Elfogyott a ZTE FC, és ezt már nem bírta el...

A labdarúgó NB I. 23. fordulójának zárómérkőzésén lépett pálya a ZTE FC együttese vasárnap kora este. Arra már a forduló többi mérkőzése véget ért és az eredmények az egerszegiek szempontjából kedvezőtlenül alakultak. Ám, ennél is nagyobb gondot jelentett, hogy a ZTE FC betegségek következtében erősen tartalékos kerettel fogadta a fehérváriakat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

ZTE FC MOL Fehérvár FC 0-2 (0-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk között. Jv.: Iványi (Szert, Horváth Z.).

ZTE FC: Gyurján – Tanasin, Németh E., Lesjak, Bobál D., Bedi – Favorov (Papp, 68.), Sankovic, Kovács B. (Németh D., 87.) – Koszta (Zimonyi, 78.), Futács (Tajti, 68.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Fehérvár FC: Kovács D. – Bolla (Dárdai, 83.), Rus, Stopira, Hangya – Pinto (Alef, 72.), Fiola – Nego, Houri Bourard, 83.), Bambgoye (Petrjak, 59.) – Nikolic (Zivzivadze, 72.). Megbízott edző: Szalai Tamás.

Gólszerzők: Nikolic (64., 11-esből), Nego (78.)

Sárga lap: Sankovic (38.), Tanasin (56.), illetve Nikolic (42.), Bambgoye (51.).

Kiállítva: Tanasin (62.)

Vasárnapra újabb játékosok hiányoztak a ZTE FC keretéből, hiszen a korábban már elmondottak szerint betegség miatt a Demjén Patrik, Könyves Norbert, Kálnoki-Kis Dávid és Szépe János eleve nem szerelt a vasárnapi tervekben, de mellettük Babati Benjamin és Szánthó Regő sem volt a keretben.

Ebben a helyzetben nem is lehetett csodálkozni azon, hogy bár ezúttal is három belső védővel állt fel a ZTE FC, de a két széles Bedi és Tanasin is visszavontabban helyezkedett. Az erősebb kerettel és jóval tapasztaltabb játékosokkal rendelkező Fehérvár FC próbált irányítani, de a ZTE jól reagált erre. Zárta a széleket, hiszen az életveszélyesnek tűnt – ahogy a 12. percben Nego elfutásánál is – ha esetleg a fehérváriak a védelem mögé tudnának kerülni. A ZTE támadásainál a legnagyobb gondot talán az jelentette, hogy nem tudott emberelőnyös szituációkat teremteni, így a fehérváriak rendre megszerezték a labdákat. A 23. percben Nikolic centikkel fejelt a bal kapufa mellé és egyre erőteljesebben ment előre a vendégcsapat. Azt nem mondjuk, hogy nyomott volna, de a ZTE-nek egyre nagyobb erőfeszítésébe került ezek hárítása. A félidő hajrájában aztán a házigazda is többet támadott, így a 39. percben Koszta fejese alig ment fölé.

Egyik csapat sem cserélt a szünetben, és a korábbi mederben folytatódott a találkozó. A ZTE-nek a játék alapján abszolút volt keresnivalója, még a tartalékos összeállításban is, hiszen a Fehérvár FC nem igazán játszott csúcsformában. Aztán a 62. percben Tanasin a büntetőterületen belül feltartott könyökkel lökte el Petrjakot, úgy, hogy előtte nem sokkal már volt egy sárgája. Megkapta a másodikat, ráadásul büntetőhöz jutott a vendégcsapat, amit Nikolic a kapu bal oldalába lőtt, 0-1. Boér Gábor kettőt cserélt hiszen tíz emberrel maradt együttese, ami más taktikát igényelt. A másik oldalon Szalai Tamás is frissített, és csapata egyre magabiztosabb lett. A ZTE FC harcolt, küzdött, de egyre jobban kidomborodott a különbség. A 78. percben Alef ugratta ki Negot, aki kilépett és 12 méterről a jobb kapufa segítségével lőtt a hálóba, 0-2. Két perc múlva Nego duplázhatott volna, de közeli lövését nagy bravúrral mentette szögletre Gyurján. Boér Gábor is cserélt és jobbára már fiataljait küldte pályára, igaz, mást nagyon nem is tehetett volna. Elfogyott a felnőtt játékosok száma… Valószínűleg itt már mindkét csapat a következő találkozójára gondolt.

A ZTE FC erősen tartalékosan kapott ki, ám a tizenegyes és a kiállítás volt az igazi fordulópont. Tanasin hibázott, hiszen addig csapata még bármiben reménykedhetett. Tíz emberrel egy ilyen kerettel rendelkező Fehérvár FC ellen már kevésbé…

Boér Gábor: „Nehéz helyzetben voltunk már a mérkőzés elején is, de jól megszerveztük a védekezésünket, ebben a hirtelen kjött összeállításban is. SAjnok elkövettünk egy olyan kapitális hibát, amit nem lett volna szabad. Magunkat hoztuk nehéz helyzetbe, utána már nem volt kérdés, hogy egy ilyen erősségű csapat, mint a Fehérvár fölénk kerekedik.”

Szalai Tamás: „Az egész mérkőzésen domináltunk. Az első félidőben nem volt nagy helyzetünk, mert nem járattuk jól a labdákat. A tizenegyes után már nem volt kérdés, ezt a mérkőzést ki nyeri meg. Gratulálok a srácoknak, nagyot küzdöttek, ezen az úton kell mennünk tovább.”