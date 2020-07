Egerszegi bronzérem az iskolás ob-ról

A súly­emelők is visszatértek az edzőtermekbe, és máris túljutottak egy országos bajnokságon, melyen a ZTE Súlyemelő Klub sem maradt érem nélkül.

A koronavírus-járvány okozta karanténhelyzet utáni enyhítéseket követően a ZTE SK tagjai is elkezdték a munkát, és most már egy országos eseményen is túljutottak. Tamásiban rendezték meg ugyanis az iskolások országos bajnokságát, amin nagyszerűen szerepelt az egerszegi Varga Martin Csongor (edzője: Papp Péter). A serdülők mezőnyében a 67 kg-os súlycsoportban a ZTE SK tehetsége mindössze egy kilogrammal lemaradva a második helyezettől, bronzérmet szerzett. Az egerszegi fiatalember 179 kg-os összetett eredménnyel állhatott dobogóra (szakításban 81, lökésben 98 kg-ot teljesített), s ha az utolsó gyakorlata sikerül, akkor még fényesebb éremmel is hazatérhetett volna, de persze az erős és nívós mezőnyben a bronz is szépen csillog.

A ZTE SK tagjai tovább készülnek, a legközelebbi komolyabb versenyük az őszi országos bajnokságok előtt a szeptember 6-án sorra kerülő, hazai rendezésű Göcsej Kupa lesz, ami kiemelt versenynek számít a magyar szövetség versenynaptárában.