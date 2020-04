Edzőket, vezetőket kérdeztünk a megyei bajnokságból az újrakezdés lehetőségéről

Nem újdonság, de a profi osztályok mellett az amatőr ligákban is szünetelnek a labdarúgó-bajnokságok. Jelen pillanatban továbbra sem tudni, hogy egyáltalán folytatódhat-e a megyei bajnokságban a félbeszakadt sorozat, vagy befejezettnek nyilvánítják. Mindenesetre megkérdeztünk néhány edzőt, sportvezetőt az I. és a II. osztályból, ők miként látják a folytatás lehetőségét.

Olajmunkás Gellénháza

Bencze Péter (edző): – Az utolsó találkozó előtt már mondtam a srácoknak, hogy nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó meccsünk, utána nem fogunk találkozni. Sajnálom, hogy nem tudott lemenni a bajnokság végig, érdekes lett volna három jó csapatnak a versenyfutása, de ebbe most beleszólt a koronavírus… Nagy bánatomra szerintem ezt a szezont már nem fogjuk tudni folytatni, én azt gondolom, hogy augusztusig semmi nem fog változni. Még az NB I-ben és a profi kluboknál se tudják, hogy mikor, hogyan kezdenek, nemhogy amatőr szinten. Egyénileg sem edzéstervet, sem programot nem írok ki, hiszen a játékosok nagyrészt családos emberek. Amúgy is… Teljesen mindegy, hogy ki mennyit mozog otthon, az még a szinten tartásra sem elég. Amit otthon mozognak a játékosok, az egy darabig jó, de maximum három-négy hétig, igazából annyi a lényege, hogy ne lustuljanak el. Ha most két-három hónapról beszélünk, akkor teljesen mindegy, milyen edzésprogramot csinálunk, akkor is a nulláról fog indulni mindenki. Szerintem jelenleg az MLSZ-nél is tanácstalanok. Addig is mindenkinek kitartást, meg kell állni, tényleg otthon kell maradni, csak a legszükségesebb dolgokért elmenni otthonról.

Csács-Nemesapáti SE

Lukács Péter (szakosztályvezető): – Amikor az MLSZ felfüggesztette a bajnokságokat, azonnal léptünk. Utánpótlásbázissal rendelkezünk, ott van a sportcentrumunk, így takarítással, fertőtlenítéssel kezdtük a kényszerpihenőt. Edzőinkkel összeállítottunk egy edzésprogramot, hogy a fiatalok és a felnőttek is mozogjanak. Azt nem zárjuk ki, ha nem romlik a helyzet, akkor kisebb csoportokban esetleg legyenek közös edzések is. Összességében viszont azt gondolom, hogy a bajnokságot most már nem lehet befejezni. Amennyiben igazak lesznek a jóslatok, hogy a vírus május–júniusban tetőzik nálunk, akkor az új bajnokság is csak szeptember körül kezdődhet majd el. Elképzelhető, hogy a jelenlegi állapotában befejezettnek nyilvánítják a bajnokságot, aminek persze nem örülünk majd, hiszen meg akartuk szerezni a bajnoki címet.

Kinizsi Gyenesdiás SK

Kocsis Norbert (edző): – A bajnokság felfüggesztésével mi leálltunk, nincsenek egyéni program szerint elvégzendő edzések sem. Azt természetesen megbeszéltük a játékosokkal, hogy ha lehet, mozogjanak, de ezt rájuk bíztuk. Vannak visszajelzéseink is, hogy edzenek a fiúk. A folytatás lehetőségével kapcsolatban én szkeptikus voltam az elején, hallva az olaszországi és spanyolországi híreket, ám mostanra mintha laposodna az a bizonyos görbe. Én szeretném, ha befejezhetnénk a bajnokságot, de nem lesz egyszerű és nem is lesz ugyanaz, mintha folyamatosan zajlott volna a pontvadászat. Talán a megoldás az lehet, hogy nyáron szerda–szombat ritmusban játszanánk a meccseket. Nincs jó megoldás, de az sem lesz igazságos, ha mondjuk az a döntés születik, hogy befejezettnek nyilvánítják a küzdelmeket.

