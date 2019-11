Először rendeztek nemzetközi combatsport-viadalt Lentiben

Az Arany János Általános Iskolában rendezte meg a Fightingsport Hungary Kick- és Thai-Boksz SE a European Fight Games Nemzetközi Combatsport Bajnokságot, melyen a házigazda magyarokkal együtt 7 ország 150 versenyzője küzdött meg.

– Először zajlott Lentiben ez az európai nemzetközi bajnokság, ahol egyesületünknek, a Fightingsport Hungary Kick- és Thai-Boksz SE zalaegerszegi szervezetének két éve van kihelyezett tagozata – mondta el a rendezők nevében Horváth Ferenc vezetőedző. – A csapattagok már számos versenyen vettek részt, van köztük világbajnok is. Úgy gondoltuk, eljött az ideje, hogy ebben a városban is legyen egy ilyen megmérettetés.

A lezajlott „A” kategóriás nemzetközi verseny előszobája a világ- és Európa-bajnokságoknak. Horváth Ferenc hozzátette: ezek a megmérettetések nemcsak egy sportágról, illetve annak szabályrendszeréről szólnak. A Lentiben megrendezett viadalon Muay­thai, K1, Low Kick, Body Contact, Kick Light, Light Contact, K1 Light, Point

Fight, Submission (Gi Grappling) kategóriákban, valamint formagyakorlatban indultak a sportolók. A versenyzők a gyerekektől a veteránokig több korosztályban vetélkedtek. A házigazdák közül két versenyző lépett ringbe, illetve tatamira, mellettük zalaegerszegi és nagykanizsai versenyzők is érkeztek.

– Erős volt a felhozatal, ukránok, románok, osztrákok, franciák közt is láthattunk első osztályú versenyzőket, illetve érkezett profi K1-es hölgy világbajnok is – folytatta a tréner, aki elmondta azt is, hogy klubjuk az országban az egyik legeredményesebb.

A viadal Zala megyei eredményei. Kadett: Nagy Zeusz (Nagykanizsa) –52 kg: Point Fight 2. helyezés, Light Contact 3., Kick Light 3. Nagy Levente (Nagykanizsa) –57 kg: Point Fight 2., Kick Light 3., K1 Light 2., Molnár Botond (Zalaegerszeg) +67 kg: Kick Light 1., K–1 Light 1. Felnőttek: Németh Viktória (Zalaegerszeg) +65 kg: Light Contact 2., K–1 Light 1., Pintér József (Lenti) –85 kg: K–1 Light 1., Veteran Kick Light 1., Point Fight 3. Veteránok: Garamvölgyi Krisztián (Zalaegerszeg) –85 kg: Kick Light 2., Point Fight 2., Szőke Károly (Zalaegerszeg) +85 kg: Point Fight 1.