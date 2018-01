Eddig a terveik szerint haladnak

Ugyan múlt nyáron az UFC Nagykanizsa labdarúgócsapata az NB III-as osztályozót elbukta a Makó FC-vel szemben, a koncepció a klubnál nem változott: a szakmai vezetés ugyanúgy a harmadik vonalban történő szereplést tűzte ki célul. Az I. osztályú megyei bajnokság félidejében az élen telelhet a Nagykanizsa együttese.

Ahhoz ugyanis, hogy az NB III-as osztályozón szerepelhessen a csapat, a megyei bajnoki cím szükségeltetik, s továbbra is ez a cél Kanizsán. A keret nagymértékben átalakult, az elképzelés azonban úgy tűnik, működik, hiszen az UFC az őszi szezon után négy pont előnnyel vezeti a tabellát a Csács-Nemesapáti SE előtt.

– Miképpen értékeli együttese őszi szereplését?

– Először is azt említeném, hogy jövőbeli terveinkhez nem elég csupán bajnokságot nyernünk, nekünk egy osztályozóra is készülnünk illik – fogalmazott Gombos Zsolt, a kanizsaiak vezetőedzője. – Ennek tükrében is értékelve mondhatom, hogy a legtöbb gólt rúgtuk a mezőnyben és a legkevesebbet is kaptuk, ebből a szempontból tehát nem lehetünk elégedetlenek. Persze, nyílt még ez a bajnokság, hiszen mind a Csács-Nemesapáti, mind az előzetesen biztos, hogy jobb szereplésben reménykedő Hévíz gárdáját sem szabad lebecsülnünk.

– Miként alakulhat együttese téli felkészülési programja és milyen mértékű játékosmozgásra lehet számítani?

– Január 8-án kezdjük a felkészülést a tavaszi idényre és már novemberben ki tudtuk alakítani tesztmeccseink programját. NB III-as ellenfelekkel is mérkőzünk, előreláthatólag lesz nemzetközi találkozónk, sőt a napokban egyeztettük le, hogy február 14-én, Zalaegerszegen a ZTE FC ellen is megmérkőzhetünk. Mivel előre is tekintünk, szeretnénk még igazolni, de leszögezném, hogy a jelenlegi keret is alkalmas a bajnokság megnyerésére. A csapat megerősítése annak tudatában lehet lényeges, hogy állhatnak még előttünk nagyon kemény erőpróbák, mint például egy nyári osztályozós párharc is. Figyeljük a más megyében történteket, és az olyan legénységekre, melyek pontveszteség nélkül vezetik a tabellát is illik fókuszálnunk. Gondolok itt a Sárvárra, a Kecskemétre, vagy a Sényőre.

– Egy igazán értékmérő találkozót mindenesetre már az ősszel is vívhattak a Magyar Kupában az NB III-as élcsapat Érd ellenében.

– Talán a velük szembeni továbbjutásunk a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe megerősíteni látszik elképzeléseinket. Úgy értük el a kanizsai labdarúgás jelenkori időszakának legnagyobb sikerét, hogy ugyan defenzív stílusban kezdtünk, ám 0-2 után a srácok mindezt félretéve elkezdtek teher nélkül futballozni és nyertek 3-2-re. Tegyük hozzá gyorsan, nagyon jó és tényleg nagy dolog, hogy elmondhatja magáról a csapat: az MK legjobb 16 együttese között van, ugyanakkor igyekszünk helyén kezelni a dolgokat. Ráadásul egy olyan gárdával, nevezetesen a Békéscsabával játszunk majd, mely mégiscsak harmadik az NB II-ben, nekünk pedig ami az igazán fontos, az a harmadik vonalba történő feljutás lehetősége. Az Amatőr Kupa májusi fináléjába viszont már most bekerültünk, mint az MK-ban legtovább jutott két megyei osztályú csapat egyike, s ha már ott leszünk, azon a meccsen szeretnénk legyőzni a Sényőt. Az a legfontosabb, hogy az előttünk álló időszakban végig a földön járjunk, s akkor úgy érzem, nem lesz gond a továbbiakban sem.

A klubvezetés részéről is helyén kezelik a jelenlegi helyzetet, erre Kovács Tamás egyesületi elnök szavai is tanúbizonyságul szolgálhatnak.

– Tavaly júniusban nagyon csalódottak voltunk a Makóval szemben elveszített osztályozó miatt, de úgy voltunk vele, nem szabad azon az úton megtorpannunk, melyen elindultunk – mondta el a klub első embere. – A csapat és a mögötte álló város célja továbbra is a harmadosztály, ezért is próbáltunk már az idény kezdete előtt olyan játékosokat igazolni, akikre akár már az NB III-ban is lehet alapozni. Ahogy most áll az UFC a bajnokságban, az tulajdonképpen a kötelező feladat. Éppen ezért azt mondom, nem is ez az igazi nagy durranás, hanem a kupaszereplésünk volt az igazán kedvünkre való. Ettől függetlenül célunk egy majdani harmadosztályú szereplés, amit reményeink szerint ősztől már el is mondhatunk magunkról.