Helsa Andráshida TE

Májer Tamás (elnök): – A csapattagok a korlátozó intézkedést bejelentő napot követően találkoztak egymással legutoljára, mindenki kipakolta a saját holmiját az öltözőből, ezután pedig egy fertőtlenítéssel egybekötött nagytakarítást végeztünk. Az élet azonban nem állt meg, az egyesület vezetése végzi a napi operatív feladatait, tervezzük a következő szezont. Vannak a tao-programban futó tárgyieszköz-beruházásaink, melyeket a tavasszal szeretnénk megvalósítani. Ezek mindegyike az andráshidai létesítmény komoly fejlődését szolgálják. Csapatedzés nincs, minden játékosunknak rendelkezésére bocsátottunk egy egyéni edzéstervet, mellyel valamilyen szinten legalább edzésben tudja magát tartani. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez nem egyenértékű azzal, mintha a csapat együtt edzene, de sajnos ebben a helyzetben nincs más lehetőség. A játékosokkal tartjuk a kapcsolatot. Ha feloldják a korlátozást, akkor véleményem szerint még legalább egy-két hetet várni kell a mérkőzésekkel, hiszen a csapatok nem tudtak közösen készülni. Ahogy kíméletlenül telnek a hetek, sokan – köztük én is – már azzal is elégedettek lennének, ha a következő bajnoki szezon időben elkezdődne. Visszatérve az ideire, a szövetségnek nehéz dolga lesz abban az esetben, ha nem fejeződik be a bajnokság. Nem lehet igazságos döntést hozni, bizonyosan lesznek olyanok, akiknek sérülni fognak az érdekei. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, hiszen újoncként az előkelőnek számító 5. helyen állunk jelenleg, legfeljebb ezt bukhatjuk el.

Zalaszentgrót

Jankovics Péter (edző): – Az a véleményem, hogy a jelenlegi bajnokságot el kell most már felejteni… Ennyi kihagyás után már egy új alapozással kellene újrakezdeni. Annyit teszünk, hogy a játékosoknak heti három alkalomra küldünk edzésprogramot, hogy aztán elvégzik-e, ez már rajtuk múlik. Sok értelmét viszont nem látom a folytatásnak: nem vagyunk profik, és még náluk is sok gondot okoz most a leállás. Ha edzések, megfelelő felkészülés nélkül kezdenénk újra játszani, annak félő, hogy több kára lenne, mint haszna… A csapatnál elkezdtünk fiatalítani, azt gondolom, hogy a keretünk együtt marad, nem félek attól, hogy az újraindulásnál esetleg egy teljesen új együttest kelljen majd építeni.

Letenye

Tamás Tamás (edző): – Azt hiszem, ilyen egyedi helyzetben annyit tehettünk csak, hogy a játékosok számára adtunk iránymutató tanácsokat. Beszélgetünk persze, így tudom, hogy külön-külön azért – mondjuk így – mocorognak, futnak. Mint ahogy gyakorolnak is, például ívelgetéseket, de persze nem csoportosan. Az a helyzet, hogy igazából nem is kötelezhetem őket ebben a foci nélküli időszakban, egyébként meg úgy látom, hogy társadalmilag akként menne le a leghamarabb ez a veszélyhelyzet, ha tényleg az emberek leszűkítenék mozgásterüket és ha tehetnék, otthon maradnának. Sajnálom, hogy a bajnokság szünetel – s ezt nem csupán azért mondom, mert a második helyen állunk – , mivel véleményem szerint a remekül sikerült felkészülési időszakban erőnlétileg olyan szintre kerültünk, mely nagy dolgokra jogosított volna fel minket. Az sem titok, hogy beadtuk licenckérelmünket az első osztály küzdelmeire. A legjobb az lenne, ha játszhatnánk, de van egy olyan érzésem, hogy ez ebben az idényben már nem jön össze… Minél előbb legyünk túl ezen a rémálmon, csak ezt kívánhatom valamennyiünknek.

