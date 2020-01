Egy sima, egy fordított – ezúttal ilyen volt az egerszegi kosarasszombat

Egy sima, egy fordított… Akár így is megfogalmazható az élvonalbeli zalai kosárlabda­csapatok hétvégi mérlege, és most a hölgyek örülhettek inkább. A ZTE NKK ugyanis meggyőző játékkal nyert a Cegléd ellen, míg a Zalakerámia-ZTE KK ugyancsak hazai pályán kikapott a bajnok Falco KC Szombathelytől.

A két, Egerszegen lejátszott szombati mérkőzésben nincs semmi közös, azonkívül, hogy a Zalakerámia Sportcsarnokban rendezték mindkettőt és persze kosárlabdáról van szó. Párhuzam mégis húzható, hiszen mindkét találkozónak voltak olyan mutatói, melyek kiemelkednek az átlagból. A ZTE NKK–Cegléd NB I A csoportos női találkozón (96-63) például az egerszegiek 63 százalékos hatékonysággal dobták a hármasokat, ami nem szakmai szemmel nézve is kiváló mutató, a 27 gólpassz pedig a csapatjáték minőségét is mutatja. Horváth Zsófia együttese a vártnál is könnyebben győzött, és tovább szilárdította a helyét a középmezőny élén.

Érthető, hogy a nagyobb érdeklődést a Zalakerámia-ZTE KK–Falco KC Szombathely férfitalálkozó, a nyugati rangadó váltotta ki a szurkolók körében. A Falco 98-89-es győzelme nem meglepő, elvégre vitán felül áll, hogy jobb csapat pillanatnyilag a szombathelyi alakulat. Ezen az összecsapáson is akadt egy olyan mutató, ami nem éppen megszokott. A vasiak 42 lepattanót szereztek, amiből 21 volt a támadó. A másik oldalon ez az arány 21-ből 3-ra jött ki… Ilyen mértékű fölénynél nem is lehet meglepő az eredmény. Maga a mérkőzés abból a szempontból érdekes volt, hogy az első félidő igencsak vontatottra sikerült, sok volt a holtidő. Benke Szilárd, a Falco kosarasa, a korábbi egerszegi kedvenc is kitért erre a körülményre.

– Rangadóra készültünk, így próbáltunk már az elejétől nyomást helyezni az egerszegiekre – értékelt a találkozó után Benke. – Az első félidőben volt egy közjáték, ami után elvesztettük a ritmust, töredezett volt a játék, ami nem nekünk kedvezett. Később újra mi irányítottunk, így sikerült nyernünk egy keményen küzdő ZTE ellen.

A közjáték pedig nem volt más, mint hogy a játékvezetők többször is megszakították a játékot. Kapitány Gellért játékvezető „kitartó” szidalmazása a lelátóról hosszan és kórusban történt, ami súlyosbító körülmény. Szinte biztos, hogy vizsgálni fogja az MKOSZ illetékes bizottsága is – egyébként hajszálon múlt, hogy nem szakadt félbe a találkozó.

De nem csak ennek nem lehetett örülni. A ZTE KK-nak sokkal összeszedettebb játékra lesz szüksége. Az, hogy a Falco volt az ellenfél, a jelenlegi legjobb magyar csapat, magyarázat ugyan a vereségre, de a mutatott játék elmaradt a várttól. Úgy tűnt, hogy csak Reginald Johnson nőtt fel a feladathoz. Ennyi pedig tényleg kevés a mostani Falco ellen.