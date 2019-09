Eb-döntő után újra ob-futamok következtek

A nyári Európa-bajnoki döntőben elért 14. helyezés, valamint némi pihenő után gyorsan fel kellett vennie a tempót Horváth Ádámnak, a Kanizsa Moto- cross SE 65 ccm-es géposztályban induló versenyzőjének.

Az elmúlt hétvége már újra a pályán találta a fiatal versenyzőt, aki Zselickislakon, a nyílt junior országos moto-

krossz bajnokságban indult. Ahogy a korábbi fordulókban, Horváth Ádám most is a győzelemért motorozott, azonban ezúttal meg kellett elégednie a nap végi összesített 2. helyezéssel. A sok kihívást tartalmazó pályán hol a kemény talaj, hol a sár tette próbára a versenyzőket, de Ádám így is kiválóan teljesített és minden esélye megmaradt, hogy a még hátralévő két versenyen gyűjtsön annyi pontot, hogy meglegyen a bajnoki cím.

Az eredményhirdetés után azonban nem haza indult pihenni, hanem célba vették a szlovéniai Mackovcit, ahol a szlovén bajnokság újabb fordulóját rendezték. Horváth Ádám itt a kategóriájában az első futamban a 2. helyen, a másodikban pedig az 1. helyen ért célba és ezzel megnyerte az összetett versenyt.