Döntetlennel zárult a Pórszombat és a Rédics összecsapása nyugaton

A hét végén az 5. fordulót rendezték a 2020/2021-es megyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Közép- és Nyugati csoportjaiban is.

Közép-csoport

Nagylengyel–Csatár 5-0 (2-0)

Nagylengyel. Jv.: Csiszár Zs.

Nagylengyel: Fülöp – Halász Pá., Balatoni, Dézsi, Csöndes (Déri), Füle, Vinkó, Babati, Szalai (Kókány), Csiszár, Halász Pé. (Lévai). Edző: Nagy István.

Csatár: Szálinger – Baksa B., Hegyi (Ruzsics), Borsos, Mátyás Gy., Vass, Baksa M., Nyári, Németh D., Harmath (Horváth Z.), Mátyás M. Edző: Boczföldi János.

Gólszerzők: Dézsi (2), Füle, Szalai, Halász Pé.

Jók: Dézsi és az egész csapat, ill. senki.

Göcsej Németfalu–Felsőrajk 6-0 (3-0)

Németfalu. Jv.: Szalai L.

Németfalu: Reizer – Németh L., Pilise (Zsiborás), Zsédely, Fehér (Ragán), Anti (Bödör), Vass K. (Kondor), Kovács M., Péteri (Sziva), Horváth R., Vass Z. Edző: Reizer Roland.

Felsőrajk: Rosta – Horváth A., Szűcs Zs., Mátyás (Szélig), Fazekas, Kovács R., Lukács, Vereb, Szűcs Sz. (Kovács Z.), Németh M., Horváth M. Edző: Horváth Attila.

Gólszerzők: Bödör, Sziva, Vass Z., Horváth R., Péteri, Anti.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Söjtör–Kerámia Tófej 4-0 (0-0)

Söjtör. Jv.: Sinkó Cs.

Söjtör: Tuboly – Soós, Nyitrai, Dávid, Bakonyi N., Hári F., Bonczók, Bakonyi Zs. (Horváth L.), Koroknyai, Szakmeiszter (Németh D.), Hári B. (Czimer). Edző: Németh István.

Tófej: Horváth N. – Horváth Á., Fatér, Baumgartner, Németh Z. (Hauber), Dömötör, Nagy Z. (Kovács Z.), Németh Cs. (Czigány), Adamasky (Szakter), Kocsis, Gál. Edző: Gál László.

Gólszerzők: Bakonyi N. (2), Soós, Nyitrai.

Jók: Tuboly Z., Bonczók, Bakonyi N., ill. senki.

Pölöske–Olajmunkás Gellénháza 0-4 (0-0)

Pölöske. Jv.: Nagy T.

Pölöske: Horváth Z. – Szabó F., Farkas B. (Gáspár), Soós, Gaál (Nadrai), Ágoston Z., Horváth M. (Bognár), Szárnyasi, Horváth D., Ágoston M. (Kasza), Katona.

Gellénháza: Bödőcs R. – Király (Kustán), Csilits, Bödőcs Á., Dávid (Iváncsevics P.), Friss, Iváncsevics M., Somogyi, Fehér (Németh M.), Stummer, Farkas A. Edző: Kustán Sándor, Németh László.

Gólszerzők: Bödőcs Á. (2), Dávid, Iváncsevics M.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

A Zalatárnok–Hahót mérkőzés a szünetben, 6–0-s hazai vezetésnél félbeszakadt, miután a vendégek létszáma a minimálisan megengedett 7 fő alá csökkent. A Becsvölgye–Babosdöbréte, a Bocfölde–Sárhida és a Zalaware-Botfa–Haladás Pacsa találkozók elmaradtak.

Nyugati csoport

Szécsisziget–Zalabaksa 7-1 (3-0)

Szécsisziget. Jv.: Németh I.

Szécsisziget: Póka – Horváth Cs. (Dunai), Kulcsár (Kománovics), Szokoli, Ujvári, Horváth B. (Molnár M.), Németh M. (Szatmári), Kiss M., Koczfán (Szücs), Horváth I., Szabó K. (Bekk). Edző: Horváth István.

Zalabaksa: Ligeti – Horváth S., Horváth Á., Németh M., Hochsorner, Zabó J. (Kovács Á.), Kámán, Zabó Á., Császár (Sohár), Soós, Bazsika. Edző: Bazsika Ferenc.

