Egy érem, két pontszerzés a korosztályos országos judo bajnokságon

Újabb korosztályos országos bajnokságot rendeztek a cselgáncsozóknál, amelyen a zalai klubok képviselői is indultak.

A Siklóson lebonyolított serdülő fiú-lány országos bajnokságon hárman értek el pontszerző helyezést, ezek közül az egyik érmes helyezést is takar. A Nagykanizsai Judo Klub – Röntgen Kanizsa cselgáncsozója, Nagy Olivér a 81 kg-osok mezőnyében szállt harcba a legjobbak között, és végül jó versenyzés után a bajnoki ezüstérmet akaszthatták a nyakába. A Zalaegerszegi Judo SE két versenyzője pedig pontszerző, azaz 5. helyen zárt: Bordács Anikó (40 kg) és Tóth Alexa (48 kg).

Korábban a serdülő B és a juniorbajnokságot rendezték meg, ezen is születtek zalai érmek. Azt megelőzően a diák A és B korosztály küzdelmeit rendezték meg Szombathelyen, s ezen is jutott érem a zalai kluboknak. Ezekről a viadalokról már beszámoltunk (fotónkon a szombathelyi viadal még meg nem jelent zalai dobogósainak képe), s következik az újabb megmérettetés a zalaiak számára. Az idei évben még hátravan a diák C korosztály bajnoksága, amelyet a mostani hétvégén rendeznek meg, s a zalai klubok képviselői azon is ott lesznek.

