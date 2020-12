Elhunyt Szabó Zoltán, a ZTE egykori játékosa

Negyvenkilencedik életévében december 15-én elhunyt Szabó Zoltán, a Topolyai Sport Club vezetőedzője. Az első hírek szerint a tréner halálát szívinfarktus okozta.

Szabót az elmúlt időszakban többször is tesztelték a koronavírus miatt, de mindannyiszor negatív lett a tesztje – igaz, Zsemberi János klubtulajdonos később a Nemzeti Sport megkeresésére pontosított: az edző hétfői tesztje már pozitív eredményt hozott, és nem kizárt, hogy a fertőzésnek köze van a tragédiához – írja a Nemzeti Sport.

Szabó Zoltán 2017-ben ült le a topolyai együttes kispadjára, és a csapat akkor remek sorozatot produkálva megnyerte a szerb másodosztályt, vagyis a Prva Ligát, ezzel bejutott a Szuperligába.

Az újonc topolyai csapat remek teljesítményt nyújtott az egész idényben, a sajtó nem győzött csodálkozni a TSC kiváló eredményei és a szemet gyönyörködtető futballt látván. Az együttes 59 ponttal a negyedik helyen végzett, és kiharcolta az európai kupaszereplést.

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a moldovai HIncesti Petrocubot idegenben győzte le az észak-bácskai együttes, a második fordulóban pedig 6–6-os döntetlen után, a tizenegyespárbajban veszített a román FCSB ellen. Szabó a TSC előtt az újvidéki Proleter, a Jagodina, a kúlai Hajduk és a zombori Radnickit is irányította.

Szabó Zoltán játékosként megfordult a kúlai Hajdukban, az újvidéki Vojvodinában, amelynek színeiben 114 meccsen lépett pályára, majd szerepelt a belgrádi Partizanban is, amellyel két bajnoki címet és egy Jugoszláv Kupa-győzelmet is begyűjtött. Játszott még a dél-koreai Szuvonban, a japán Fukuokában is, Magyarországon pedig a Zalaegerszegben szerepelt, majd a ciprusi AEK, az apatini Mladost és a belcsényi Cement játékosa volt.

A Szerb Labdarúgó-szövetség a hivatalos honlapján őszinte részvétét fejezte ki Szabó Zoltán családjának. Az FSS megemlékezésében többek között azt is megemlítette, hogy Szabó Zoltán a Kecskeméti TE-nél Tomiszlav Szivics segítőjeként kezdte edzői pályafutását.

A zalaegerszegi klub is részvétet nyilvánított:

Őszinte részvétünk egykori játékosunk családjának és klubjának. Nyugodjék békében!🕯 Posted by ZTE FC Zalaegerszeg on Tuesday, December 15, 2020