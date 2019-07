Elodázhatatlan volt a fejlesztés az egerszegi birkózóknál

Jelentős fejlesztés zajlik jelenleg is a Zalaegerszegi Birkózó SE-nél, ahol a birkózócsarnokhoz végre egy teljesen új öltözőrendszer és vizesblokk kerül, amire már régóta vágytak. Az egerszegi birkózósport legendája, Berzicza Tamás, aki a Magyar Birkózó Szövetség elnökségi tagja, szintén örül, hogy méltó körülmények között dolgozhatnak a klub fiataljai.

A Magyar Birkózó Szövetség jelölte ki a fejlesztésre pályázó klubok közül a Zalaegerszegi Birkózó SE-t is, ami egyben azt is jelenti, hogy a ZBSE sikeresen kandidált. A munkálatok már korábban elkezdődtek, hiszen három éve magának a birkózócsarnokban a tetőszerkezete újult meg, a nyílászárókat kicserélték és a fűtésrendszer is új lett. Azonban az öltözőkre és a vizesblokkokra akkor nem jutott pénz, nem úgy most. Állami forrásból sikerült a pénzt megigényelni, s hogy a ZBSE-nél hatékony és elismert a munka, ezt jelzi az is: a Magyar Birkózó Szövetség nemrég Berzicza Ferenc szakmai vezetőt kitüntette a magyar birkózósportban eltöltött 50 éves szolgálatáért.

– A felújítási folyamat közben adódott a lehetőség, hogy új pályázatot nyújtsunk be – hallottuk Berzicza Ferenctől. – Az MBSZ tavasszal megújult elnöksége is támogatta ezt, amibe ismét bekerült Berzicza Tamás, aki innen indult egykor és ért el világsikereket egerszegi színekben. Ehhez jött az egerszegi önkormányzat hathatós segítsége, s vele együtt valósulhat meg a fejlesztés.

Berzicza Ferenc nem említette, de közismert, hogy apa-fiú kapcsolatról, versenyző korában pedig edző-tanítvány kapcsolatról volt szó. Berzicza Tamás a minap hazalátogatott, és ő is megtekintette a munkát, ami szépen halad.

– A tavaszi tisztújító közgyűlésen ismét Németh Szilárdot választották elnöknek, és én is ismét bizalmat kaptam, vagyis az új elnökségnek is tagja lettem – mondta el találkozásunkkor Berzicza Tamás. – Természetesen ebbéli szerepemnél fogva is segítettem az egerszegi birkózósport ügyét, de döntőnek mégis az itt zajló munka és a hagyományok számítottak. És valljuk meg, indokolt is volt már a bővítés és a felújítás.

Gerencsér Zoltán, a klub vezetőedzője szervezi és felügyeli a munkálatokat, akit arról faggattunk: mi valósul meg várhatóan az év végéig a fejlesztésből.

– Két fiú öltözőt és egy lány öltözőt alakítunk ki, továbbá konditerem épül és egy szülői várószoba, valamint külön öltöző a kicsiknek – tudtuk meg Gerencsér Zoltántól. – Összesen ötven-hatvan millió forintos beruházásról van szó az első ütemmel együtt, ami már elkészült a csarnokban.

Aztán ismét Berzicza Tamáshoz fordultunk, aki anno itt készült fel három olimpiára, a világ- és az Európa-bajnokságokra. Olimpiai hatodik, vb- és Eb-ezüstérmes junior világbajnokról van szó.

– Hogyne, én is itt készültem, szép volt, jó volt, de az idő továbbhaladt – említette a korábbi egerszegi kiválóság. – Az én időmben ez a terem modernnek számított, de eltelt közben egy negyed évszázad. A terem ma is jónak számít, nagy és állandó a birkózófelülete, de kiszolgáló helyiségek is kellenek, amit sokan hiányoltak, tegyük hozzá, joggal. Sok gyerek birkózik itt, nem mindegy, hogy milyen környezetben ismerkednek meg a sportággal. Ez indokolta a fejlesztést is.