Egerszegi színekben érte el első sikereit Bicsák Bence

Tulajdonképpen van egy harmadik zalai olimpikon is, hiszen a zalaegerszegi Bicsák Bence is ott lesz, illetve már ott is van Tokióban. A triatlonista viszont évek óta pécsi színekben versenyez, azonban egerszegi kötődése megkérdőjelezhetetlen.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye Hogy is lehetne megkérdőjelezni mindezt, ugyanis nyolc­évesen a Zalaegerszegi Úszó Klubban kezdett el sportolni. Kezdetben úszóként Horváth Tamás és Horváth Csaba edzők irányításával, de aztán kiderült, hogy futóként legalább ennyire tehetséges. A kettőt együtt kombinálja, kiegészítve a kerékpározással, tízévesen már a Zalatriatlon soraiban tudhatta magát Déri Miklóséknál. Futóedzéseit Góczán István irányította, hiszen korosztályos versenyzőként a Zalaszám-ZAC atlétája is volt, és a pályaversenyeken triatlonistaként is bárkivel felvette a versenyt. Sőt, két alkalommal immár felnőtt versenyzőként is megnyerte az atléták 10 km-es utcai országos bajnokságát. Bicsák Bence 2012-től triatlonranglista-versenyeket nyert, harmadik lett az országos bajnokságon, és az ifjúsági Európa-bajnokságon csapatban ezüstérmet szerzett. 2013-ban, ifjúsági korú versenyzőként – akkor még a Zalatriatlon színeiben – felnőtt bajnoki címet szerzett, és tehetségére min­denki felfigyelt. Az egerszegi Zrínyi-gimnázium tanulója volt még, amikor a Mogyi Baja-Pécs versenyzője lett, hiszen tanulmányait is Pécsett kívánta folytatni. Ott diplomázott közgazdászként, eredményei pedig folyamatosan javultak.

A szintén pécsi PSN Zrt. sportolójaként Bicsák Bence az olimpiai távon (1,5 km úszás, 40 km kerékpár, 10 km futás) a legjobb hazai versenyzővé lépett elő, U23-as Európa-bajnok lett és kétszer is bronzérmes volt az U23-as világbajnokságon. Világkupát nyert, Japánban, a világbajnoki futamban 2019-ben bronz­érmet szerzett a felnőttek között. A koronavírus-járvány számára is átírta a felkészülést, de az idén már sokat tudott együtt készülni edzőjével, Tóth Szilárddal. Rengeteget edzőtáborozott és edzőtáborozik, így Zalaegerszegre, ahol a családja él, ritkán tudott hazajönni ebben az évben. Egerszegi kötődése viszont továbbra is nagyon erős. Bicsák Bence magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradóra kezdi meg versenyzését az egyéni számban. Nemrég nyilatkozott a felkészüléséről, és elmondta, jól sikerült minden. Június elején megnyerte a francia Grand Prix első fordulóját a spanyolok ötszörös világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, Javier Gomez előtt, ami jó érzésekkel töltötte el. Tokiói szereplésével kapcsolatban annyit jegyzett meg: az a tudat megnyugtatja, hogy az elvégzett munka többszörösen benne van, és a rajtra tökéletesen önmaga akar lenni… BICSÁK BENCE Születési idő, hely: 1995. 10. 19., Zalaegerszeg

Klubja: PSN Zrt.

Versenyszáma: férfi egyéni, vegyes váltó

Legjobb eredményei: vb-futam 3. (2019), vk-futam 1. (2017), olimpiai tesztverseny 7. (2019), kétszeres U23-as vb-bronzérmes (2016, 2018)