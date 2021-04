Drámai hajrával győzött a ZTE KK Jászberényben!

A férfi kosárlabda NB I. A csoportjának alsóházi rájátszásában (9–14. helyezés) a Zalakerámia-ZTE KK együttese annak a Jászberénynek volt a vendége, amely elvileg még utolérheti a zalaiakat. Egerszegi szempontból az előjelek mindenesetre rosszul alakultak, hiszen az autópályán egy baleset miatt dugóba kényszerültek, így késve érkeztek meg, és a mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.

Jászberény– Zalakerámia-ZTE KK 90-91 (21-18, 21-23, 27-18, 21-32)

Jászberény, zárt kapuk mellett. Jv.: Tóth C., Söjtöry, Balogh.

Jászberény: Coleman 30/3, Garrett 14/6, Brbaklic 9/3, Czirbus 15/3, Primorac 20/15. Csere: Filipovics 2, Ruják B., Füzi. Vezetőedző: Patai Benjamin.

ZTE KK: Donaldson 32/9, Simon K., Bonifert 14/6, Vuko 14, Szabó Zs. 24/12. Csere: Antóni, Völgyi 4, Polster A. 3/3. Vezetőedző: Hein­rich Róbert.

Az előjelek amúgy sem voltak túl kedvezőek a ZTE szempontjából. Sok a a sérült a keretben, egyedül Simon Kristóf tért vissza, ám újabb két játékost egyben elveszítettek az egerszegiek. Mint beszámoltunk róla, az amerikai irányító Tyreek Durennel közös megegyezéssel bontott szerződést a klub, a meccs napjára az is kiderült, hogy Sekou Wiggs nem léphet pályára betegség miatt…

Az utolsó helyezett Jászberénynek a szerdai találkozó volt az utolsó esélye arra, hogy még életben tartsa bennmaradási esélyeit, zalai győzelem esetén ugyanis matematikai­lag is eldőlt volna a kiesés sorsa. Ám az új helyzetben maradt számára egy szalmaszál még, ráadásul a ZTE KK a hosszú út és az autópályán való veszteglés miatt érthető, hogy nem a legjobb állapotban készülhetett a mérkőzésre. A JKSE nagy elánnal kezdett, amely szintén nem állt túl fényesen, hiszen mindössze három cserejátékos foglalt helyet a kispadon, a kezdőötösük viszont harcolt és meg is nyerte az első negyedet (21-18). A másodikban pedig ellépett (30-18), de az egerszegiek visszaküzdötték magukat (42-41).

A második félidőben is maradt a szoros állás, a védekezésre nem nagyon figyeltek a csapatok. A ZTE KK a 24. percben átvette a vezetést (48-50), de nem sokáig, sőt. A negyed utolsó két percében a Jászberény egy 9-0-s sorozattal tíz ponttal ellépett (69-59), majd Coleman újabb hármasával a 33. percben 76-63-ra lépett el a JKSE. Donaldson hármasai bementek, nagy rohanásban egyre több hiba csúszott a játékba, a Jászberény tartotta előnyét, ám az utolsó perc kezdetére a ZTE KK 88-84-re visszajött, sőt Vuko kosarával már csak 1 pont lett a különbség (90-89). A Jászberény nem tudta játékba hozni a labdát, a zalaiak a győztes kosárért támadhattak és végül Donaldson az utolsó másodpercben be is dobta azt!

A Zalakerámia-ZTE KK tehát ezzel a sikerrel bebiztosította matematikai bent maradását, a Jászberény pedig jelen állás szerint kiesett az élvonalból.