Dobogón várják a folytatást az NB II-es futsalosok

Roppant előkelő helyről, a futsal NB II. Nyugati csoportjának második helyéről folytathatja majd a bajnoki küzdelmeket az új évben a Nagykanizsai Futsal Club legénysége.

A kanizsaiak pozíciója ugyan a pontvadászat jövő hétfői fordulója után még változhat – azon a játéknapon a dél-zalaiak nem lépnek pályára – az viszont ezzel együtt biztos, hogy Bagó Gábor legénysége mindenképpen dobogós helyről vág neki az alapszakasz hajrájának. A 18. forduló keretében aztán január 17-én (péntek) Szakmeiszter Jánosékra hazai bajnoki fellépés vár, hiszen a Zsigmondy-csarnokban fogadhatják a Tihanyi FC-t.

– Az, hogy a második helyen sikerült az óévet búcsúztatnunk, úgy érzem, erőn felüli teljesítmény volt a csapat részéről – kezdte Bagó Gábor, a nagykanizsai együttes 33 esztendős edzője. – Teljesítményünk annak fényében különösen nagy tett, hogy végig nagyon sok sérülés is hátráltatott minket a pontvadászat eddigi szakaszában. Ebből eredően pedig ránk is fért már egy kis szusszanás. Ám a röpke szünetnek vége, a jövő hét péntekén már újra bajnoki mérkőzést játszhatunk, ráadásul hazai közönség előtt, és támogatásukkal mindenképpen nyerni akarunk. Azt azért a csapat is tudja, hogy a folytatásban sem lesznek könnyű találkozóink, hiszen a tabellán körülöttünk álló gárdákkal fogunk mérkőzni, és bizony még igencsak éles harcra számítok a felsőházba jutásért.

Annyit még mindenképpen érdemes mindezekhez hozzátenni, hogy a nagykanizsaiaknál több gólerős futsalos is szerepel, de az elmúlt időszakban közülük is kiemelkedett Bogyó Károly eredményességével. Ő jelen pillanatban 24 találattal áll az NB II. Nyugati csoportjában a góllövőlista élén, öttel megelőzve a pécsi Szentes Krisztiánt.