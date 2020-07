Dragóner Filip aláírt a ZTE FC-hez

Ahogy várni lehetett, a ZTE FC-nél ezen a héten újabb igazolások bejelentése várható, így a keddi napon is történt egy. A kék-fehérek megegyeztek Dragóner Filippel, akivel kettő plusz egyéves szerződést kötöttek.

Hétfőn kezdte meg mindössze háromhetes nyár felkészülését Boér Gábor vezetőedzővel az NB I.-es ZTE FC labdarúgó csapata kedden pedig új játékossal bővült a keret létszáma. A kék-fehérek hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy hozzájuk kerül a 22 éves támadó, Dragóner Filip. Akinek a neve ismerős lehet, de leginkább édesapja révén, aki nem más, mint az FTC korábbi védője, a 28-szoros válogatott Dragóner Attila.

Azonban a tehetséges csatár is már több csapatban játszott a felnőttek között. A Ferencvárostól kapott profi szerződést, majd 18 éves korában az NB II.-es Nyíregyházához került kölcsönben, ahol stabil csapattag lett és végleg a nyírségiekhez került, a Spartacus együttesében 67 találkozón 15 gólt szerzett. 2019-ben a Mezőkövesd igazolta le, amely kölcsönadta a Szegednek, majd idén januárban visszatért Mezőkövesdre. Dragóner Filip kedden délután már be is mutatkozott új csapatának öltözőjében, aki kettő plusz egy évre kötelezte el magát a zalaiakhoz.

Hamarosan pedig újabb játékossal, játékosokkal bővülhet a ZTE FC kerete. Információink szerint az egerszegiek kapcsolatban állnak például a Paks játékosával, Könyves Norberttel, de az Újpest támadója, Novothny Soma is az egyik kiszemelt.

Kedden a Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a labdarúgó NB III. sorsolását is. A harmadik vonalban augusztus 2-án bemutatkozó ZTE FC II. csapata Balatonfüreden kezdi meg a pontvadászatot, a másik zalai együttes, az FC Nagykanizsa a Nagyatád vendégeként mutatkozik be az új bajnokságban.