Egy perc volt hátra a futamgyőzelemig

A Komárom-Esztergom megyei Ácson immár motokrossz országos bajnoki futamokat rendeztek. A pálya mellett nézőkkel, a mezőnyben pedig zalai versenyzőkkel.

A krosszosok MX Országos Bajnokságának II. osztályában a Kanizsa Motocross SE-től is indulhattak versenyzők. Jakab Dávid és Bocskai Balázs szereplését aztán az MX 1 kategóriában nem várt történések is befolyásolták.

– Az első futamom idejéből egy perc volt hátra, amikor buktam, és ezzel első helyezést dobtam el – mesélte Dávid. – Persze, bosszús voltam, de nem volt mese, összekaptam magam, és indultam a második versenyen is. Egy kicsit azért bennem volt az esés, meg a rajtnál előttem történt egy bukás is, így végül a 7. helyre jöttem be. Néhány pont azért járt ezért is, készülni pedig lesz bőven időnk a következő ob-futamra, hiszen azt csak augusztus 22-én rendezik majd meg, Gyálon.

Bocskai az ácsi első fordulóban 8., míg a másodikban 9. lett, a csapattársához hasonlóan egy KTM SX-F 450 ccm-es krosszmotor nyergében.