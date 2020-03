Döntetlen a rangadón, továbbra is szoros az élmezőny a megye I-ben

A megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjában a 19. fordulóval folytatódtak a küzdelmek. A Gellénháza–Csács-NSE rangadó döntetlennel zárult, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Gyenesdiás hátránya két pontra olvadt a listavezető mögött.

Technoroll Teskánd–Po­lice-Ola 4-2 (4-0)

Teskánd. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Kovács G. (Boh­nicsek) – Kiss P., Szabó B., Czigány, Pergel B., Aliouane (Boronyák), Major, Bedő, Egyed, Gulyás, Czene. Edző: Pergel Attila.

Police-Ola: Szilasi – Igazi (Valkóczi), Lukács (Huszár), Tausz, Kócza (Millei), Réczeg, Langer, Mikó, Keskeny, Szekeres, Pálla (László). Edző: Konrád Péter.

Gyenge színvonalú mérkőzésen a találkozón jobban akaró vendégek ellen tartotta otthon a három pontot a hazai csapat. Az első félidőben már 4–0-ra vezetett a Teskánd, majd a második játékrészben ráijesztett a Police-Ola a focizni nem akaró hazaiakra, így alakult ki a szorosabb, 4-2-es végeredmény.

Gólszerzők: Czene (2), Egyed, Boronyák, ill. Réczeg, Szekeres.

Jók: Czene, Bedő, Szabó, ill. Keskeny, Mikó, Szekeres.

U19: Teskánd–Police-Ola 0-1.

Olajmunkás Gellénháza–Csács-NSE 1-1 (1-1)

Gellénháza. Jv.: Varga P.

Gellénháza: Osbáth – Horváth B., Tóth, Czibor, Lukács B., Bognár K. (Bognár P.), Szabó (Németh), Nagy, Mavolo, Horváth M., Odonics. Edző: Bencze Péter.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Éder, Kónya, Kobra (Németh B.), Varga, Péntek, Horváth P., Horváth T. (Szente), Bogyó. Edző: Lepár Attila.

Gyors gólváltással kezdődött a tabella első és második helyezett csapatainak találkozója. Bogyó már a 7. percben értékesített egy jó ütemben elé tálalt labdát, amire mindössze négy perccel később, Odonics szép szabadrúgás gólja volt a válasz. Mindkét védelem jól szűrte a támadásokat, így a színvonalas, ám a kapukra mérsékelten veszélyes mezőnyjáték egészen a 77. percig tarthatott, amikor a vendégek támadói egy percen belül kétszer is kihagyták kihagyhatatlannak tűnő helyzeteiket. Az Olajmunkás kapusa, Osbáth Balázs sorozatban mutathatta be bravúrjait, így a mérkőzés elején kialakult eredmény már nem változott. A Gellénháza őrzi hazai veretlenségét és első helyét, ám a Nemesapáti sem lehet elégedetlen, hiszen mindössze egy ponttal lemaradva, szorosan tapad az éllovasra.

Gólszerzők: Odonics, ill. Bogyó.

Jók: Osbáth, Horváth B., Odonics, Tóth, Czibor, ill. Takács, Horváth P., Horváth T.

U19: Gellénháza–Csács-NSE 2-1.

Creaton-Lenti TE–Tarr Andráshida SC 3-3 (2-0)

Lenti. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Horváth Sz., Fehér, Tuboly (Ács), Sárkány, Kiss K. (Kocsis), Balog, Lovrencsics, Markotán (Soós), Takács, Varga T. Edző: Szarka Péter.

Andráshida SC: Orbán – Czotter (Pungor), Tóth L., Molnár A. (Németh R.), Szinay, Temlén, Szabó M., Horváth E., Kalamár, Fábián, Hegedűs. Edző: Dobos Sándor.

Az első félidőben a jól játszó hazai csapat szép támadásokat vezetve kihasználta helyzeteit, és kétgólos előnyre tett szert a játékrész végére. A vendégcsapatnak is adódott gólszerzési lehetősége. A második játékrész elején a hazai csapat megszerezte a harmadik gólját, és úgy nézett ki, hogy a győzelem is meglesz. De a vendégcsapat erre rákontrázott, minden erejével folyamatosan támadott, szép kontratámadásokat vezetve kiegyenlített, és így a mérkőzés igazságos döntetlennel zárult.

Gólszerzők: Balog, Sárkány, Kiss K., ill. Szinay, Szabó M., Fábián.

Jók: Varga T., Lovrencsics, Horváth Sz., ill. Szabó, Kalamár, Szinay.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szepetnek 1-2 (1-1)

Nagykanizsa. Jv.: Farsang B.

