Dobogós zalai tájfutók: Két országos bajnokságon is nagyon eredményesen szerepeltek

Újabb bajnoki hétvégét rendeztek a tájékozódási futás sportágban. Az elmúlt héten a pécsi Jakab-hegy és környéke adott otthont az idei országos nappali egyéni bajnokságnak és az országos pontbegyűjtő bajnokságnak. Mindkét eseményről jó eredményekkel tértek haza a zalai klubok képviselői.

A rendkívül szintes terepen a hosszú átmenetek adtak komolyabb tájékozódási feladatot a két zalai klub – Göcsej KTFE, TRIÓ Egerszeg ZTC – versenyzőinek. A több mint 800 induló közt számos értékes eredményt értek el a zalaiak. Legjobban Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC) és Varga József (Göcsej KTFE) szerepelt, akik magabiztos versenyzéssel már sokadik egyéni érmüket szerzik az idei szezonban. Dobogóra futott a legidősebb zalai tájfutó, Horváth Béla (TRIÓ Egerszeg ZTC) is, aki korosztályában a harmadik helyen végzett a népes mezőnyben. A fiatalok eredményei közül ezúttal a serdülő lányok (N16) jó futásait érdemes kiemelni, akik alig maradtak le a pontszerző helyekről.

Az országos nappali egyéni bajnokság jobb zalai helyezései. F20 E: 7. Csertán András (ZTC), 8. Fekete Sámuel (ZTC). F40 A: 5. Sárecz Lajos (ZTC). F50 A: 4. Fehér Ferenc (ZTC). F60 A: 1. Varga József (Göcsej KTFE). F70 A: 10. Vajda László (ZTC). F75 A: 3. Horváth Béla (ZTC), 7. Horváth Zoltán (ZTC). N16 E: 7. Radó Gyöngyvér (ZTC), 8. Kolcsár Panna (ZTC). N21 E: 10. Pózna Anna (Göcsej KTFE). N35 A: 10. Kaufmann Brigitta (ZTC). N40 A: 1. Sárecz Éva (ZTC), 7. Pap Viktória (ZTC), 8. Császár Éva (Göcsej KTFE). N45 A: 10. Porgányiné Henrich Piroska (ZTC).

Azonos helyszínen, de kissé lankásabb terepen zajlott a pontbegyűjtő ob. A két zalai klub ezúttal is nagy létszámban vett részt a viadalon, ahol a TRIÓ Egerszeg ZTC 8, míg a Göcsej KTFE 6 csapata is bajnoki pontot érő helyen ért célba. A jól szereplő fiatalok közül a TRIÓ Egerszeg ZTC serdülő leány csapatának 4. helyét érdemes kiemelni, hiszen csak néhány perccel csúsztak le a dobogóról. A szenior csapatok közül a TRIÓ Egerszeg ZTC két együttese is bajnoki címet szerzett.

A bajnokság pontszerző zalai csapatai. F14 A: 8. Göcsej KTFE (Mézes Botond Csegő, Geszti Márton, Czigány Mátyás). F16 A: 5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Tompos Gábor, Dóra Tóbiás, Kerkai Áron). F18 A: 7. TRIÓ Egerszeg ZTC (Molnár Botond, Molnár Levente, Kovács Zsolt). F20 A: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC (Nagy Bálint, Fekete Sámuel, Takács Ticián). F21 A: 9. Göcsej KTFE (Gond Balázs, Gond Gergely, Éles András). F145 A: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Fehér Ferenc, Varga Bálint, Mitró Zoltán), 3. Göcsej KTFE (Császár Éva, Mézes Tibor Sólyom, Varga József). F205 A: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Erdős Gábor, Vajda László, Horváth Béla). N14 A: 8. Göcsej KTFE (Horváth Kármen, Kovács Anikó, Büki Hanna). N16 A: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára, Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér), 7. Göcsej KTFE (Czebei Luca, Czigány Emma, Ráduly Anna). N21 A: 8. Göcsej KTFE (Pózna Anna, Bertóti Regina, Takács Orsolya). N105 A: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Szabó Emese, Szabó Ágnes, Kaufmann Brigitta). N125 A: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Porgányiné Henrich Piroska, Sárecz Éva, Pap Viktória).