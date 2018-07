Edzőmeccsekkel készülnek a labdarúgó NB III rajtjára

Az NB III-as rajtra készülő zalai labdarúgó­csapatok újabb felkészülési mérkőzéseket vívtak. Az FC Nagykanizsa Szlovéniában, míg a Tarr Andráshida Gellénházán lépett pályára.

NK Polana–

FC Nagykanizsa 0–0

Nagypalina, 100 néző. Jv.: A. Kovac.

Nagykanizsa: Horváth Márton (Borsi) – Pál D., Szabó B. (Szabó Á.), Major, Horváth B. – Csáki (Bagó B.), Béli M. (Kretz) – Vlasics (Lőrincz), Kovács Gy. (Hetesi), Horváth D. (Horváth Márk) – Vittman. Vezetőedző: Barna László.

A szlovéniai Nagypalinán vívta nyári felkészülési időszakának negyedik meccsét a labdarúgó NB III küzdelmei­re készülő FC Nagykanizsa legénysége. Vittman Ádámék a szlovén harmadik ligás NK Polana vendégei voltak.

A házigazdák a felkészülési időszakban első mérkőzésüket játszották ezúttal, a nézők pedig kifejezetten kemény összecsapásnak lehettek tanúi. A zalaiak vezetőedzője, Barna László a két félidő során több taktikai variációt is kipróbálhatott a felállás terén, különösen a védelem esetében keverte intenzíven a kártyákat. Ezzel együtt a mérkőzésen jóval több lehetőség kínálkozott a nagykanizsaiak előtt, de kapujukban Horváth Mártonnak és Borsi Bencének is volt bravúrra szüksége, hogy megmentse a hálót a góltól. A mérkőzés végén egyöntetű volt a vélemény a vendégek oldalán is: ilyen találkozókra van szükség a harmadik vonal rajtja előtt.

Gellénháza–Tarr-

Andráshida 0–2 (0–1)

Gellénháza, 100 néző.

Andráshida. I. félidő: Jahic – Jóna B., Simonfalvi, Kalamár, Nagy Z. – Marsai, Kovács L., Szegleti – Szabó B., Kónya Sz., Pajor I. II. fél­idő: Czirjék – Jóna B., Baráth, Szi Péter J., Kalamár – Ferencz B., Varga M., Marsai, Bailo – Horváth T., Horváth D.

Gólszerzők: Szegleti, Horvát T.

Továbbra is az andráshidaiakkal készül a kapus Safet Jahic, illetve Bailo Dávid. A megyeszékhelyi alakulat két sort szerepeltetett a megyei I. osztály egyik élcsapata, a Gellénháza ellen. Kemény, jó iramú mérkőzést játszottak egymással a felek, gólt viszont csak a hidaiak értek el. Az elsőt még az első félidőben, majd a másodikat a szünet után.

Az Andráshida következő edzőmeccsét szerdán, az NB III-ba most visszajutott Sárvár otthonában vívja.