Egerszegről Chilébe: ketten a karate vb-n

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Toriki KHKE két karatékája, Takács Virág Vivien és Forintos Fruzsina jogot nyert az indulásra a korosztályos világbajnokságon. A sikeres kvalifikáció után ezekben a napokban már a Tatai Olimpiai Központban készülnek az olimpiai szakággá vált WKF világbajnokságra, melyet Chilében rendeznek meg.

A magyar karate-válogatott hétfőn kel útra az október 22. és 27. között Santiago de Chilében megrendezésre kerülő junior, kadett és U21-es világbajnokságra. Takács Virág Vivien és Forintos Fruzsina edzője Takács Ferenc, a zalaegerszegi Toriki KHKE vezetője szerint is ideális körülmények között készülhetnek a viadalra tanítványai.

– Nem véletlen, hogy a mi válogatottjaink is a Tatai Olimpiai Központban készülhetnek, hiszen olimpiai sportággá vált a karate – mondta a zalai szakember. – A lehető legoptimálisabb körülmények között edzhetnek, és a világbajnokságot megelőző héten a válogatott edzők iránymutatása mellett keményen dolgoznak azon, hogy csúcsformában szerepelhessenek. Az elmúlt időszak eredményei reménykedésre adnak okot, hiszen a kvalifikációs sorozatban szépen teljesítettek a lányok. Reménykedem, hogy talán ránk mosolyog a szerencse, és éremmel térhetnek haza.

Az elutazás előtt a lányokkal is sikerült beszélnünk, akiknek most a legfontosabb, hogy keményen eddzenek, és jó formába kerüljenek. Forintos Fruzsina a junior kategóriában indul a -48 kg-os súlycsoportban. Ő a következőképpen tekint a nagy utazás elé:

– Mivel ez az első alkalom, hogy sikerült magamat kvalifikálnom világbajnokságra, és emellett Chilébe utazunk, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon meghatározó élmény lesz számomra – vélekedett Forintos Fruzsina. – A kihívás – mint mindig – az, hogy véghez vigyem a céljaimat. Természetesen sze­retném kihozni magamból a lehető legtöbbet, és új élményekkel, tapasztalatokkal, e­red­ményesen szeretnék hazatérni. Vivien az Eb-n szerzett tapasztalataival mentálisan is tud segíteni, és sok jó tanácsot oszt meg velem a felkészülés során. A tatai edzőtáborban ez is fontos szempont a felkészülésben.

Ahogy Forintos Fruzsina is említette, klub- és válogatottbeli társa, Takács Virág Vivien már tapasztaltabb, s a nemzetközi porondon is szerzett már rutint. Járt junior és felnőtt Eb-n is, Chilében pedig az U 21-es korosztályban a -61 kg-osok között indul. Nézzük, hogy ő miként várja az újabb világversenyét:

– Szerencsére nekem ezzel együtt ez már a harmadik alkalom, hogy sikerült kvalifikálnom magam egy világversenyre – hallottuk Takács Virág Vivientől. – Már van tapasztalatom, ettől függetlenül még mindig nagy kihívást jelent egy ilyen verseny, főleg mentálisan. Csak az az elvárásom magammal szemben, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, és a maximumon teljesítsek. Sokat segít az, hogy már felnőtt világversenyre is kijutottam korábban, ami nagy erőt és önbizalmat is ad. A világbajnokság előtt itt, Tatán napi három edzésünk van, a cél pedig az, hogy ki tudjuk magunkból hozni még azt a tíz-tizenöt százalékot, amire tényleg nagy szükségünk lesz majd a vb-n.