Elmarad a magyar U21-es labdarúgó-válogatott meccse

Elmarad a magyar labdarúgó U21-es válogatott keddre Szombathelyre tervezett, szlovénok elleni felkészülési mérkőzése.

Mindezt a Magyar Labdarúgó-szövetség jelentette be, miután kiderült, hogy a szlovénoknál több koronavírus-fertőzést is regisztráltak. A Gera Zoltán vezette magyar csapat keretében a ZTE FC három futballistája, Demjén Patrik, Szánthó Regő és Gergényi Bence is helyet kapott, akik hétfőtől újra csatlakoznak a Boér Gábor vezette ZTE FC együtteséhez.