Egyetlen hazai győzelem az I. osztály 10. fordulójában

A hét végén a 10. fordulóval folytatódtak a megyei I. osztály idei szezonjának küzdelmei.

Csács-NSE–Magnetic Andráshida TE 1-8 (0-4)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Iványi G.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Orsós, Horváth L., Hrotkó, Török, Richter, Lendvai, Sellei (Magyar), Offner, Kovács M., Horváth Sz. Edző: Safet Jahic.

Andráshida TE: Kemes – Nikitscher (Kaprinai), Papp T., Doszpoth, Szabó B. (Karvalics), Péhl, Lukács L., Odonics, Bognár, Lukács B., Balogh A. (Cséber). Edző: Balázs Zsolt.

A rutinos vendégcsapat könyörtelenül használta ki a sérülések miatt amúgy is tartalékosan felálló fiatal hazai csapat megingásait. Ettől függetlenül többször szép hazai támadásokat is láthatott a közönség, a Csács-NSE gólja is ebből született, a remekül mozgó Kovács Mihályt csak szabálytalanul tudták szerelni a vendégvédők, a megítélt 11-est a sértett értékesítette.

Gólszerzők: Kovács M. (11-esből), ill. Odonics (2), Doszpoth (2), Szabó B. (11-esből), Papp T., Kaprinai, Péhl. Jók: Offner, Török, Kovács M., ill. Papp T., Nikitscher, Odonics, Szabó B. U19: Csács-NSE–Andráshida TE 4-6.

Technoroll Teskánd–Semjénháza 5-0 (2-0)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Lakics P.

Teskánd: Pergel D. – Nagy R., Pergel B., Hetesi, Bailo (Szabó B.), Molnár A. (Szekeres), Nagy M. (Major), Bontó, Simonfalvi, Nagy T., Bolla (Bedő). Edző: Pergel Attila.

Semjénháza: Earles Mat­thew – Bakos, Horváth P., Kozári, Schuller, Balogh P., Körösi (Dobri S.), Dobri L., Kapuvári, Pápai, Szilágyi. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés első 15 percét a hazai csapat visszafogottan kezdte, az elejétől látszott, hogy a vendégek a védekezésüket próbálták megszervezni, és abból kontrákat szerettek volna vezetni. A 16. percben egy szép támadás után Pergel B. talált a kapuba, ezzel megszerezte a hazaiaknak a vezetést. Ezután megnyugodhatott volna a Teskánd csapata, de sok hibával játszottak, és ezekből veszélyes kontrákat alakított ki a Semjénháza. A 39. percben 20 méteres szabadrúgáshoz jutott a Teskánd, amit Bailo nagyszerűen értékesített. A második félidőre egy más mentalitással jött ki a hazai csapat, és 10 perc alatt Pergel B. kétszer és Bontó egyszer zörgette meg a vendégek hálóját. A három gyors góllal el is döntötte a mérkőzést a Teskánd, a hátralévő időszakban szinte egy térfélen folyt a játék, a hazaiak támadtak, de gólt nem tudtak szerezni, a vendégek pedig a nagyobb arányú vereséget szerették volna elkerülni. Összességében megérdemelten tartotta otthon a három pontot a hazai csapat a tartalékos vendégek ellen.

Gólszerzők: Pergel B. (3), Bailo, Bontó. Jók: Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., ill. Pápai, Balogh P. U19: Teskánd–Semjénháza 2-1.

Femat Csesztreg–Szalai-Edelholz Zalalövő 0-2 (0-1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Magai), Horváth Ro., Kiss Ba. (Horváth Ri.), Öri Cs., Nagy N., Kiss Bá., Őri M., Péter, Elek. Edző: Tamás Tamás.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Mesics), Gyenese, Csik, Elek, Horváth T., Bekes, Kellner, Bíró, Radics (Novák), Cseresznyés (Biczó). Edző: Ostrom János.

Az első negyedórában a hazai csapat támadólag lépett fel, gólszerzési lehetőségeik is adódtak, de gólt nem sikerült szerezniük. Ezek után a motiváltan és fegyelmezetten játszó vendégcsapat átvette a játék irányítását, és egy szöglet utáni kipattanó lövésből meg is szerezték a vezetést. A mérkőzés hátralévő részében mezőnyjáték folyt, majd a hajrában egy jogos 11-es megpecsételte a találkozó sorsát. A kissé enerváltan játszó csesztregi csapat ezen a napon nem tudta feltörni a lövői védelmet.

Gólszerzők: Tóth G., Gyenese (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Csesztreg–Zalalövő 4-4.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Flexibil-Top Zalakomár 1-4 (0-2)

Kiskanizsa, 80 néző. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Munkácsi – Jagarics (Proszenyák), Petánovics, Piecs, Dolmányos, László (Abay Nemes), Kollár, Völgyi, Anger, Szőke, Póka (Fülöp R.). Edző: László Roland.

