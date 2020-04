Egyelőre Zalában is az MLSZ döntésére várnak

Kedden tartja küldöttközgyűlését a Magyar Labdarúgó-­szövetség, ezen új elnököt és elnökséget választanak. Az elmúlt két ciklusban elnöklő Csányi Sándor az egyedüli jelölt az MLSZ elnöki tisztségére, így várhatóan újabb öt évre ő tölti majd be a vezető szerepet. A megyei szövetségeknél is lejár a bizottságok mandátuma június végén, ám ahogy megtudtuk, Zalában várhatóan nem terveznek változásokat.

A koronavírus-járvány miatt az MLSZ éves közgyűlése is más lesz, mint a korábbiak, hiszen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tudják csak megtartani a küldöttközgyűlést is. Azaz az elnököt és az MLSZ elnökségét is „online” választják meg. A rendszert az elmúlt két hétben már tesztelték, így elvileg nem lesz akadálya a napirend megtartásának.

Az MLSZ közgyűlése – az elnökválasztáson túl – abból a szempontból is érdekes most, hogy várhatóan az új elnökség hoz majd döntést arról, miként folytatódik, miként folytatódhat a futballélet idehaza a március 11-én felfüggesztett bajnokságok ügyében. Az persze nem biztos, hogy már kedden napvilágot lát a határozat. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetőjét, Józsi Györgyöt kérdeztük meg két apropóból. Egyrészt, milyen esélyt lát a megyei bajnokság folytatására, illetve az MLSZ-közgyűlésnek milyen hatása lesz a megyei labdarúgóéletre.

– Természetesen mi is várjuk, hogy megtörténjen az országos szövetség közgyűlése – mondta megkeresésünkre Józsi György megyei igazgató. – Időközben mi is igyekeztünk információkat gyűjteni a csapatoktól, hogy mi lenne számukra a legjobb döntés, amivel kapcsolatban vegyes kép alakult ki. Természetesen az MLSZ elnöksége fogja majd meghatározni a felfüggesztett bajnokságok sorsát.

Sok forduló van még hátra a bajnokságból, és amatőrökről lévén szó, a hét közbeni mérkőzések megtartása szerintem nem kivitelezhető. Így viszont két és fél hónap lenne szükséges ahhoz, hogy valamennyi fordulót megrendezzük. És ne feledjük, a csapatoknak edzeniük is kellene még, hogy valamilyen szinten formába tudjanak kerülni a kihagyás után. Amennyiben május elején, ami már lassan itt van, el lehetne kezdeni, akkor lehetne esély rá, hogy június végére vagy egy ki­csivel később lezárjuk a bajnok­ságokat. Azonban ehhez már kormánydöntésre is szükség lenne, hogy engedélyezzék a sportrendezvények megtar­tását.

Az MLSZ közgyűlése kedden elnököt és elnökséget választ. Azt kérdeztük a megyei igazgatótól, hogy mindez mennyiben érinti az ő munkájukat.

– Zalából a két küldött szavaz majd, ők lesznek úgymond bekapcsolva a közgyűlésbe – mondta Józsi György, aki az MLSZ Amatőr Bizottságnak is tagja. – A megyei igazgatóságok vezetőinek és munkatársainak határozatlan idejű a munkaszerződésük, a helyi társadalmi elnökség, bizottságok, valamint az MLSZ bizottságainak a mandátuma június végén jár le. Az MLSZ új elnöksége dönt majd az országos bizottságok új összetételéről, és a megyei társadalmi elnökséget is ők nevezik majd ki. Itt Zalában július elején állnak fel az új megyei bizottságok, de nem tervezünk változtatásokat, mert nincs is rá szükség.