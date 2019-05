Dr. Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője szerint tovább kell fejleszteni a csapatot

Dr. Dobos Barna, a ZTE FC labdarúgó csapatának vezetőedzője összességében elégedett az elmúlt szezonnal, hiszen amit terveztek, azt el is érték. A szakvezető szerint most komoly helyi összefogás kell ahhoz, hogy az NB II-es bajnok cím és a feljutás után az NB I-ben olyan együttest tudjanak harcba küldeni, amelynek reális esélye lesz a bent maradás kiharcolására.

– Így kerek a történet, ahogy vége lett? – kérdeztük elsőként Dobos Barnát, amikor leültünk vele beszélgetni.

-Nem értem, mire gondol – válaszolta a szakvezető.

-Arra, hogy maradéktalanul elégedett-e azzal, ahogy befejezték és amit elértek ebben a szezonban.

– Természetesen nagyon boldogok vagyok, a klub visszakerült méltó helyére, Hét év után sikerült visszajutni az élvonalba, s személy szerint, amit én vállaltam, azt teljesítettem. Sőt, nem csak feljutottunk, hanem a végére kiemelkedtünk a mezőnyből és teljesen megérdemelten, bajnokként zártuk az évet.

-Utólag talán elárulhatja, közben minden zökkenőmentesen ment, vagy akadtak olyan akadályok, amikről esetleg a közvélemény nem értesült?

– A futballban semmi nem megy zökkenőmentesen, mindig történhetnek nem várt dolgok és gyorsan változhatnak a körülmények. Eredményesnek kellett lenni, miközben sok új embert kellett beépítenünk és a csapat játékát is fel kellett építeni támadásban és védekezésben is. Maga a keret minősége adott volt ehhez, s az már az őszi eredményen is látszott, hogy tulajdonosunk, Végh Gábor és a sportigazgató Sallói István sikerre esélyes keretet hoztak össze. Az ősz során kialakult egy mag, akikre már könnyebb volt télen erősíteni, és a tavasz során végleg harcba lehetett szállni a feljutásért. A kérdésére is válaszolva. Ami a kívülállók számára láthatatlan, de nagyon fontos feladat volt, hogy a szakmai stábot, a rehabilitációs személyzetet is egységbe kellett kovácsolnom, hiszen még sohasem dolgoztunk együtt. A vezetők az érkezésemkor azt kérték, fogadjam el a már alkalmazásban lévő stábtagokat, akikkel ugyanúgy össze kellett érnünk, mint a játékosoknak egymással és velünk is. A heti, a napi munkában mindig vannak megoldandó problémák, sérülések, eltiltások, formaingadozások. A kommunikáció folyamatos volt a játékosokkal, hiszen ők is emberek. Nekik is lehetnek gondjaik, ezeket kezelni kell, beszélni róluk. Erről a kívülállók nem értesülnek, de nem is kell nekik. Ahogy egy családban, van ami csak azon belül lehet téma és nem tartozik másra.

-Említette a játékot, hogy fel kellett építeni. Elérte azt, amit szeretett volna?

-Sokat haladtunk benne, de olyan edző vagyok, aki maradéktalanul soha nem elégedett. Volt mit fejleszteni, de úgy, hogy az elsődleges szempont mindig az eredményesség kellett, hogy legyen. Ám közben a játékunk is javult, ez volt a második fő szempont, hogy ne essen vissza, vagy ne torpanjon meg.

-Ha már itt tartunk, van, vannak, akiket ki tudna, vagy ki szeretne emelni a csapatból?

– Jó csapatteljesítményhez, mindig jó egyéni teljesítmények kellenek. Csapatként mentálisan nagyon erős, egységes lett a társaság, Beszédes a transfermarkt kimutatása is, amely alapján az NB I-et is figyelembe véve, mi tudtunk a legtöbb pontot szerezni ha hátrányba kerültünk. összesen 17 ilyen meccsből 7-szer fordítottunk és 4-szer játszottunk döntetlent, ami 49%-os mutató. Egyénileg többeket is ki lehet emelni. Zöldesi Illés például a kapuban tavasszal egészen kiválóan teljesített, holott az ősszel a szurkolók által talán nem volt annyira elfogadva. De nem ezzel foglalkozott, hanem dolgozott, túltette magát mindenen. A Vasas elleni mérkőzésen tette fel erre a remek szezonjára a koronát, ami Vlaszák Géza kapusedző munkáját is dicséri. A védelemből a Zoran Lesjak-Devecseri Szilárd kettős stabilitása fontos volt, a télen érkezett Kocsis Gergő védekezése sokat lendített a csapat középpályás játékán. Aztán Bedi Bence stabilitása, kiegyensúlyozottsága Kiss Mátéval a középpályán szintén egy fontos tényezőnek számított. Gergényi Bence sérülése miatt ugyan kikerült a csapatból tavasz első felében, de például ő, Bolla Bendegúz és Zöldesi Illés kapus sem csak azért kapott helyet a csapatban, mert a fiatalszabálynak meg kellett felelni, hanem a teljesítményük miatt is játszottak volna. Nagyon sajnáltam, hogy Babati Benjamin megsérült, a 15 gólja nagyszerű teljesítmény. Neki fegyelmezettebb lett a védekezése, ami a csapat számára nagyon hasznosnak bizonyult, vagy Barczi Dávid és Miroslav Grumic labdabirtoklása, Bobál gólerőssége. Egyébként nagyon nehéz ez… Mindenkit ki lehet emelni, mert hozzátett a sikerhez.

