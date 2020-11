Döntetlen a Teskánd–Gyenesdiás rangadón a megyei I. osztályban

A hétvégén a 13. fordulót rendezték a labdarúgó megyei I. osztályban. A játéknap egyetlen idegenbeli győzelmét az Andráshida SC aratta, a Teskánd–Gyenesdiás rangadó döntetlennel zárult.

Letenye–Tarr Andráshida SC 0-3 (0-2)

Letenye, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Letenye: Gergő – Kovács I. (Stropka), Balassa K., Bilák (Őri A.), Móricz, Szilágyi, Karsai, Bogdán, Őri Cs., Kanizsai (Csesztregi), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Andráshida SC: Czirjék – Bekes (Czotter), Tóth L. (Pataky), Szinay, Csongár, Szabó M. (Cséber), Kovács L. (Cseke), Horváth E., Kalamár, Fábián, Czafit. Edző: Dobos Sándor.

A mérkőzés előtt egyperces gyászszünetet tartottak a letenyei Balassa Krisztián közelmúltban elhunyt édesanyja emlékére. A kezdés pillanatától támadólag lépett fel a Hida, a hazaiak szervezetten védekeztek. Ennek ellenére a 12. percben Kovács pontos lövése utat talált a bal sarokba, majd a 27. percben villámgyors kontrából Szinay növelte az előnyt. Ezután feléledt a vendéglátó, Őri Cs. elől gólhelyzetben mentettek. Szünet után Karsai közeli ziccerét védte bravúrral Czirjék. Ez jelezte, egy másik Letenye van már a pályán, amely elkezdett bátran futballozni, és kiegyenlített lett a játék. A hazaiak többször is a vendégvédelem mögé kerültek, és ezekből veszélyeztettek. Aztán ahogy lenni szokott, a hajrában a kilépő Tóth L. végleg lezárta a meccset. Sportszerű találkozón érvényesült a megyei I. osztály egyik élcsapatának nagyobb tudása, de a második félidőben mutatott teljesítményéért dicséret illeti a letenyei csapatot is.

Gólszerzők: Kovács L., Szinay, Tóth L. Jók: Őri Cs., Móricz, Balassa K., Gergő, ill. Kalamár, Csongár, Szinay, Cseke, Szabó M.

Flexibil-Top Zalakomár–Hévíz 4-1 (3-1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Bors B.

Zalakomár: Kámán – Végh, Takács, Csalló, Szőke, Horváth T., Horváth J. (Horváth I.), Tinó (Neubauer K.), Bagó, Daróczi (Kovács A.), Madarász (Tirászi). Megbízott edző: Horváth Zsolt.

Hévíz: Németh B. – Tóth I., Szabó G. (Filó), Nagy P. (Sebestyén Zs.), Soós (Sebestyén M.), Kopasz-Bódi, Rózsás, Damina, Nagy D., Makacsek-Molnár, Thompson Rubin. Edző: Damina László.

Az alsóházi mérkőzésen már az első félidőben eldőlt a három pont sorsa. A zalakomári csapat nagy fölényben játszott és sorra alakította és hagyta ki helyzeteit. A második játékrészben a cserékkel megfiatalított hazai csapat már nem erőltette a gólszerzést, így már nem nőtt tovább a különbség. Sportszerű mérkőzésen biztos hazai győzelem.

Gólszerzők: Tinó (2), Daróczi, Horváth J., ill. Kopasz-Bódi (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Lenti TE–Szepetnek 1-0 (0-0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh B. – Simon P., Tuboly, Sárkány, Kiss K. (Avas), Balog, Lovrencsics, Takács, Soós (Markotán), Orbán, Biharvári. Technikai vezető: Kosár Lajos.

Szepetnek: László – Szőke Á., Kotnyek, Takács, Szabó B., Nagy T., Kollár, Kobra, Pati (Horváth M.), Hantos (Pataki), Schuller. Edző: Domján László.

Egy küzdelmes és izgalmas mérkőzésen a jól játszó Lenti ellen nem talált fogást a jó erőkből álló vendégcsapat. A több helyzetet kidolgozó hazai csapat megérdemelten nyerte a mérkőzést. A győzelmet a Lenti TE csapata Kiss László emlékére ajánlja.