Gólszerzők: Ujvári (3), Kulcsár, Kománovics, Horváth I., Szabó K., ill. Németh M.

Jók: az egész csapat, ill. Németh M., Horváth Á.

Szentgyörgyvölgy–Páka 5-4 (2-2)

Szentgyörgyvölgy. Jv.: Földszin A.

Szentgyörgyvölgy: Pesti – Gaál Gergő, Pásztor, Németh I. (Szép), Kircsi, Kasza, Póczak, Kovács R., Pongrácz (Erdélyi), Cseke Lengyel, Németh R. (Németh L.). Edző: Mátesz Lajos, Szép Zoltán.

Páka: Király – Wünsch, Orsós (Kerese), Hencz, Szabó R., Szabó P., Szabó D. (Zsuppány), Pozsgai, Harsányi, Lukács, Szarka. Edző: Benke Richárd.

Gólszerzők: Kovács R. (3), Kircsi, Póczak, ill. Pozsgai (2), Wünsch, Hencz.

Jók: Kovács R. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

Tormafölde–Ostrom Gumiszerviz Zalalövő II 8-0 (2-0)

Tormafölde. Jv.: Vörös L.

Tormafölde: Makaró (Süle Ba.) – Kovács M., Makár, Pilhoffer, Dunai (Ernszt), Rábai (Varga D.), Kondákor, Eger (Pati), Boa (Virágh), Süle Be., Varga Zs. Edző: Eger Tibor.

Zalalövő II: Horváth L. – Köbli, Fekete M. (Pataki), Szabó G. (Pongrácz), Pásztor (Fekete A.), Németh Bá., Fekete Z., Véges (Németh Be.), Németh K., Salamon (Horváth R.), Molnár Á. Edző: Horváth László.

Gólszerzők: Süle Be. (3), Varga Zs. (2), Kondákor, Pilhoffer, Fekete A. (öngól).

Jók: Makár, Kondákor, Süle Be., Varga Zs., ill. Köbli.

Becsvölgye II–Lovászi Bányász 1-7 (1-3)

Becsvölgye. Jv.: Tóth J.

Becsvölgye II: Ferenczi – Nátrán, Lapat, Srágli, Linha (Halász), Farkas T. (Kerkai), Draskovics, Paál, Gehér (Pécz), Héder (Salamon), Tóth B. Edző: Horváth Sándor.

Lovászi: Tóth Cs. – Bíró Sz., Szokoli, Máté, Orsós P. (Bálint), Nagy S., András, Biró, Orsós A., Kovács B. (Kovács Z.), Bajusz. Edző: Markotán Norbert.

Gólszerzők: Lapat, ill. Orsós A. (5), Kovács B., Szokoli.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bárszentmihályfa–Mumor 3-1 (2-1)

Bárszentmihályfa. Jv.: Földszin A.

Bárszentmihályfa: Sabján – Bertalan, Kruczler, Lapat, Balogh Z. (Ábrahám), Sebestyén, Kovács L., Kókai (Boczkó), Doma (Kovács D.), Varga D., Kancsal (Sebők). Edző: Kiss Tamás.

Mumor: Lukács – Kalányos, Balogh N., Balogh L., Bessenyei, Horváth G., Láng, Mátrai, Kovács A., Mentes, Szabó I. (Kulcsár). Edző: Balogh Lajos.

Gólszerzők: Kovács D., Kovács L., Kruczler, ill. Horváth G.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Pórszombat–Rédics 2-2 (1-1)

Pórszombat. Jv.: Szente D.

Pórszombat: Kőrösi – Szabó N., Lapat, Nierer (Bécs), Tóth Z. (Dénes), Kovács T. (Kiss A.), Bagó (Kovács D.), Kovács I P., Kovács II P., Kovács A., Horváth N. (Horváth E.). Edző: Göncz Gyula.

Rédics: Dervalics – Ritlop, Horvat, Igazi, Kiss G., Gaál (Nehéz), Holl, Pörzse, Iványi, Csiszár, Kovács B. Edző: Március László.

Gólszerzők: Kovács I P. (2), ill. Kiss G. (2).

Jók: senki, ill. az egész csapat.