-Az élvonalban viszont még több szükséges, ami a magasabb osztály követelményéből adódik. Megvan az elképzelés az erősítésekkel kapcsolatban?

– Egyértelmű, ha reális esélyt szeretnénk arra, hogy bent maradjunk, akkor erősödni kell. Ez viszont gazdasági kérdés is, amihez mi nagyon szeretnénk, ha összefogás jönne létre itt Zalában. Minden azon múlik, hogy a klubnak milyen lehetőségei lesznek megfelelő tudású labdarúgókat igazolni. A csapattól csak akkor várható el reálisan a bent maradás kiharcolása, ha ezek az erősítések megtörténnek. Ehhez komoly pénzügyi segítség kell, ezért hangsúlyozom, hogy az összefogás mennyire létkérdés most. A bajnoki cím, a feljutás mellett a legnagyobb siker azt gondolom, az, hogy sikerült egy olyan erős magot építeni, akikre építkezve már nem kell nulláról indulnunk. Ez óriási előrelépés a klub életében. Éppen ezért jelenleg az volt a legfontosabb, hogy azokkal megegyezzünk, akiket meg akartunk tartani, Ez is pénzkérdés volt, de a tulajdonosunk viszonylag gyorsan rövidre zárta a nyitott kérdéseket, így most már tudunk az új játékosokon dolgozni. Most olyan labdarúgókra van szükségünk, akik a magasabb osztályban való bennmaradás kiharcolásában segíthetnek.

-Mint például a Ferencvárostól távozó Böde Dániel? Tényleg ő az egyik lehetséges érkező?

– A szakmai irányvonalat átbeszéltük, a tárgyalások a tulajdonosra és a sportigazgatóra tartoznak, ezek a megbeszélések most zajlanak. A tizenkét fős NB I mezőnyében az olyan játékosokra, mint Böde Dánielre szüksége van minden csapatnak, nem csoda, hogy a Paks is érdeklődik iránta. Ilyen kaliberű labdarúgók kellenek, de nem fog mindenki minket választani, akit megkeresünk, hiszen a játékospiacon is nagy a verseny. Én szakmai véleményt mondok, de a gazdasági részre nincs rálátásom, ahogy említettem, a tárgyalások nem rám tartoznak. A szurkolókat viszont megnyugtathatom, megvannak a megfelelő jelöltjeink, hogy jó csapatunk legyen az NB I-ben. Viszont újra ismételni tudom magam: ahhoz, hogy reálisan esélyünk legyen erre, mindenki részéről összefogásra van szükség.

-Jelenleg pihen a keret. Összeáll a felkészülés programja?

-A bajnoki hajrá közben már kidolgoztuk a felkészülési programot. A játékosoknak a június 24-i kezdés előtti három hétben már egyéni edzéstervek alapján mozogniuk kell. Amikor találkozunk, onnan lesz éles a munka. Lesz egy tíznapos edzőtábor is Ausztriában, s összesen hat felkészülési mérkőzést akarunk megvívni az öthetes alapozás alatt.

A lehetséges ellenfelekről Szekeres Szabolcs technikai vezető elmondta, szervezik ezeket a találkozókat, s a hatból három mindenképpen arra az időszakra esik, amikor edzőtáborban lesznek.

-Megfelelő erősségű csapatokat szeretnénk ellenfélnek – mondta el kérdésünkre Szekeres Szabolcs. – Csapatokat most még azért nem szeretnék említeni, mert vannak bizonytalanságok ebben, a Lendva együttese viszont biztosan köztük lesz. A tavalyi szezonkezdethez hasonlóan a főpróba egy héttel az augusztus 3-i bajnoki rajt előtti szombaton lesz, csapatbemutató show-val és családi nappal összekötve. Terveink szerint egy külföldi élvonalbeli csapat ellen játszunk majd, így az új csapatot ekkor látnák először idehaza a szurkolók, hiszen a többi találkozó mind idegenben lesz.