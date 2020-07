Elkezdődött Egerszegen a strandröplabdázók sorozata

Hamísítatlan nyári időben rendezhette meg a ZTE RK az AquaCity Strandröplabda Bajnokság nyitó fordulóját, melyre nemcsak a megyéből, hanem azon kívülről is érkeztek indulók.

Az előnevezések gyorsan beteltek, így mind a három (női, férfi, vegyes páros) kategóriában a maximális létszámmal indulhatott a versenyzés.

– Sokan várták, hogy sportolhassanak, hiszen itt a nyár, így akik nem voltak elég gyorsak, ők lemaradtak az első versenynapról. Számunkra pedig remek visszajelzés ez, hogy a strandröplabdázók szeretik a zalaegerszegi helyszínt, és ezt a minden nyáron visszatérő sorozatot is. Ezt jelzi, hogy nemcsak a környékbeliek neveztek, hanem távolabbról is – tájékoztatott Horváth Richárd főszervező.

A hazai, azaz zalai versenyzőkön kívül érkeztek Vasvárról, Ajkáról, Szombathelyről, Budapestről és Almásfüzitőről is párosok.

Izgalmas, sokszor hosszú labdameneteket hozó csatákban dőltek el a helyezések. A női párosok versenyében szombathelyi győzteseket avattak, a férfiaknál a zalaegerszegi röplabdások domináltak, a vegyes párosban szintén hazai siker született.

A forduló végeredménye.

Női páros: 1. LiMo (Horváth Mónika; Koronczai Lilla), 2. Németh Lola–Polgár Bianka, 3. Salzmann Szilvia–Gál Judit.

Férfi páros: 1. KissGyenes (Kiss Gergely, Gyenes Zoltán) Zalaegerszeg, 2. ATE (Tompa Dávid, Domokos Ádám), 3. Katarzis (Koós Krisztián, Horváth Richárd).

Vegyes páros: 1. Destiny (Szalai Vivien, Koós Krisztián), 2. KáBé (Koronczai Lilla, Bodovics Árpád), 3. Életképes Túrósrétes (Domokos Fanni, Domokos Ádám).

A háromállomásos versenysorozat következő fordulóját július 25-én rendezik.