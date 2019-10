Elképesztő fordulatok és zalai pontszerzés Kisvárdán

A labdarúgó NB I 8. fordulójában Kisvárdára látogatott a ZTE FC, mely elképesztő fordulatokat hozó, hatgólos mérkőzés végén ponttal térhetett haza.

Kisvárda – ZTE FC 3-3 (0-2)

Várkerti-stadion, 2280 néző. Jv.: Pintér (Kóbor, Király).

Kisvárda: Felipe – Melnyik, Beriosz (Tischler, a szünetben), Kravcsenko, Protic – Lucas, Bumba – Hei, Grozav, Kovácsréti (Hugo Seco, a szünetben) – Gosztonyi. Vezetőedző: Vasile Miriuta.

ZTE: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Bobál D. – Kocsis – Radó (Babati, 72.), Mitrovic, Bedi, Stieber (Hudák, 60.) – Bobál G. (Gergényi, 85.). Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Gólszerzők: Bedi a 26., Radó (11-esből) a 43., Grozav a 47., Kravcsenko az 56., Tischler a 68., Babati (11-esből) a 82. percben.

Sárga lap: Melnyik a 40., Beriosz a 43., Devecseri az 50., Grozav és Bolla az 55., Bobál D. a 76., Bumba a 77. percben.

Kiállítva: Bolla az 54., Devecseri a 81. percben.

Három vesztes bajnoki után nagyon szeretett volna győzni a Kisvárda, melyből azonban sérülés és eltiltás miatt három alapember (Cukalasz, Karaszjuk, Ene) is hiányzott. Váratlanul fogyatkozott meg ugyanakkor a ZTE: a válogatottba frissen behívott Tamás Krisztián dőlt ki a sorból sérülés miatt, olyannyira, hogy a hírek szerint még a nemzeti csapathoz való jövő heti csatlakozása is veszélybe került.

Élénk iramban, de sok pontatlansággal kezdődött mérkőzés. A 6. percben a zalaiak formás akciót vezettek, melynek végén Stieber beadásnak szánt bal oldali labdája veszélyesen megpattant, de a kapus nem mozdult ki annyira, hogy ne tudott volna visszavetődni. Két perccel később a túloldalon Bolla állva várta, hogy a fejére essen egy beadás, Kovácsréti közbeugrott, de gyatra fejese alig ment el a kapuig. Kezdeményezni próbált a házigazda, de a hideg esőben nehezen melegedett be. A 24. percben jött az első helyzet: Grozav kaparta ki a labdát a büntetőterület bal oldalán, beadása nem volt jó, de Gosztonyi megelőzte a védőket, és ballal kapura lőtt. Demjén bravúrral hárított. Két perccel később ünnepelhettek a vendégek. Radó jobb oldalról küldte középre a labdát, Bobál G. átlépte azt, Stieber pedig sarokkal készítette le Bedi elé, aki 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 0-1. A bekapott gól visszavetette a Kisvárdát, mely felállt védelemmel szemben amúgy sem volt hatékony, túlságosan lassan szőtte akcióit. A vendégek ugyanakkor felbátorodtak, és a szünet előtt ennek eredménye is lett. Egy ZTE ellencsapás végén Beriosz húzta el a 16-oson belül Bobál G-t, a büntetőt pedig Radó magabiztosan belőtte, 0-2.

Régi futballközhely, hogy a 2-0-s előny a legveszélyesebb félidei eredmény: magabiztos különbségnek tűnik, és elaltathatja az előnyben lévő csapatot, ám ha érkezik a szépítés, könnyen jöhet a lejtő. Mindezt a ZTE is megtapasztalhatta a második játékrész elején. Mondjuk kettős csere után mint ha nem is ugyanaz a Kisvárda jött volna ki az öltözőből, a hazaiak magasabb fokozatba kapcsoltak, és az 50. percben, Protic bal oldali beadása, valamint Grozav remek csúsztatása után szépítettek, 1-2. Aztán elkerülhetőnek látszó sárgák következtek a vendégek részéről (Devecseri, majd a Grozavval kakaskodó Bolla bűnhődött), és ennek később még nagy jelentősége lett. Az 56. percben ugyanis Bolla nyújtott lábbal rácsúszott Grozavra, és második sárga után mehetett zuhanyozni. A bajt tetézte, hogy a sértett által élesen a kapu elé lőtt szabadrúgás után Kravcsenko verte meg fejjel a Zete védelmét, és máris oda volt az előny, 2-2. A 65. percben Gosztonyi ugrotta túl a zalai védőket, de közeli és erős fejese nem ment elég jó helyre, így Demjén bravúrral védeni tudott. De nem volt vége még a légi csapásoknak: a 71. percben Tischler verte meg fejjel a veszélyt fél vállról vevő Devecserit, és a jobb sarokba bólintott, 3-2. A zalai védő kálváriája pedig nyolc perccel később folytatódott, amikor elkésve érkezett és letarolta Secót – ő maga sem vitatta, hogy jogosan kapta meg a második sárgát és a pirosat. A szabadrúgásból Portic megdöngette a felső lécet, ha 10 centivel lejjebb megy a labda, Demjénnek esélye sem lett volna a hárításra. És ekkor kiderült, hogy a kétgólos előny mellett a kettős emberelőny is tud veszélyes lenni. Elképesztő fordulat következett: a Kisvárda belealudt a saját fölényébe, a ZTE pedig minden mindegy alapon előre lendült. Egy jobb oldali zalai beívelésbe Hei kézzel ért bele, a megítélt büntetőt pedig Babati – aki beállásával lendületet vitt a vendégek játékába – a 82. percben a kapu közepébe lőtte, 3-3. Ekkor még nem is sejthettük, milyen sok idő van hátra a találkozóból: ápolások és kisebb-nagyobb hazai helyzetek követték egymást a 100. percig, amikor a játékvezető végre lefújta az összecsapást, amelyen a ZTE megérdemelten szerzett pontot.

A találkozó előtt a ZTE FC talán kiegyezett volna ezzel a végeredménnyel, ám a félidei előny után már maradhatott némi hiányérzet a zalai csapat tagjaiban. Az viszont kisebb fajta csodának is beillik, hogy a kék-fehérek kettős emberhátrányban tudtak végül egyenlíteni Kisvárdán.