Kiskanizsa: Munkácsi – Póka, Fábián, Dolmányos, László, Kovács D., Németh R. (Gerencsér), Sznopek, Anger, Ötvös, Abay Nemes. Edző: Mutter Attila.

Szepetnek: László – Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Török, Takács, Novák (Pati), Nagy T., Kollár (Horváth G.), Schuller, Pataki (Bilák). Edző: Domján László.

Jól kezdett a hazai csapat, hiszen már a 2. percben egy formás, kidolgozott helyzet végén betaláltak a vendégek kapujába. Ez a lendület tovább tartott a Kiskanizsánál, rendre veszélyes támadásokat vezettek, és az első fél órában akár újabb gólokat is szerezhettek volna. Lassan ébredtek a vendégek, majd a félidő hajrájában egy ártalmatlannak tűnő szituáció után váratlanul jött a szepetneki egyenlítés. Fordulás után változott a játék képe, a Szepetnek magához ragadta a kezdeményezést, és rövid időn belül a vezetést is megszerezte. Továbbra is fölényben játszott a vendégcsapat, lehetőségük is adódott, ezek azonban kimaradtak, míg a kiskanizsaiak néhány kontrával próbálták az egyenlítő gólt megszerezni. Összességében a hazai csapat az első félidőben jobb teljesítményt nyújtott a Szepetneknél, míg a második játékrészben a vendégeknek sikerült gólt szerezni, így ha nehezen is, de megérdemelten nyerték a találkozót.

Gólszerzők: Abay Nemes, ill. Kollár (2).

Jók: Abay Nemes, Anger, Ötvös, Munkácsi, ill. Kollár, Takács, Petánovics, Schuller.

U19: Kiskanizsa–Szepetnek 4-3.

Helsa Andráshida TE–Zalaszentgrót 6-4 (3-2)

Zalaegerszeg. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kemes – Domokos (Vincze), Papp T., Kovács P., Nikitscher (Molnár N.), Doszpoth, Horváth I D., Keszei (Balog), Orbán (Szekeres), Horváth E., Horváth L. Edző: Szabó II Zsolt.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Horváth D., Buzási (Németh Á.), Tóth D., Iberhart, Gájer P. (Sümegi), Ferenczi, Horváth B., Kiglics, Keveházi, Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Villámgyorsan vezetést szerzett a vendégcsapat a zárt kapuk mögött megrendezett találkozón, ahol már az első félidőben kiderült, hogy sokgólos mérkőzést játszanak a tabellaszomszédok. A szünetben 3-2-es hazai vezetéssel fordultak a csapatok. A folytatásban még egyenlíteni tudott a Zalaszentgrót, ám ezután Horváth Leonárd vezérletével az Andráshida TE eldöntötte a három pont sorsát.

Gólszerzők: Kovács P. (2), Horváth L. (2), Horváth E., Szekeres, ill. Horváth B., Horváth D., Tóth D., Kiglics.

Jók: Horváth L., Kovács P., Horváth E., Keszei P., ill. Gájer F. ,Horváth D., Kiglics A.

U19: Andráshida TE–Zalaszentgrót 2-2.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-0 (1-0)

Gyenesdiás. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tarnóczai, Bolla, Kiss B., Hegyi, Pálfi, Nagy R., Tóth R., Acél, Mátó (Fellner), Szi-Péter. Edző: Kocsis Norbert.

Zalalövő: Balogh B. – Penczák, Balogh A., Gyenese, Csik, Illés (Cseresznyés), Czömpöl, Sipos, Zsoldos, Darabos, Karvalics. Edző: Ostrom János.

Sportszerű, küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat akarata dominált. Szép helyzeteket dolgoztak ki, többször próbálkoztak kapuralövéssel, amiből néhány veszélyesnek bizonyult. A 24. percben Tóth R. baloldali szögletét Bolla laposan sarkalta a vendégek kapujába és megszerezte a vezetést. Az 57. percben kibontakozó támadás végén a többi gyenesi játékos is helyzetbe került, végül Tarnóczai lövéséből született meg a második gól. A vendégek ettől a két alkalomtól eltekintve eredményesen védekeztek, ezért nem ismétlődött meg az őszi (0-6) eredmény. Megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Bolla, Tarnóczai.

Jók: Tóth R., Acél, Kiss B., Tarnóczai, Mátó, Szi-Péter, ill. senki.

U19: Gyenesdiás–Zalalövő 1-0.

A Semjénháza–Femat Csesztreg mérkőzést későbbre halasztották.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kosár Lajos (Lenti), Pergel Attila (Teskánd).