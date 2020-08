Edzője szerint a ZTE FC mindent megtett a Ferencváros elleni meccsen

Abban mindenki egyetértett a vasárnap esti ZTE FC–Ferencváros-mérkőzés után, hogy nyerni mindig jobb, mint arról beszélni, hogy kézzel fogható közelségben volt a pontszerzés, sőt a csapat akár győzhetett is volna. A labdarúgó NB I. 3. fordulójában lejátszott találkozó érthetően a fővárosiakat tette elégedettebbé, hiszen ők nyertek 2-1-re.

A megszokott közel telt ház most sem maradt el Zalaegerszegen, ez szinte „hozzátartozik” már a Fradi vendégjátékához, így pedig a hangulatra sem lehetett panasz. Valamint a változatos játékra sem, hiszen volt kimaradt tizenegyes, kiállítás itt is, ott is, kétgólos vendégelőny, hogy aztán a végén a ZTE FC közel járjon ahhoz, hogy az egyik pontot megmentse. Ez végül nem sikerült, de Boér Gábor, az egerszegiek szakvezetője úgy fogalmazott: nem tudja elmarasztalni játékosait. Lapunk kérdésére, hogy mi hiányzott a végén, így felelt:

– Egy gyengébb kapusteljesítmény a másik oldalon… – és ezen nem kell meglepődni, hiszen Dibusz Dénes, az FTC kapusa az utolsó fél órában két-háromszor is fontos védést mutatott be. A zalai tréner pedig így folytatta: – Ezenfelül a pontrúgásaink sem úgy alakultak, ahogy terveztük, de nem tudom elmarasztalni a fiúkat, hiszen mindent megtettek a győzelem érdekében.

A ZTE az utolsó 20-25 percre vállalta fel a szakvezető által „direktfutballnak” nevezett játékot, mert – ahogy Boér mondta – türelmesnek is kellett lenniük, hiszen a Ferencváros nagyon veszélyes csapat. Szerhij Rebrov, a fővárosiak szakvezetője is dicsérte játékosait, elvégre Botka Endre kiállítása után tíz emberrel szerezték meg a három pontot. Rebrov elmondta, hogy négy támadóval kezdtek, de a megfogyatkozott létszám után 4-4-1-es hadrendre tértek át, s szerinte ez nagyon jól működött.

Persze szó esett a kihagyott zalai tizenegyesről is. Ami fordulópont volt, de Babati Benjamin később betalált, és ezzel tette szorossá a hajrát a ZTE FC. Babati hétfőn csatlakozott a válogatott kerethez, ahová Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a zalai támadót, aki először lett kerettag.

És hogy izgul-e, illetve a kihagyott büntető nem árt-e esetleg az önbizalmának?

– Nem vagyok izgulós típus, ebben a helyzetben sem számítok erre – mondta Babati. – Ma éjjel még biztosan előjön a kihagyott büntető, de sokat nem fogok rajta gondolkodni, tovább kell lépni. Ma is gólt lőttem, három meccsen szereztem hármat, és adtam egy gólpasszt, nem hiszem, hogy keseregnem kellene. Bár a mai eredmény miatt természetesen én is csalódott vagyok.

A góljáról annyit még elmondott Babati, hogy mielőtt Könyves labdája elé került volna, Blazic lábán még megpattant, ezért nem tudott elsőre a kapuba továbbítani. Korrigálnia kellett, de végül megoldotta. S hogy mi lesz a folytatásban?

– Két pontunk van, de játszottunk a tavalyi első, a második és a negyedik helyezettel – mondta Babati. – Igaz, hogy két meccs itthon volt, de erős együttesek ellen, és nem szabad bánkódni. Nem azt mondom, hogy mostantól könnyű ellenfeleink lesznek, de mindenképpen jobb esélyünk lesz már ellenük. Ami pedig a válogatottat illeti, tudom, hogy vannak a keretben, akik már rutinosak, akik kipróbált játékosok, de abban mégis bízom, hogy jut nekem is majd játékperc a Nemzetek Ligája-találkozókon. Ha így lesz, igyekszem élni az eséllyel.

A bajnokságban tehát most szünet következik, és a ZTE FC a tervek szerint pénteken edzőmeccset játszik. És persze továbbra is nyitott a keret, szinte biztos, hogy érkezik még új játékos.

Végül pedig egy örömhír: Dragóner Filipet is behívta az U21-es válogatottba Gera Zoltán szövetségi edző. Demjén Patrikkal, Gergényi Bencével és Szánthó Regővel együtt tehát összesen négy ZTE-játékos tagja a keretnek.