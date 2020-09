Előtérben a biztonság az 51. Göcsej Kupán

Pénteken kezdődik az 51. Forest Hungary Kosárlabda Göcsej Kupa, mely az idén rendhagyó lesz: a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt ezúttal három férfi együttes verseng a Zalakerámia Sportcsarnokban, nézők előtt, ám a szervezők szigorításokat is megfogalmaztak a belépéssel kapcsolatban.

A Göcsej Kupa patináját nem kell külön ecsetelni, jelentősége pedig most is nagy, például azért, mert a jelenlegi helyzetben az is nagy szó, ha egy sporteseményt meg lehet rendezni. A mezőnyt a Zalakerámia-ZTE KK, a Sopron KC és az Egis Körmend alkotja, e három együttesnek minden tekintetben jól jön a játék.

Hogy nézők is lehetnek a csarnokban, ennek vélhetően a sportkedvelők és a csapatok is örülnek. A rendező Zala Megyei Kosárlabda Szövetség pedig az érintettek biztonsága érdekében fontos szabályokat hozott, és mindenkit ezek betartására kér. A legfontosabb, hogy a Zalakerámia Sportcsarnokban kötelező lesz a maszk viselése, kijelölnek fertőtlenítő pontokat, továbbá kérik – például a büfében is – a 1,5 méteres távolság betartását is. A belépéskor minden látogató testhőmérsékletét ellenőrzik, és 37,5 fok feletti értéknél senkit nem engednek be. A ZMKSZ ügyvezetőjétől, Török Róberttől azt kérdeztük, vajon mennyire tudják a szabályokat be is tartatni.

– A rendezőink figyelmeztetni fognak mindenkit, aki nem követi az előírásokat – mondta Török Róbert. – De a hatóságok és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részéről is lesznek a helyszínen, akik a nézőket ellenőrzik. Közeledik a bajnokság és az MKOSZ is azon dolgozik, hogy szurkolók is lehessenek a mérkőzéseken. A zalai tapasztalatok alapján is hoznak majd döntéseket a későbbi protokollra vonatkozóan.

A szájmaszk viselését azért tették kötelezővé a lelátón, hogy ne kelljen előírni a kötelező távolságtartást, de ettől függetlenül kérik a nézőket, hogy lehetőleg szellősen foglaljanak helyet a nézőtéren.

A program szerint pénteken 18 órától rendezik meg a Sopron–ZTE KK találkozót, majd szombaton, ugyancsak 18 órától következik a ZTE KK–Körmend összecsapás. Vasárnapra marad (17) a Körmend–Sopron csata. A pénztárak mindig egy órával az adott meccs előtt nyitnak.

A szombati mérkőzés előtt adják át Zala megye legjobb utánpótláskorú lány és fiú kosárlabdázójának a dr. Katona György-, valamint a Zsíros Tibor-díjakat. A vasárnapi összecsapás után eredményhirdetéssel zárul a torna.