Elsőre rögtön rangadót nyert a Kanizsa Vízilabda

Tavaly még OB I-es szombathelyi riválissal szemben és ráadásul győzelemmel nyitotta az új bajnoki szezont a Kanizsa Vízilabda az OB I B-ben.

Kanizsa Vízilabda–AVUS 9-8 (2-3, 3-1, 2-1, 2-3)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Bujka, Tóth Zs.

Kanizsa: Vértes – Major 1, Kalanovics 3, Dobay P. 1, Szávai, Dobay G. 1, Simon A. 1. Csere: Vadovics, Solymosi 1, Balaska 1, Fodor, Kovács Á., Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Az elmúlt szezon végén az élvonalról osztályozón lemaradt kanizsaiak tehát rang­adóval nyitották az idényt. Az uszodába a járványügyi szabályok betartásával szurkolók is kilátogathattak, és aki ott volt, aligha bánta meg. A fordulatos első negyed utáni folytatásban az AVUS vezetett már két góllal is, félidőben mégis a Kanizsa volt előnyben. A harmadik nyolc percben az ellenfél egyenlítését követően Dobay Péter és Balaska Dániel találatai kétgólos előnyt hoztak a házigazdának. Az egyik új igazolás, Kalanovics Balázs az utolsó negyedben kétszer is beköszönt a Kanizsa soraiból, ezzel pedig sikerült megtartani a hazai előnyt és a nagykanizsaiak három pontot szereztek a nyitányon.

Jók: Vértes, Kalanovics.

Ludányi Kadosa: „Maximálisan elégedett lehetek az eredménnyel, hiszen rögtön az első szezonbeli tétmeccsünkön az egyik legjobb csapatot győztük le. A vendégek kerete hetven százalékban megegyezik azzal, amely az OB I-ben is szerepelt.”