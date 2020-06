Drámai végjáték: megnyert meccs után ZTE-iksz

A labdarúgó NB I 28. fordulójának szombat esti utolsó mérkőzésén a ZTE FC együttese közvetlen riválisát, a Paks csapatát fogadta, ami a bent maradás szempontjából is meglehetősen kiemelt találkozónak ígérkezett. A paksi vezetésre Bobál Gergely mesterhármasa következett, de a végén a Paks mégis egyenlített.

ZTE FC – Paks FC 3-3 (1-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2644 néző. Jv.: Andó-Szabó (Kóbor, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec (Bobál D., 77.), Tamás K. (Katelaris, 85.) – Bedi, Mitrovic – Bőle, Barczi (Kocsis, 63.), Radó – Bobál G. Vezetőedző: Márton Gábor.

Paks FC: Rácz – Osváth, Szélpál, Kelemen (Barthta, 85.), Szabó J. – Balogh B., Bertus (Kecskés, 77.), Szakály D. (Sajbán, 63.) – Hahn (Haraszti, 62.), Böde, Könyves (Kulcsár, 77.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Gólszerzők: Bobál G. (34., 50., 62.), illetve Könyves (12.), Böde (79. – 11-esből), Balogh (92.).

Sárga lap: Bolla (47.), illetve Balogh (16.), Osváth (39.), Szélpál (43.), Szabó J. (49.), Kecskés, 90.).

A szombat esti mérkőzésre tartva egy érdekes párbeszédet csíptünk el közvetlen a stadion előtt az utcán. Egy ifjú egerszegi szurkoló és vélhetően édesapja között zajlott. Az apuka telefonját nézve „jelentette”, hogy vezet a Puskás FC a Debrecen ellen 2-1-re, ami a Zetének jó eredménynek számított, s gyorsan hozzátette: mi meg megverjük a Paksot. Pár perccel később, mire beértünk a stadionba már 2-2 volt az eredmény és végül az is maradt, ami a ZTE FC szempontjából így is jó eredménynek számított, hiszen a DVSC nem nyert, azonban itthon az egerszegieknek nyerni „kellett” volna ahhoz, hogy tényleg jól jöjjön ki ebből a fordulóból.

A ZTE FC a Pakssal szemben kétpontos előnnyel várhatta ezt az összecsapást, ami hazai siker esetén már öt pontra nőhetett volna, azonban 90 perc várt a csapatokra, hogy választ kapjunk erre. A ZTE FC-nél Bedi Bence a kispadon kapott volna helyet, de közvetlen a kezdés előtt kiderült, hogy Zoran Lesjak sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot, így Bedi kezdett. A manapság használatos „technikai telt ház” fogadta a csapatokat, hiszen az eladható jegyek csaknem mindegyike gazdára talált a ZTE Arénában és az egerszegiek már a kezdés előtt megkapták a biztatást a közönségtől.

Bedi Bence mellett Barczi Dávid is a kezdőben kapott helyet a ZTE FC együttesében, a paksiaknál viszont Haraszti Zsolt csak kispados volt. A Paks nem éppen megilletődött arcát mutatta, pontosan és gyorsan, viszonylag egyszerű játékkal igyekezett zavart kelteni a zalaiak soraiban, és a 10. percben három vendéglövés is lepattant a zalai védelemről. Két perccel később aztán már vezetett a Paks. Megint egy gyors és pontos támadás végén Hahn játszott Könyveshez, aki kissé jobbról, 10 méterről laposan a kapu bal oldalába lőtt, 0-1. Az egerszegiek azonnal ritmust váltottak, beszorult a Paks, de nem tudott érdemi helyzetet kialakítani a házigazda. A vendégek viszont kontrákból rendre megindultak és veszélyesek is voltak ezek az akciók, azonban hárított a zalai védelem. Összességében viszont a Paks a saját térfelére szorult és 34. percben jött az egyenlítés. Bolla a jobb oldalról játszotta meg Bobál Gergelyt, aki egy remek mozdulattal játszotta tisztára magát, és kissé balról 12 méterről laposan a bal alsó sarokba helyezett, 1-1. A ZTE FC abszolút fölényben futballozott, de figyelnie kellett. A 38. percben például nagy helyzet alakult ki a zalai kapu előtt, amikor eladott labdát után Tamás Krisztián mentett az utolsó pillanatban, Hahn pedig elesett a 16-oson belül, kifelé jött szabadrúgás… Mozgalmas első félidőn jutott túl a két csapat, hiszen gólszerzési lehetőségek voltak és láthattunk két találatot, összességében a ZTE FC fölényben játszott.

A második félidő egy paksi helyzettel indult, de aztán Bobál Gergely megint villant. Az 50. percben Bőle ívelhetett a a jobb oldalról szabadrúgást a kapu elé, Bobál Gergely Szélpált megelőzve 12 méterről úgy fejelt a kapuba, hogy Rácz kapus csak nézte…, 2-1. Bobál óriási sprintet vágott ki a ZTE ultrái felé. Ez az ő napja volt! A Paks mindent egy lapra kezdett el támadni, amivel okozott is némi zavart a hazaiak soraiban, de csak átmenetileg. A 62. percben újabb zalai támadás futott a pályán, méghozzá mértani pontosságú. Barczi átlépte a labdát, Bobál Gergely pedig 7 méterről a kapu közepébe lőtt, 3-1. Klasszikus mesterhármas ez a javából egy olyan találkozón, amikor a legjobban kellett ez. A ZTE közönsége már ünnepelt és tényleg olyan este volt ez, amin nem lehetett visszafognia magát senkinek. A 78. percben mégis izgalmas lett minden. Egy jobb oldali beadás után Tamás Krisztián kezére pattant a labda, amit a játékvezető úgy ítélt meg, hogy a büntetőterületen belül történt. A megítélt büntetőt Böde a léc alá lőtte, 3-2. Maradtak itt izgalmak, főleg úgy, hogy a 83. percben a remekül játszó Tamás Krisztián összefejelt ellenfelével és látszott, hogy nem tudta folytatni a játékot. Helyére Katelaris érkezett, a ZTE FC-nek pedig már arra kellett törekednie, hogy megőrizze előnyét. A 92. percben viszont éppen Katelaris fejelt ki egy labdát, amire érkezett Balogh, aki 17 méterről a kapuba bombázott, és ezzel egyenlített a Paks, 3-3. Egy megnyert meccset engedett ki a kezéből a ZTE FC és egyértelműen a paksiaknak megítélt büntető volt az a pont, amikor a Paks ismét elhihette, hogy lehet esélye még.

Élt vele, legalábbis ahhoz, hogy pontot szerezzen. A ZTE FC pedig egy megnyert meccset engedett ki a kezéből, de a közönség a végén mégis ünnepelt: a játék a találkozó legnagyobb részében elnyerte a tetszését. Az egerszegiek a döntetlennel így is felléptek a hetedik helyre.