Egerszegi Titánok: egy osztályt visszalépnek, de folytatják

Az elmúlt szezonban remek hangulatú OB II-es mérkőzéseken szurkolhattunk az Egerszegi Titánok felnőtt-jégkorongcsapatának. A Csata Csaba vezette együttes 8 mérkőzéséből négyet megnyert, egyszer hosszabbításban kapott ki, míg három alkalommal a rendes játékidőben. Ezzel a teljesítménnyel a második helyen álltak, amíg a koronavírus-járvány miatt félbe nem szakadt a bajnokság.

Idén egy szintet visszalépnek, melynek okairól Csata Csabát kérdeztük:

– Voltak vendégjátéko­saink, Dunaújvárosból és Szegedről is, akiknek a munkahelyével nehéz összeegyeztetni a játékot. Fiataljaink közül Gyémánt és Tóth is főiskolára ment és nem minden hétvégén tudnak hazajönni, így a szereplésük bizonytalan. Összesen hat meghatározó játékosunk esett ki, így nem vállalhattuk a magasabb osztályt – tájékoztatott a vezetőedző, aki az új idényben is korcsolyát húz és ütőt vesz a kezébe.

Csata Csaba elmondta, hogy három játékos kiöregedett az U18-as csapatból, de egy új szabály értelmében túlkorosként játszhatnak még, de sajnos a felnőttegyüttesben így nem szerepelhetnek.

– Egy kaposvári edző és két szombathelyi játékos érkezett a távozók helyére, így 15 fős kerettel számolhatok az idény során. Egy fokkal gyengébb ez a bajnokság, mint az OB II volt, és ezzel az állománnyal, úgy gondolom, végig tudjuk játszani a szezont – tette hozzá Csata Csaba.

Az Egerszegi Titánokkal együtt nyolc csapat, zömében fővárosiak alkotják a ligát. Mellettük van jászberényi, szombathelyi és a Magyarországon élő erdélyiekből verbuválódott együttes is. A vezetőedző szerint reális cél lehet idén is a dobogós helyek egyikének elérése.

A Titánok pénteken 20 órától a szombathelyi Nyugati Eszkimók ellen kezdik meg szereplésüket az OB III-ban.