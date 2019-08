Elsőre győzelem a ZTE KK újabb támogatói megállapodása

Mozgalmas napot bonyolított le pénteken a Zalakerámia-­ZTE KK, hiszen délelőtt egy támogatói megállapodást kötött a klub, amit sajtótájékoztatón jelentett be, este pedig a Bencze Tamás vezette csapat a Sopron ellen lejátszotta első felkészülési mérkőzését.

Délelőtt régi partnerrel talált ismét egymásra a ZTE KK, hiszen a Flex (korábban Flextronics) a múltban még név­szponzora is volt a kosárklubnak. Azóta is tagja volt a támogatói körnek, de mint Péter Ágota, a Flex Magyarország alelnöke a sajtótájékoztatón el­mondta, ezúttal egy hosszú távú megállapodást kötöttek. Mint kifejtette, részükről ez nem elsősorban „üzleti ügy”, sokkal inkább egyfajta társadalmi felelősségvállalás. Úgy fogalmazott, a verseny és a siker a Flex életében nem cél, hanem életforma, és ezen értékrendjük közös a kosarasokéval.

Balaicz Zoltán polgármester azt elevenítette fel, hogy a cég 25 éve van jelen a város életében, és nemcsak a sportban, de más területeken is számíthattak a segítségére. A sport felé való nyitás pedig a Flex részéről nem újdonság, ráadásul az innováció terén is fontos a vállalat a város életében.

Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője ismertette, hogy a mezreklámon kívül a csarnokban egy LED-fal és egy reklámtábla is jelzi majd a Flex jelenlétét a csapatnál. A klub társadalmi elnökségének vezetője, dr. Gyi­mesi Endre némi nosztalgiával emlékezett azokra az időkre, amikor a cég megérkezett a megyeszékhelyre, és „letelepítésében” polgármesterként ő is szerepet vállalhatott. Úgy fogalmazott: olyan céggel léptek ismét partneri kapcsolatba, melynek nem kell reklám, mert úgyis ismerik…

Este pedig következett a Zalakerámia-ZTE KK és a Soproni KC edzőmeccse.

Zalakerámia-ZTE KK– Sopron 93-63

(19-17, 15-18, 28-16, 31-12)

Zalaegerszeg, 800 néző.

ZTE KK: Ubilla 7, Johnson 19/3, Williams 18, Szabó Zs. 8, Agafonov 12. Csere: Bagó 2, Gulyás 6, Djuric 12/3, Doktor 3/3, Farkas 4, Kovács K., Simó 2. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Az első nyilvános felkészülési mérkőzés gyakorlatilag bajnoki nézőszámot hozott a Zalakerámia Sportcsarnokban, ez is mutatja, hogy az egerszegi drukkerek mennyire várták már, hogy lássák új összetételű csapatukat. A vendég Sopron is átalakult a nyáron, viszont a napokban Jászberényből igazolt Damier Pitts még nem lépett pályára. Az látszott, hogy a csapatok úgymond munkából érkeztek, nem volt még annyira gördülékeny minden, de ez természetes a felkészülés közepén. Sokat cseréltek az edzők, szo­rosan alakult a meccs, aztán a harmadik negyed végén robbantott a ZTE KK, és eldöntötte a meccset is. Ami fontos, és mindig megkönnyebbülten kell megállapítani: sérülés nem történt.