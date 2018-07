Elkezdte a felkészülést a Nagykanizsa

Hétfőn késő délután már úgy tréningezhetett az FC Nagykanizsa NB III-as újonc labdarúgó- együttese, hogy a vezetőedzője is jelen lehetett a foglalkozáson.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A tréner pedig nem más, mint Barna László, aki a kaposvári futballból érkezik a nagykanizsai csapat élére. Hogy az 50 esztendős szakemberre miként esett a választás, az néhány gondolat erejéig talán magyarázatra szorul. Amikor szűk másfél hete a nagykanizsai gárda vezetőedzője kapcsán írtunk, akkor még a klub sajtótájékoztatón Mészáros Ferencet mutatta be a szakmai stáb vezetőjeként.

– Mészáros Ferenccel a szóban megfogalmazott alkalmazási feltételek kapcsán írásban már nem tudtunk megegyezni – magyarázta meg a kialakult helyzetet Kovács Tamás, az FC Nagykanizsa elnöke. – Ezért döntöttünk úgy közös megegyezéssel, hogy a kontraktust már nem írjuk alá. Mivel új helyzet állt elő, ezért tovább kerestünk edzőt, így esett a választásunk a kaposvári labdarúgásból ismert Barna Lászlóra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hétfőn már Barna László tartotta az edzést

A hétfői edzést tehát már a somogyi megyeszékhely futballjából érkező szakember tartotta, akinek pályaedzője az a Bene Gábor lesz, aki az utánpótlás szekciójának szakmai igazgatója is.

– Örömmel érkeztem, hiszen nagykanizsai születésű vagyok – mondta el bemutatkozásképpen Barna László. – Védőként gyakorlatilag a kaposvári futballban minden NB-s osztályt megjártam, majd Prukner László és Sisa Tibor mellett 300 NB I-es meccsen lehettem pályaedző. Vallom, hogy alázat és lelkesedés nélkül nem lehet e sportágat űzni. Ezt kértem a játékosoktól is most az öltözői székfoglalómban. Úgy érzem, a hitvallásomra fogékony labdarúgókkal találkozhattam itt Kanizsán, és ennek szellemében is vetjük magunkat a munkába.

Olyannyira a feladatok sűrűjébe csöppent az új vezetőedző, hogy szerdán hazai környezetben 17 órától felkészülési meccs keretében már a szlovén második vonalbeli Nafta Lendava ellen bizonyíthatnak a kanizsaiak. Ami pedig a keretben történt változásokat illeti: Kulcsár Olivér, Kulcsár Roland, Zsirai András, Zsirai Péter, Szabó Ádám és László Áron távozott a megyei bajnokságot nyert csapattól, Szalai Dániel abbahagyta, Horváth Patrik Ausztriában folytatja. Ahogy már megírtuk, Andráshidáról érkezik a támadó Vittman Ádám, a belső védő Major Máté és a kapus Horváth Márton. Akik még a tréning alkalmával – a teljesség igénye nélkül – lelkesen rótták a köröket és végezték a feladatokat: Béli Milán, Kondor Kristóf, Kretz Bálint, Pál Dávid, Szőke Richárd, Vlasics Dániel, valamint az egykori NB I-es bal oldali védő, Kónya László. Az említett labdarúgók közül még nem mindenkivel biztos a kontraktus aláírása.