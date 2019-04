Dupla fordulóval zárják a bajnokságot sakk NB I-ben

A sakk NB I-ben is befejezéséhez érkeznek a csapatok a hétvégén és dupla forduló keretében köszönnek el.

A Tungsram-Aquaprofit NSK számára a bajnoki cím megszerzése a tét, míg a Z. Csuti-Hydrocomp SK a bent maradásért küzd.

A kanizsaiak listavezetőként ismét a saját kezükbe vették a sorsuk címvédésüket illetően, és szombaton a fővárosban zalai rangadó részesei lehetnek, hiszen a Z. Csuti-Hydrocomp SK-val mérkőznek, vasárnap pedig a Dunaharaszti MTK ellen ülnek asztalokhoz. A meccsek helyszíne az V. kerületi Eiffel Palace lesz.

– Csapatpontszámban azonosan állunk a DVTK-val, de a győztes partik alapján nekünk van hat pont előnyünk, ami 5,5 valójában, mert a miskolciak nyertek ellenünk még az első körben – elemezte a kanizsaiak csapatvezetője az állást Papp Nándor. – Jók az esélyeink tehát a tizenkettedik bajnoki címre, de semmit sem szabad elkiabálnunk, és úgy kell állni a dolgokhoz. Megpróbálunk azzal a váratlan lehetőséggel élni, melyet később adott meg számunkra bajnokság. Sajnáljuk, hogy éppen az egerszegiek ellen is bizonyítanunk kell ezúttal, mert tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak, ám a borsodiak eltökéltek, szeretnének ők is bajnoki címet nyerni. A közelmúlt eredményei azt sugallják, hogy két sikerrel is kalkulálhatunk akár, de észnél kell lennünk az egerszegiekkel és a harasztiakkal szemben is, ha azt akarjuk, hogy újabb elsőséget könyveljünk el.

Ahogy Papp Nándor említette, a Z. Csuti-Hydrocomp SK nehéz helyzetben van. Jelenleg ugyan még a bent maradást érő 8. helyen állnak és így várják az utolsó két fordulót, de ha nem szereznek pontot, akkor minden bizonnyal a kieső, 9. helyen zárnak.

– A bent maradás tekintetében a legfőbb riválisunk a Makó, amely viszont játszik még a már kiesett a szegedi Maróczy SE-vel és nem valószínű, hogy a makóiak kihagynák ezt az esélyt… – mondta el a záró dupla forduló előtt Horváth Tamás, a Z. Csuti szakmai vezetője. – Sorsolásunk ismeretében, hogy a Paks és a bajnoki címre hajtó Aquaprofit lesz az ellenfelünk, nem valószínű, hogy pontot csíphetünk el tőlük. Ebben az esetben úgy néz ki, hogy az utolsó előtti, azaz kieső helyen végzünk. Természetesen tisztességesen harcolni fogunk, de a realitással nem tudunk mit kezdeni. Annyi információnk van, hogy a második vonalban a nyugati első Ajka nem valószínű, hogy indulni akar az élvonalban. A szabályok szerint ebben az esetben bent maradhatunk, ám ez csak akkor lesz biztos, ha minden pontvadászat véget ér. S azt is látni kell, hogy az első táblákra mindenképpen kellene még egy erős játékos, mert enélkül nagyon nehéz megragadni az NB I-ben.