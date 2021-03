Drámai végjáték: pont helyett ZTE-vereség

A labdarúgó 26. fordulóban a kiesés elől menekülő ZTE FC együttese az MTK Budapest vendége volt, amely lényegesen jobban áll a bajnokságban, hiszen a negyedik pozícióból várta ezt a mérkőzést. Az MTK 3-0-ra győzött, de egy olyan mérkőzésen, amin a rendes játékidő utolsó percében még a zalaiaknak volt egyenlítési lehetősége...

MTK Budapest – ZTE FC 3-0 (0-0)

Budapest, Hidegkúti Nándor Stadion, zárt kapuk mellett. Jv.: Andó-Szabó (Márkus, Horváth R.).

MTK: Mijatovic – Varju, Pekovic, Nagy Zs. – Ikenne-King, Dimitrov (Cseke, 71.), Kata (Pintér, 79.), Herrera (Balázs B., 79.) – Varga R. (Mezei, 87.), Miovski (Prosser, 87.), Schön. Vezetőedző: Boris Michael.

ZTE FC: Demjén – Németh E. (Szánthó, 46.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi – Lesjak – Könyves (Tajti, 64.), Favorov (Zimonyi, 71.), Sankovic (Babati, 85.), Koszta – Futács. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Schön (67.), Mezei (90. – 11-esből), Demjén (93.- öngól).

Sárga lap: Schön (74.), illetve Kálnoki-Kis (21.), Sankovic (50.).

Kezdjük a legfontosabbal. A ZTE FC együttesében a kapuban ismét Demjén Patrik állt, de visszatért a vírusfertőzés után Könyves Norbert, Kálnoki Kis Dávid, és Gergényi Bence is. Bedi Bence viszont sérülése miatt nem tudott ott lenni a keretben sem. Az, hogy a kihagyás mennyit számít majd, ennek a megválaszolása a mérkőzésre várt, mindenesetre bizakodtak a zalaiak. Az MTK összeállítása nem sokat változott a legutóbbi bajnoki óta.

A most zajló bajnokságban a ZTE FC két alkalommal már legyőzte az MTK-t, s abban bízhatott az egerszegi csapat, hogy újra előveszi a meglepetés „kártyát”. Ahogy megszokhattuk a ZTE csapatától, nem állt be csak védekezni, hanem igyekezett letámadni. Tette ezt jól, de nem szabadott nagyon kinyílnia, ugyanis a fővárosiak azonnal visszatámadtak. Tíz perc után viszont már az MTK dominált és rendre lövésekkel fejezte be akcióit. Az egerszegiek egyre többet védekezni kényszerültek, azonban korántsem szorultak be. Mi több, volt egy ígéretes Lesjak-fejes is a 31. percben, de igazából nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Gyűrték egymást a csapatok, ám mezőnyben zajlott a játék.

A második félidőre Szánthó Regő is pályára lépett a zalaiaknál, aki Németh Eriket váltotta. A második félidő mindjárt egy hatalmas MTK-lehetőséggel kezdődött, amikor a 46. percben Varga lövését Demjén nagy bravúrral hárította. A korábbinál élénkebb lett a mérkőzés, váltakozó lett a játék, de továbbra sem volt gól. Zalai oldalon újabb csere következett, Könyvest váltotta Tajti, de továbbra is az volt a legnagyobb kérdés. hogy születik-e gól. Igen. A 67. percben a ZTE a félpályánál védekezett, Schön pedig éppen innen lépett ki. Egy az egyben vezethette a labdát Demjénre, akit elfektetve az ötösről passzolt a kapuba, 1-0. Az egerszegiek helyzete nem volt reménytelen, hiszen a gól benne volt a játékukban. A 75. percben jobb oldali bedobás után Kálnoki-Kis az ötösről lőtt fölé. A ZTE támadott, és azt kell mondani, hogy beszorította az MTK csapatát. Babati érkezett a pályára, a szándék már egyértelmű volt, hogy legalább meglegyen az egyenlítés. A 81. percben Koszta bombáját ütötte ki a hazai kapus. Ez sem ment be, az egerszegiek támadtak, a 89. percben Lesjak jobb oldali lövése a jobb kapufa tövéről pattant ki. Az ellentámadás végén Tajti ütközését ítélte meg szabálytalannak a játékvezető és a megítélt büntetőt Mezei a léc alá vágta, 2-0. A végére teljesen kitámadott a ZTE csapata, és az utolsó percben Prosser került lövőhelyzetbe. Lövése a kapufán pattant, Demjén hátáról pedig a gólvonal mögé jutott a labda, öngól, 3-0.

A játék képe alapján az eredmény túlzó, hiszen az utolsó percben ott volt a lehetőség akár az egyenlítésre is. Azonban a tényeken mindez nem változtat, a ZTE FC nem szerzett egy pontot sem…