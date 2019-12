Egyre kevesebb a fiatalokból álló kispályás focicsapat

A közelmúltban fejeződött be a nagykanizsai kispályás labdarúgó-­bajnokság. Az idei szezon jelentős változásokkal indult, melynek végén több új bajnokcsapatot avattak.

Nagykanizsán még mindig töretlen népszerűségnek örvend a kispályás labdarúgás, jóllehet évek óta tendencia, hogy egyre kevesebb csapat vesz részt a bajnokságban. A Városi Football Szervezet ezúttal is tavaszi-őszi rendszerben bonyolította le a fordulókat.

– A bajnokság indításakor ismét azzal kellett szembesülnünk, hogy megszűnt néhány csapat, ami azért is aggasztó, mert fiatal átlagéletkorú gárdákról volt szó – említette Kápolnás Zoltán, a Városi Football Szervezet elnöke. – A fentiek miatt már nem volt értelme fenntartani a négyosztályos rendszert, így – a megfelelő mérkőzésszám elérése érdekében – két osztályba soroltuk a 24 csapatot.

Az I. osztály küzdelmei ezúttal is parázs mérkőzéseket hoztak, végül a Metaxa Kanizsa csapata meggyőző fölénnyel húzta be a bajnoki címet, megelőzve a Fix Bomba és a Dunántúli Postás SE csapatát. A II. osztályban az A-Team csapata végzett a tabella élén, akiket a Kaméleon FC és az FC Focisokk gárdája követett.

A seniorok mezőnyében idén 15 csapat nevezett, s a szervezők itt is újításokat vezettek be a bajnokság lebonyolítását illetően. A 15 csapat először körmérkőzést játszott, majd az első nyolc csapat a Senior I. osztályba, a maradék hét gárda pedig a Senior II. osztályba kapott besorolást, ahol aztán egyfordulós bajnokságban döntötték el a helyezések sorsát. A Senior I. osztály bajnoka a MU-VILL csapata lett, megelőzve a Puncs-ZNET csapatát és a Hidrofilt gárdáját. A Senior II. osztályban az Igazságügy csapata lett a bajnok, az FC Kau csapata a második, míg a Kustán és Társai Kft. gárdája a harmadik helyre futott be.

A 45 év feletti senior bajnokságban a Tip-Top csapata lett a bajnok, megelőzve a Puncsot és az Igazságügyet.

– A bajnokság szervezésekor megpróbáltuk figyelembe venni a csapatok azon igényét, hogy minél több mérkőzést tudjanak játszani, ennek is köszönhető, hogy kissé elhúzódott a bajnokság – mondta Kápolnás Zoltán, aki hozzátette: kirívó fegyelmezetlenség nem fordult elő.

A Városi Football Szervezet ugyanakkor érzékeny veszteséget is szenvedett, kora nyáron ugyanis elhunyt Balogh György, a szervezet titkára, aki az egyik motorja volt a bajnokság lebonyolításának.

A kispályás labdarúgó-bajnokság záró rendezvényét december 9-én, hétfőn 17.30 órakor tartják a Vasemberház házasságkötő termében, ahol a csapatok képviselői átvehetik az önkormányzat által biztosított 20 ezer forintos nevezési támogatást. Ezt követően 18 órától pedig a Honvéd Kaszinóban kerül sor a bajnok és helyezett csapatok díjainak átadására.