Egerszegen rendezik meg az INBA Elite Tour magyarországi állomását

Először rendezik meg a zalai megyeszékhelyen az INBA Hungary naturál testépítő szövetség Elite Tour elnevezésű versenyét. Az október 12-én esedékes viadal kvalifikációt is jelent a magyar versenyzőknek a közelgő Európa-bajnokságra, valamint a novemberi, Las Vegas-i naturál olimpiára.

Az előkészületekről, illetve a részletekről az egerszegi INBA Elite Tour egyik főszervezőjét, Liszli Erikát kérdeztük, aki maga is aktív versenyző és versenybíró. Elöljáróban annyi még, hogy az INBA (International Natural Bodybuilding Federation) az egyetlen, naturál testépítőket tömörítő szervezet a világon. Gyakorlatilag minden országban van tagszervezete, így hazánkban is. Az INBA Elite Tourt az egerszegi VMK-ban rendezik meg október 12-én.

– Zalaegerszegen nem rendeztek még ilyen nívós testépítő viadalt – erősítette meg Liszli Erika, akiről tudni kell, hogy többszörös bajnok testépítő, a tavalyi Las Vegas-i Natural Olympia kétszeres aranyérmese, az idei világbajnokság győztese. Neki bajnoki címei okán nem kell kvalifikáción részt vennie, és biztosan ott lesz idén is Las Vegasban. – Tavaly Debrecenben rendezték ezt a válogatót – folytatta Liszli Erika –, ami közvetlenül kvalifikál az idei bukaresti Eb-re és persze az egyesült államokbeli naturál olimpiára.

Huszonnyolc kategóriában tartunk versenyeket Zalaegerszegen, és egy újdonsággal is találkozhatnak majd a nézők, hiszen a férfiaknál bevezetésre került az athletic man nevű kategória, hogy ne csak a nagyon izmos fiúk, hanem a szárazabb izomzattal rendelkezők is ­összemérhessék magukat.

Liszli Erika elárulta: szervezőként összeférhetetlen lenne az indulása Egerszegen, ám így is készül Las Vegasra. Az INBA Hungary elnökével, Estók Endrével szervezi a zalai versenyt, ami reményeik szerint, sokakhoz „eljut” majd.

– Nagy vállalás volt részemről, hogy hozzuk Zalaegerszegre a viadalt, de azt gondoltam, próbáljuk meg! – mondta Liszli Erika. – A helyi testépítőknek is jó alkalom lesz ez megmutatni magukat, másrészt a verseny révén sokan megismerhetik Zalaegerszeget. Pontos létszám még nincs, de 100-150 testépítőt várunk, köztük külföldieket is, hiszen általában a magyarokon kívül még 10-15 ország képviselői indulnak a hazai, mindig ősszel sorra kerülő INBA Elite Tour-állomáson, ami egyébként a nemzetközi sorozat része. Jövő szombaton reggel nyolckor kezdünk, és a verseny várhatóan késő estig eltart. Úgy alakítjuk ki a programot, hogy blokkokban zajlanak a kategóriák küzdelmei, így jobban áttekinthető lesz majd a nézők számára is.

Profi műsorközlő is segíti majd a tájékozódást a viadal közben, információkkal ellátva a nézőket.