Egy éve jutott vissza az NB I-be a ZTE FC

A külföldi játékosok is csatlakoztak a ZTE FC keretéhez. Az előírások szerint zajló munkába némi nosztalgia is vegyülhet ezekben a napokban, hiszen a gárda egy éve az élvonalba való feljutását, majd pár napra rá az NB II-es bajnoki címet ünnepelte.

Tavaly ilyenkor, május elsején játszották a labdarúgó NB II-ben a Cegléd–ZTE FC találkozót, ami igazán ünnepire sikeredett zalai szemszögből. Cegléden a hazaiak szereztek vezetést, ám a második félidőben Bobál Gergely egyenlített, majd a 92. percben Zoran Lesjak távoli lövése utat talált a kapuba. Utóbbi gól a győzelmet és a feljutást is meghozta az egerszegieknek. Május 4-én pedig hazai pályán a Budafok elleni sikerrel (4-1) a bajnoki címét is bebiztosította a ZTE.

Vélhetően szó esik majd a napokban e két mérkőzésről is a ZTE FC csapatánál, Bobál Gergely és Zoran Lesjak pedig akár meg is beszélhetik, miként is történt május elsején az a két gól… Mostanra ugyanis a külföldi játékosok is visszatérhettek a csapathoz, hiszen a horvát játékosok (Matija Katanec, Stjepan Ostrek, Zoran Lesjak), valamint a szlovákiai Szépe János sem tudott akkor csatlakozni a csapathoz, amikor Márton Gábor együttese újra elkezdett edzeni. A ZTE FC pedig készül az NB I folytatására, legalábbis remélik, hogy lesz folytatás.

A múlt héten ugyebár az MLSZ bejelentette: amennyiben enyhítik a korlátozásokat és lehetőség lesz rá, úgy zárt kapuk mellett folytatódhat a pontvadászat.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is várná már, hogy játszhassanak.

– Örülünk, hogy mindenki visszatért, viszont akad egy-két sérültünk – kezdte a tréner. – Ikoba agyrázkódást szenvedett, de szerencsére már edz, Stieber Zoltán pedig egy rossz mozdulat következtében esett ki a munkából, és a térdét előreláthatólag egy vagy két hétig pihentetni kell. Továbbra is dolgozunk a korábbi tervek és előírások szerint.

A szakvezető továbbra is vallja: az lenne a legjobb, ha a bajnokság folytatódna. Ha a kormány enyhít a korlátozásokon – a bejelentések a napokban várhatók – , akkor az MLSZ ennek megfelelően dönt.

– Remélem, hogy lesz lehetőség a játék folytatására – tette hozzá Márton Gábor. – A szövetség múlt heti közleménye is erre vonatkozott, hogy megfelelő körülmények esetén újraindítja az NB I-et, de meg kell várni, milyen döntések születnek. Nekünk egy dolgunk van most is: készülni, edzeni, hiszen pozitív fejlemény esetén gyorsan készen kell majd állni a játékra.

Mint ismert, az MLSZ múlt péntekeken jelezte, hogy ha a kormány részben vagy egészben feloldja az érvényben lévő tilalmakat a koronavírus-járvány kapcsán, és meghatározott feltételek között engedélyezi csapatedzések tartását és sportesemények megrendezését, akkor a hazai labdarúgó NB I a kormányrendelet megjelenésétől számított 20. napot követően folytatódhat.