Gólszerző: Biharvári. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Lenti TE–Szepetnek 5-1.

Csács-NSE–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-0 (1-0)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Takács G.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Papp T. (Varga M.), Tóth G., Péntek (Vizsy), Pajor, Simonfalvi, Éder, Karakai (Németh I A.), Bogyó. Szakmai vezető: Lukács Péter.

Zalalövő: Earles – Gyenese, Csik, Németh B., Illés K. (Stankovics), Kellner, Bíró, Cseresznyés (Tóth K.), Illés G., Horváth T., Zsoldos. Edző: Ostrom János.

A hazai csapat Bogyó két pazar góljával nyert, de azért kellettek Jahic bravúrjai is.

Gólszerző: Bogyó (2). Jók: Jahic, Simonfalvi, Éder, Bogyó, ill. Earles, Kellner, Bíró, Németh B. U19: Csács-NSE–Zalalövő 2-1.

Technoroll Teskánd–Kinizsi Gyenesdiás 1-1 (1-0)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Orbán – Szabó B. (Kiss P.), Nagy R., Pergel, Acél, Mehdi, Hetesi, Major, Bedő, Bailo, Bolla. Edző: Pergel Attila.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Németh Á., Pálfi, Czafit, Nedelkó, Tarnóczai, Horváth M. (Fellner), Nagy B., Bertók (Czimondor), Balogh G. (Szi-Péter). Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes, lendületes mérkőzésre lehetett számítani, amit a találkozón mindkét csapat bizonyított is. A nagy helyzeteket az összecsapáson a hazaiak hagyták ki, és Szabó kapus is nagy napot fogott ki. A gyenesdiásiak viszont a kontrákból és a pontrúgásokból voltak veszélyesek, amiből a találatot is szerezték. Összességében a hazaiak talán közelebb álltak a győzelemhez, de nem érdemtelenül szereztek egy pontot a vendégek.

Gólszerzők: Szabó B., ill. Nagy B. Jók: Nagy R., Acél, Bedő, ill. Szabó Á., Nagy B., Németh Á. U19: Teskánd–Gyenesdiás 5-1.

Zalaszentgrót–Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák 5-1 (2-1)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Kaiser (Kiglics D.) – Pődör, Buzási, Horváth E., Csarmasz, Gájer P., Iberhart (Karvalics), Fábián, Székács (Ferenczi), Penczák, Horváth D. (Kiglics A.). Edző: Jankovics Péter.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Horváth M., Dolmányos, László (Fábián), Kovács D., Sebestyén, Proszenyák, Melicz, Anger (Fülöp R.), Ötvös, Abay Nemes. Edző: Mutter Attila.

Gyors hazai góllal indult a mérkőzés, Penczák passzát Gájer P. passzolta a kapuba. Aztán a 14. percben Iberhartot vágták fel a 16-oson belül, a büntetőt Fábián értékesítette. Örömteli, hogy két 18 év alatti, saját nevelésű játékos hozta össze a találatot. A 30. percben a semmiből szépített

a Kiskanizsa. A második félidőben a hazaiak sorra dolgozták ki a helyzeteket, de azokat nagyon gyengén fejezték be. Az utolsó negyedórában Gájer Péter, Ferenczi Dávid, illetve Karvalics Barnabás góljai állították be az 5-1-es végeredményt. A nem túl színvonalas mérkőzésen a hazaiak nagyobb arányban is nyerhettek volna. A Zalaszentgrót csapata ezúton is köszöni a kiskanizsaiaknak a pályaválasztói cseréhez való sportszerű hozzáállását.

Gólszerzők: Gájer P. (2), Fábián (11-esből), Ferenczi, Karvalics, ill. Dolmányos. Jók: Fábián, Pődör, Gájer P., ill. Kovács D., Dolmányos. U19: Zalaszentgrót–Kiskanizsa 7-0.

A Semjénháza–Femat Csesztreg mérkőzést későbbre halasztották.

Tudósítottak:

Dömők József (Letenye), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kosár Lajos (Lenti), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).