Zalakomár: Gerencsér – Madarász Sz., Takács Cs., Csalló, Szőke (Tinó), Takács D. (Sebestyén), Horváth J. (Kuti), Madarász Z. (Mutter), Földesi, Nagy M., Horváth T. Edző: Mutter Attila.

A hazaiak kezdtek jobban, magukhoz ragadták a kezdeményezést, amelynek eredményeként az első negyedórában két alkalommal is ajtó-ablak helyzetet alakítottak ki, de mindkettő kimaradt. Ezt követően a vendégek kontrái egyre veszélyesebbek voltak, olyannyira, hogy két percen belül kétszer is bevették a kiskanizsaiak kapuját. Folytatódott a hazai mezőnyfölény, de a szépítés elmaradt. Szünet után a Kiskanizsa igyekezett javítani helyzetén, de igazi gólhelyzet nem volt, majd egy egyéni játék után végül érkezett a szépítés. A vendégek kontrái továbbra is ültek, majd negyedórával a vége előtt négy perc kellett, hogy két gyors találattal végleg lezárják a mérkőzést. Végül a zalakomáriak taktikája vált be, akik gyors és eredményes kontrákkal biztosan és megérdemelten nyertek az első negyedórát leszámítva gyámoltalanul és ötlettelenül játszó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Abay Nemes, ill. Takács D. (2), Madarász Z. (2). Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Kiskanizsa–Zalakomár 0-13.

Lenti TE–Zalaszentgrót 1-2 (0-1)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Bakos, Illés, Koczor, Kiss K., Balog M., Lovrencsics, Takács, Orbán, Novák. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Gájer, Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart, Lampert, Farkas F., Fábián, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Mindkét csapat keményen és harcosan játszott két félidőt. A 29. percben Ferenczi révén vezetéshez jutottak a vendégek, amit meg is tartottak a félidő végéig. A második játékrész elején Kiss Krisztián kiegyenlített, majd mindkét oldalon adódtak gólszerzési lehetőségek, amelyek kimaradtak. Később egy védelmi hibából Pődör góljával a vendégcsapat újra előnybe került, és ezt meg is tartotta a találkozó végéig. A mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.

Gólszerzők: Kiss K., ill. Ferenczi, Pődör. Jók: Takács, Orbán, Lovrencsics, Illés, Bakos, Balog M., ill. Horváth D., Gájer, Ferenczi. U19: Lenti TE–Zalaszentgrót 2-3.

Zalaszentmihály–Szepetnek 1-6 (1-4)

Zalaszentmihály, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalaszentmihály: Nagy D. (Sebestyén L.) – Szentgyörgyvölgyi, Horváth D., Francsics (Sebestyén B.), Soós Márk, Varga P. (Soós Máté Bálint), Csilits, Soós G., Horváth M., Janda M., Tricsli (Biczó). Játékos-edző: Biczó Attila.

Szepetnek: Szekeres – Baksai, Fadgyas, Pál Mi., Szabó Be., Horváth M. (Büki), Nagy T. (Czene), Pál Ma.

(Schmidt), Szabó Ba., Szi­lágyi (Pataki), Orsós. Edző: Németh István.

A küzdésből és akarásból ötösre vizsgázó vendégcsapat megérdemelten nyert a Zalaszentmihály ellen.

Gólszerzők: Horváth M., ill. Orsós (2), Pál Ma. (2), Szabó Ba., Nagy T. Jók: Soós Márk, Horváth M., ill. Pál Ma., Orsós, Nagy T., Szabó Be. U19: Zalaszentmihály–Szepetnek 0-7.

Hévíz–Kinizsi Gyenesdiás 2-2 (2-1)

Hévíz, 120 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Kiss J. – Filó (Lajtai), Farkas, Buza, Szindekovics, Nyári (Damina), Dominkó, Tóth I. (Baki), Nagy D., Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Tóth R. (Szokoli), Fehér, Hegyi, Pálfi, Nedelkó (Kovács), Dr. Tarnóczai (Fellner), Tóth B. (Bertók), Ács, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

A hévízi csapat jól kezdte a mérkőzést, látszott, hogy egységesek és kompaktak mind támadásban, mind védekezésben. Az agresszív letámadás meg is hozta gyümölcsét, Filó révén a 11. percben már vezetett a hazai csapat. Több lehetősége is akadt a Hévíznek, azonban a 33. percben egy kontrából Tóth B. révén egyenlítettek a vendégek. A hévízi fiatalok továbbra is nyomás alá helyezték a gyenesieket, a 43. percben Karakai hatalmas góljával 2-1-re újra vezettek. A második félidőben a Gyenesdiás agresszívabb üzemmódba kapcsolt, és lassacskán átvette a kezdeményezést. A Hévíz a 84. percig tudta tartani az eredményt, amikor is Bertók góljával egalizált a vendégcsapat. Összességében igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Filó, Karakai, ill. Tóth B., Bertók. Jók: egész csapat, ill. Sipőcz, Hegyi, Pálfi.

Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti TE), Lukács Péter (Csács-NSE), Nagy Norbert (Csesztreg), Pergel Attila (Teskánd).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA