Elrajtolt az utánpótlás téli futsalbajnoksága

A hét végén az U19-es, az U13-as és az U11-es korosztályokban elrajtolt a megyei téli utánpótlás-futsalbajnokság küzdelemsorozata. Összeállításunkban a mérkőzések eredményei mellett azok gólszerzőit is bemutatjuk hétről hétre.

U19, B-csoport

Zalalövő–Keszthelyi Haladás 2-4 (1-4). Gólszerzők: Végh, Németh B., ill. Árvai (3), Horváth L.

Zalaszentgrót–Páterdomb 6-1 (0-0). Gólszerzők: Bogdán (3), Lampert (2), Fábián, ill. Gyuk.

Police-Ola–Andráshida TE 3-5 (3-1). Gólszerzők: Tóth M. (2), Végh, ill. Tóth B. (3), Völler, Kaprinai.

Páterdomb–Zalalövő 1-4 (0-1). Gólszerzők: Csurgai, ill. Molnár Á. (2), Stummer, Németh B.

Keszthelyi Haladás–Police-Ola 11-1 (6-1). Gólszerzők: Horváth L. (3), Árvai (3), Soós (2), Koloszár (2), Mózer, ill. Tóth M.

Andráshida TE–Zalaszentgrót 1-7 (0-2). Gólszerzők: Völler, ill. Bogdán (3), Fábián (2), Lampert, Takács.

Keszthelyi Haladás–Pá­terdomb 12-0 (6-0). Gólszerzők: Árvai (5), Koloszár (4), Németh N., Vadász, Mózer.

Zalalövő–Andráshida TE 5-1 (3-0). Gólszerzők: Németh Gy. (2), Németh B., Stankovics, Sütheő, ill. Gortka G.

Zalaszentgrót–Police-Ola 9-2 (6-0). Gólszerzők: Bogdán (3), Fábián (3), Lampert (2), Hideg, ill. Tóth M., Fehér.

Andráshida TE–Páterdomb 10-6 (7-2). Gólszerzők: Gortka G. (3), Völler (2), Liszi (2), Tóth B., Kaprinai, Péhl B., ill. Gyuk (2), Hári (2), Csurgai (2).

Zalaszentgrót–Keszthelyi Haladás 1-5 (0-3). Gólszerzők: Bogdán, ill. Árvai (2), Vadász, Horváth L., Gujgiczer.

Police-Ola–Zalalövő 2-11 (1-5). Gólszerzők: Tóth M. (2), ill. Stummer (4), Németh B. (3), Végh (2), Stankovics, Németh Gy.

U13, A-csoport

Andráshida TE–Páterdomb 8-1 (4-1). Gólszerzők: Szalóky (4), Gódor, Marai, Kámán, Szeles (öngól), ill. Szeles.

Teskánd–Zalaegerszegi USC 6-3 (3-1). Gólszerzők: Tóth Be. (5), Lánczos, ill. Farkas M. (2), Farkas B.

Zalaegerszegi USC–Andráshida TE 2-3 (0-3). Gólszerzők: Farkas M., Moór, ill. Szalóky (2), Marai.

Páterdomb–Teskánd 0-7 (0-5). Gólszerzők: Büki (2), Lánczos (2), Tóth Be. (2), Bertók.

Páterdomb–Zalaegerszegi USC 4-8 (0-5). Gólszerzők: Maléth (3), Nagy G., ill. Moór (4), Dalla (3), Tamási.

Andráshida TE–Teskánd 9-3 (4-2). Gólszerzők: Szalóky (5), Tóth L. (2), Gódor, Dervalics, ill. Tóth Be. (2), Büki.

U13, B-csoport

Botfa–Police-Ola 2-5 (0-3). Gólszerzők: Odonics, Czupók, ill. Mezei (2), Endrédi (2), Balázs.

Zalaegerszegi USC–Zalalövő 2-5 (0-3). Gólszerzők: Koltai, Horváth F., ill. Szakály (2), Fekete (2), Orbán.

Zalalövő–Botfa 3-2 (3-2). Gólszerzők: Szakály, Kovács N., Fekete, ill. Nagy B. (2).

Police-Ola–Zalaegerszegi USC 5-2 (3-0). Gólszerzők: Gerencsér (3), Endrédi (2), ill. Nagy Zs., Horváth Á.

Police-Ola–Zalalövő 4-3 (3-2). Gólszerzők: Endrédi (2), Gerencsér (2), ill. Ivanik (2), Kovács N.

Botfa–Zalaegerszegi USC 5-3 (2-1). Gólszerzők: Németh B. (2), Odonics, Kocsis, Czupók, ill. Horváth F. (2), Koltai.

U11, B-csoport

Páterdomb–Police-Ola 0-10 (0-8). Gólszerzők: Varga M. (5), Nagy R. (3), Lukács, Agg.

Police-Ola–Botfa 8-5 (1-2). Gólszerzők: Fehér (4), Nagy R. (3), Faragó (öngól), ill. Pálos (2), Horváth G., Halász, De Negri.

Andráshida SC–Police-Ola 3-10 (2-5). Gólszerzők: Peresztegi (2), Szabolcs, ill. Nagy R. (4), Varga M. (4), Fehér (2).

Botfa–Páterdomb 8-2 (1-1). Gólszerzők: Pálos (4), Halász (2), Horváth G., Takács, ill. Kósa (2).

Páterdomb–Andráshida SC 2-5 (0-3). Gólszerzők: Koleszár, Krisztián, ill. Peresztegi (2), Sabján (2), Szabolcs.

Andráshida–Botfa 2-8 (2-4). Gólszerzők: Peresztegi, Forgács, ill. Pálos (2), Horváth G. (2), Halász (2), De Negri, Faragó.