak nyertek meg, így vége szakadt a ZTE KK veretlenségének.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK 88-75 (17-19, 20-19, 29-18, 22-19)

Szombathely, 3000 néző. Jv.: Cziffra, Söjtöry, dr. Mészáros.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Falco KC: Norfleet 6, Curry 9/3, Váradi 12/6, Bruinsma 19/9, Reddic 16. Csere: Tóth N. 16, Balmazovic 10/6, Bíró O. Vezetőedző: Gasper Okorn.

ZTE KK: Ware 25/15, Thompson 2, Gliebov 9/3, Szabó Zs. 12/6, Agafonov 16. Csere: Durázi 10/3, Papp, Doktor 1, Bagó, Gulyás, Kis R. . Vezetőedző: Bencze Tamás.

Jól indult a zalai „sportszombat”, hiszen a ZTE FC NB II-es labdarúgó csapata ha nehezen is, de megszerezte hazai pályán a fontos három pontot a Mosonmagyaróvár ellen és újra az élre állt. A Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosarasai pedig tabellaelsőként utaztak szombat este a szomszédvár Falco KC Szombathely otthonába.

Remek hangulat várta a Savaria Arénában a csapatokat, hiszen nagyon sokan érkeztek a mérkőzésre Egerszegről is, gyakorlatilag megtöltve a vendégszektort. Természetesen a szombathelyi szurkolókat sem hagyta hidegen ez a párosítás. Annak ellenére, hogy a ZTE KK százszázalékos mérleggel és elsőként érkezett Szombathelyre, a Falco KC hazai pályán esélyesebbnek számított. Már csak amiatt is, hiszen két év óta irigylésre méltó mérleggel bír hazai környezetben és ne feledjük: most is remek csapata van a vasiaknak.

Aztán egy 6-0-val kezdett a Falco, amire jókor jött zalai oldalon Ware hármasa, majd Gliebov szintén triplájával, már a ZTE KK vezetett (6-8). Így, hogy „megismerték” egymást a csapatok, folytatódott a találkozó, és nem maradt el az ádáz küzdelem. A két tábor űzte, hajtotta övéit, a pályán pedig maradt a szoros csata. Felváltva vezettek a csapatok, nehéz lett volna ekkor megjósolni a későbbi győztes kilétét. A második negyed is hasonló küzdelmet hozott, viszonylag kevés ponttal. A ZTE KK kiharcolt már ötpontos vezetést is Szabó hármasával (24-29), de nem tudott elszakadni a Falcótól, amely visszazárkózott és egyenlített (33-33). Majd átvette a vezetést, de a negyedet egy bravúros, majdnem a félpályától eleresztett hármas zárta le, amit Dustin Ware ért el, így a ZTE KK egypontos vezetéssel vonult pihenőre (37-38).

A második félidőt egyértelműen jobban kezdte a Falco KC (44-38), s jött is az egerszegi időkérés. A ZTE KK kezdte összekapni magát, Ware újabb hármasával megérkezett a vasiak nyakára (47-46). A házigazda Bruinsma és Reddic kosaraival megint ellépett, közben voltak a nézők számára is látványos megoldások. Mint például blokkok, szerelések mindkét oldalon, ám a 27. percben a Falco kicsikart magának egy tízpontos előnyt (59-49). Ekkor jött jól a zalaiaknak egy újabb Ware-tripla és Szabó lepattanója, de kezdett belejönni a Falco is. Curry triplája ugrasztotta talpra a vasi híveket, azonban szó sem volt arról, hogy a ZTE KK-nak bármit is fel kellett volna adnia. Bár a záró negyed előtt tíz ponttal vezetett a Falco (66-56), innen még bőven vissza lehetett jönni. Bruinsma hármasa, aztán Thompson kihagyott kísérlete, majd vasi oldalon Tóth N. duplája után ellépett a Falco (71-56). Ez a különbség az egerszegiek szempont már komoly hátránynak tűnt, de persze nem ledolgozhatatlannak. Ehhez viszont már csaknem hiba nélküli játék lett volna szükséges az egerszegiek részéről egy olyan Falco KC ellen, amely hazai pályán szerepelt, méghozzá igencsak sikerre éhesen. Három perccel a zárás előtt Gliebov kettesével a ZTE KK még visszajött tízen belülre (78-70), ám a hátrányát már nem tudta ledolgozni.

Győzött a Falco KC, amely a második félidőben kevesebbet hibázott, a ZTE KK pedig elvesztette veretlenségét, ám Szombathelyen, egy rangadón, ez egyáltalán nem „tragédia”.