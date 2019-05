Dobogósok harcával zárul a megyei I. osztály sorozata

Az utolsó fordulót rendezik meg a labdarúgó megyei bajnokság I. osztályában és a szombati játéknapra (kezdés egységesen 17.00) két fontosabb kérdés maradt. Vagyis, ki végez a dobogó második és harmadik fokán, illetve mely csapat lesz az utolsó előtti.

A bajnoki cím sorsát szándékosan nem említjük, hiszen az már jó pár hete kiderült, hogy a Hévíz SK szerzi meg az aranyérmet. Ám az utolsó hazai meccs így is kiemelt lesz, ugyanis szombaton, a Zalalövő elleni találkozót követően veszik át Damina László tanítványai az aranyérmeket, vagyis igazi ünnepi hangulat lesz a hévízi stadionban.

Az pedig csütörtökön dőlt el, hogy az NB III-as osztályozóra jogosult megyei bajnokok közül ki vállalná a harmadik osztályt és kik várhatják a sorsolást. Öt megye bajnoka nyilatkozott úgy, hogy semmiképpen nem akarnak versenyben maradni az NB III-ért, így 15 csapat, köztük a Hévíz SK lesz érdekelt a jövő keddi sorsoláson. Összesen tíz csapat juthat fel, a sorsoláson először öt csapat nevét húzzák ki, akik osztályozó nélkül kerülnek bele az NB-s körforgásba. A maradék tíz együttest összesorsolják, az első találkozókat jövő vasárnap, a visszavágókat a rá következő szombaton rendezik.

Visszatérve a megyei bajnoksághoz. A dobogó második és harmadik fokáért két csapat harcol, ráadásul az egymás elleni mérkőzésükön döntenek erről. A 62 pontos és jelenleg második Zalaszentgrót fogadja a 60 pontos, és harmadik Semjénházát.

Ezüst vagy bronz? A kérdést a két csapat szakvezetőjének tettük fel.

– Egyértelmű, hogy az ezüst – vágta rá Jankovics Péter, a remek szezont futó és a bajnokság egyik legnagyobb meglepetését okozó Zalaszentgrót edzője. – Sokan nem hitték el, hogy ilyen jól szerepelünk majd, ám ez annál nagyobb öröm nekünk, és nem akarjuk most már alább adni az ezüstnél. Hazai pályán játszunk, nagy az érdeklődés a mérkőzés iránt, biztosan sokan lesznek a meccsen. A csapatban mindenki szentgróti kötődésű, kivéve Horváth Elemért, akinek az érkezése, valamint Gájer Péter és Ferenczi Dávid visszatérése a szezonra sokat jelentett. Ám a legfontosabb a csapategység volt. Nem kezdtünk jól,de tavasszal csak egy döntetlenünk volt, az is a bajnok Hévíz ellen, a többit mind megnyertük. Zárásként is győzni akarunk!

– Nem lehet kérdés, hogy az ezüst a vágyunk – ezt pedig Németh István, a Semjénháza edzőjének a vágya, de nem kellett rajta csodálkozni. – Lehetőségünk van másodiknak lenni, és meg kell próbálnunk idegenben is a bravúrt. Nagyon jó év áll mögöttünk, tavaly 10. volt a csapat, az ősszel másodikként fordultunk. Akkor megfogalmaztuk, hogy lehetőleg a minél jobb helyezést érjük el. Szerintem a nézők számára is egy élvezetes, remek csatára van kilátás, hiszen mindkét együttes támadófutballt játszik.

Ami pedig a hátsó régiót illeti. Az FC Keszthely már mindenképpen utolsó, a 15. helyezés sorsa a Horváth MÉH Kiskanizsa és a ZNet-Telekom Becsehely között dől el. Azért lényeges ez, mert ugyan a II. osztályból csak az északi bajnok, a Helsa Andráshida TE jut fel (a délen első Letenye és második Gelse sem kért megyei I. osztályú licencet), de az még nem ismert, hogy a Hévíz SK végül hol folytatja. Az NB III-ból kiesett Tarr Andráshida mindenképpen visszatér a megyeibe, s ha a Hévíz nem venné sikeresen az NB III-as osztályozót, akkor szintén marad itt. Ebben az esetben a 15. helyezettnek is búcsúznia kell majd.