Legenda Sport-Böde

Kósa László (edző): – Március 15. óta nem találkoztunk, mi is várjuk a fejleményeket. Külön edzéstervet nem írtunk ki a játékosoknak, annyit kértünk, hogy menjenek el futni, kerékpározni, illetve aki tud, az labdázzon. Ha van valakinek egy kis sportszeretete, akkor az úgyis megteszi, csak rajtuk múlik, hogy hogyan tartják magukat karban. Szerintem ez a bajnokság már nem fog folytatódni, legalábbis megyei szinten. A hétköznap, hétvége ritmust nem lehet megoldani, egy-két alkalommal lehetne péntek délután és vasárnap játszani, de rendszeresen ez sem menne. Az elmaradt mérkőzések pótlásával július közepéig tartana a szezon, és hát senki nem mondja, hogy jövő héten folytathatjuk. A csapatoknak nyáron legalább egy hónap pihenő is kell, és a felkészülésre is további egy hónap. A következő szezon pedig nem nagyon kezdődhetne augusztus közepénél később. Bízom benne, hogy júniusig feloldanak mindent, aztán neki lehet állni felkészülni a következő szezonra.

Gutorfölde

Varga Róbert (edző): – Nincsenek edzéseink, annyi van, hogy mindenki a maga belátása szerint mozog. Abban biztos vagyok, hogy a srácok nem hagyják el magukat és közben beszélgetünk, mondják, ki mennyit futott, stb. Ám közben telnek a hetek, ami a profi osztályokban is gondot okoz, nemhogy nálunk, amatőröknél Ha el is kezdjük, akkor nagyon gyorsan el kell kezdeni most már, de én azon a véleményen vagyok: már azzal elégedett leszek, ha az új bajnokság rendben el tud kezdődni… Nem mondom, hogy a most zajlót le kell zárni, de egyeztetni kell. Annak sok értelme nem lenne, ha mondjuk a mezőnyből egy vagy két csapat azt mondja, hogy ebben a helyzetben már nem tudja vállalni a meccseket. Erre az eshetőségre is fel kell készülni.

ADA Nova

Szekeres Zoltán (elnök): – A csapat edzései szünetelnek, viszont az egyesület vezetése és a kivitelezők nagy munkában vannak, hiszen az idei évi tao-beruházásunk kivitelezése most is zajlik a Léránt Lajos Sportcentrumban. Emellett saját erőforrásból újítjuk fel a régi öltözőépületünket, amelynek a későbbiekben új funkciót szánunk. Csapatedzés nincs, mindenki egyénileg mozog, betartva a jelen pillanatban életben lévő rendeleteket, szabályokat. Egyesületünk négy csapatot versenyeztet, így csaknem száz játékos érintett a versenysorozatok szüneteltetésében. Ha reálisan próbáljuk értékelni a lehetőségeket, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a bajnokság folytatódjon. Egyrészt semmiféle konkrét forgatókönyv, vagy tervezet nem látott napvilágot arra vonatkozólag, hogy miképpen lehetne befejezni a félbemaradt bajnokságot, másrészt a kimaradt hétvégéket – amatőr sport lévén – hétközi fordulókkal nem lehet pótolni. A csapat, a játékosok és a szurkolók is nehezen élik meg ezt az élethelyzetet, mivel egy jó, szoros és relatíve színvonalas bajnoki versengés volt a megyei II. osztály. Lányaink például tabellaelsőként teleltek a női bajnokságban és jó eséllyel pályáztak az arany­éremre. Nagyon szomorúak lennénk ha törölnék a 2019/20-as versengést, de ha őszinték akarunk lenni, a befejezésnek nem sok realitása van. A vírus okozta rendkívüli állapot vége nem igazán látszik még.