Egyelőre nem lép feljebb az ATE

A megyei labdarúgó II. osztály Északi-csoportjának bajnoka a 2017/2018-as szezonban a Helsa Andráshida TE együttese lett, négy ponttal megelőzve az üldözőket.

A Tarr Andráshida TE a tavalyi 9. hely után idén már egyértelműen a dobogós helyek valamelyikének megszerzését tűzte ki célul. A csapat vezetőedzője, Szabó Zsolt így értékelte az elmúlt szezont:

– Azzal kezdeném, hogy nyáron sikerült egy-két játékost igazolnunk. Azt nem gondoltam, hogy bajnoki címet tudunk nyerni, de azt éreztem, hogy a dobogós helyezésekbe bele tudunk szólni – beszélt az elmúlt szezonról Szabó Zsolt. – Speciális helyzetben vagyunk, andráshidaiként az Ificentrumban játszunk, ezért a sorsolás után el szoktuk cserélni a pályaválasztói jogot, hogy ne kelljen a nagy melegben műfüvön játszani. Az első öt mérkőzésen idegenben léptünk pályára, amelyek után öt győzelemmel álltunk. Az őszi szezonban volt egy döntetlenünk Bödén, ahol 2-0-ról álltunk fel, Nagykapornakon viszont megkaptuk az első pofonunk.

Ugyan még vezettük a bajnokságot, de intő jel volt, hogy mindig maximálisan kell koncentrálnunk, ha meg akarjuk nyerni a bajnoki címet.

– A téli felkészülésünk jól sikerült, mind edzéslátogatottság, mind az edzőmeccsek szempontjából – folytatta a szakvezető. – Télen úgy nézett ki, hogy a dobogós helyekre a Böde és a Zalaszentiván esélyes még rajtunk kívül. Tavasszal három hazai mérkőzéssel kezdtünk, a Zalaszentivánt például nagyon jó játékkal 5-1-re vertük. Aztán elmentünk Cserszegtomajra, ahol hamar emberhátrányba kerültünk és már az első félidőben 2-0-ra vezetett az ellenfél. A második játékrészben akár meg is fordíthattuk volna a találkozót, de végül elszenvedtük második vereségünket is. Aztán a Böde ellen nagyon-nagyon jó játékkal, egy ötöst rúgva újra visszaállt a rend. Utána hullámvölgybe került a csapat, három mérkőzésen három vereséget szenvedtünk.

A Police-Ola ellen esélyünk sem volt a győzelemre, aztán a Nagykapornak ellen már jobban játszottunk, de ott is kikaptunk. A Pölöske ellen megint úgy éreztem, hogy nem volt esélyünk a pontszerzésre sem. Ekkor átfutott az agyamon, hogy ez a bajnokság nem biztos, hogy meglesz, hiszen a Zalaszentiván egy pontra feljött mögöttünk. Ebben a három mérkőzésben nem csak az volt a probléma, hogy simán kikaptunk, a játékunk is kilátástalan volt, a szerencse is elpártolt mellőlünk. Nem sikerült a helyzeteinket berúgnunk, és olyan szituációkból is gólt kaptunk, amilyenekből korábban nem szoktunk.

Aztán elkezdődött a rájátszás, ami annyiban volt számunkra pozitív, hogy minden mérkőzés éles volt, nemcsak a miénk, hanem az többi csapaté is. Az első meccsen a Zalaszentivánt fogadtuk, és megérdemelten győztünk 2-1-re, ekkor újra felcsillant a remény, hogy meg lehet a bajnoki cím. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot, mert a következő mérkőzéseken sem szenvedtünk vereséget.

– Kiemelni nem szeretnék senkit, mi csapatként lettünk bajnokok – értékelte a csapat teljesítményét Szabó Zsolt. Összesen 17 játékosunk szerzett gólt a szezon során, a mezőnybe mindenki odatette magát, keményen dolgozott. Azt a három mérkőzést leszámítva, amikor hullámvölgybe kerültünk, én úgy gondolom, hogy mindenkivel maximálisan elégedett lehetek. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy a szezon végén a Fair Play díjat is mi nyertük meg.

– Amikor 2016-ban megnyertük a megyei III. osztály küzdelmeit és feljutottunk a megye II-be, újoncként nem igazán sikerült az első megye kettes szezon, a 9. helyen végeztünk – kezdte az értékelést Májer Tamás, az egyesület elnöke. – Tavaly nyáron mindenképp az volt a terv, hogy megerősítsük a keretet és élcsapatot tudjunk csinálni a másodosztályban. A tervezett igazolások összejöttek, rutinos játékosok, fiatalabb futballisták is érkeztek, a keret alkalmassá vált arra, hogy akár a dobogóért is harcoljunk. A sorsolásunk nem ígérkezett könnyűnek, az első öt meccset idegenben játszottuk, ezeket végül sikerült megnyernünk, így ősszel végig magabiztosan vezettük a bajnokságot, nem veszélyeztették az elsőségünket.

A tavaszt is jól kezdtük, majd jött a fordulópont, a Böde elleni mérkőzés, amit 5-0-ra nyertünk. Akkor talán a csapat is elhitte, hogy megvan a bajnoki cím, aztán következett három váratlan vereség és újra szoros lett a bajnokság. Nagyon örülök neki, hogy a végén sikerült összekapnunk magunkat és a rájátszásban bebizonyítottuk, hogy a miénk volt a legjobb csapat az Északi-csoportban.

Májer Tamást megkérdeztük arról is, hogy az együttes vállalja-e a megyei I. osztályban való indulást. Erről a következőket mondta az elnök:

– Már tavasszal arra készültünk, hogy jövőre a megye I-ben szeretnénk indulni, nagyon szerettünk volna feljebb lépni. Aztán szembesültünk vele, hogy a feltételeknek nehezebb lesz megfelelni, mint gondoltuk. Rá kellett jönnünk, hogy még egy évet mindenképp várnunk kell. Hiába van kész a felnőtt csapat arra, hogy megye I-es legyen, ha az egyesület még nem áll készen. A klub csupán három éve alakult, és bár nagy utat tettünk meg, még nem éreztük, hogy megérettünk az osztályváltásra. Több oka van annak, hogy nem vállaltuk a kockázatot az első osztályú indulással. Legfőképp az, hogy az utánpótlásunk még nem tud megfelelni a támasztott követelményeknek. Annak ellenére, hogy több mint 160 igazolt játékosunk van már, akikből 120 utánpótláskorú, van még hiányzó, illetve karcsú korosztályunk. Idén azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy már a másodosztályban feleljünk meg minden megyei I. osztályú követelménynek, ha jövőre ugyanebbe a döntési helyzetbe kerülünk, ne legyen kérdés. Mi hosszú távon gondolkodunk, a magam részéről úgy fogom fel a mostani helyzetet, hogy inkább nyertünk egy évet, mint vesztettünk.