Egy új generáció felnevelése a Zalaegerszegi Vívó Egylet célja

Februárban lesz egy esztendeje, hogy munkába állt a Zalaegerszegi Vívó Egyletnél Fekete Gábor vezetőedző. A tőr szakágban nemcsak idehaza, de külföldön is ismert szakember nem titkolta, eredményeket szeretne elérni egerszegi tanítványaival, ami felé már jó úton járnak.

A közelmúltban Egerszegen rendezett, a tőrözők junior bajnokságán ültünk le beszélgetni Fekete Gáborral. Elsősorban arról, hogy közel egy esztendővel ideérkezése után milyen tapasztalatokra tett szert, és persze a jövőkép is szóba került. Ám előbb a múlt-, azaz hogyan került a képbe Zalaegerszeg?

– Tizenegy évnyi külföldi edzősködés után tértem haza – kezdte a szakember. – Négy évet az Egyesült Államokban dolgoztam, előtte ugyancsak négy esztendeig Németországban, azt megelőzően pedig három évet Angliában töltöttem. Amikor tavaly a koronavírus felütötte a fejét, hazajöttünk, holott a makaói szövetségi kapitányi poszt is fel volt ajánlva számomra. A határokat lezárták, régi zalaegerszegi barátaim pedig szóltak, hogy lenne itt is feladat, hiszen épül az új terem, sőt el is készült. Egykét hónap után már láttam, hogy mennyire szép is ez a hely, úgyhogy a makaói ajánlatot visszamondtam…

Aki sokat dolgozott külföldön, akár vissza is térhet oda, így arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire tekinti hosszú távú munkának az egerszegit.

– Mindenképpen annak gondolom, hiszen fel szeretnénk építeni valamit, ami mindenképpen hosszú távú munka lesz – válaszolta Fekete Gábor.

– Épp elég helyen jártam már a világban, hogy megállapítsam: világszínvonalú teremben, körülmények között dolgozhatunk. Első lépésként persze meg kell tölteni élettel ezt a szép létesítményt. Jelenleg ott tartunk, hogy van egy harminc főt kitevő kezdő csoportunk, huszonöt fős haladó és nagyjából ugyanennyi vívót magában foglaló versenyzői csoportunk. Szabadidős vívóink is vannak, ennek szintén örülünk. A nyáron tartottunk toborzót, külföldi kapcsolataink is vannak, vagyis építkezünk.

Az eredmények szintén fontosak, s Fekete Gábor nem titkolta, hogy számára szintén ez jelenti a motivációt. Jó példaként említette Wolf Ádámot, a ZVE saját nevelésű tőrözőjét, aki visszatért a pástra, és az őszi válogatókon egy harmadik és egy nyolcadik helyezést ért el. Jelenleg negyedik a felnőtt férfitőrranglistán, így több nemzetközi viadalon is indulhat. A decemberi országos bajnokság jelenti most a következő fontos állomást.

Arra, hogy inkább a felnőtt vívás vagy az utánpótlásnevelés áll hozzá közelebb, ugyancsak egy múltbeli példát hozott.

– Mielőtt külföldre mentem volna, idehaza Gödöllőn voltam vezetőedző, és a junior tőrválogatottat is vezettem – hallottuk tőle. – Gödöllőn felépítettem egy csapatot, benne kadét Európa-bajnoki érmessel és világbajnoki döntőssel. De említhetném Németországot, hiszen ott is volt egy kadét Eb-ezüstérmes leány tanítványom, és jellemzően bárhol dolgoztam, sok vívóm ért el világkupadöntős helyezéseket. Vagyis minden korosztály tagjaival szívesen foglalkozom. Zalaegerszegen, érthető módon, most elsősorban az utánpótlás fiatalabb képviselőivel, hiszen egy új generációt kell felépíteni. Amikor ideszerződtem, sokan felkapták a fejüket a víváson belül, de mondhatom, hogy már vannak eredményeink a saját korosztályokban. Ez egy befektetés, és kell még két-három év kemény munka. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, miközben versenyző típusnak tartom magam, mert eredményt akarok elérni. Az edzőink között meg van osztva a munka ennek érdekében. Igen, azért jöttem ide, hogy tehetségeket találjunk, arra nevelni őket, hogy bajnokok legyenek. Ez persze egy folyamat lesz, de ezt tudtuk jól.