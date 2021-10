Demjén Patrik utólag örül a Fradi 11-esének, mert legalább kivédhette

A labdarúgó NB I 9. fordulójának szenzációját szolgáltatta a ZTE FC a Groupama Arénában: az egerszegiek 2-1-re legyőzték a bajnok Ferencvárost. A kapus Demjén Patrikot mindenképp a meccs zalai hősei közt kell említeni.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay hamar varázstalanodni fog

A ZTE FC-t sokan féltették, hiszen nem kezdett jól a csapat a bajnokságban, hogy aztán két hete az MTK elleni siker egy kicsit nyugodtabb légkört biztosítson. Ám az FTC otthonába látogatni idehaza senkinek sem „életbiztosítás”. Waltner Róbert együttese viszont borította a papírformát, de azért tegyük hozzá: az egerszegiek is jó tíz évet vártak az újabb, FTC elleni sikerükre. Most szombat előtt 2010 novemberében győztek legutóbb az FTC ellen, amikor Egerszegen 2-1-es siker született. A Fradi vendégeként pedig 20 évet vártak az újabb sikerre, ugyanis ezt megelőzően 2001 júliusában nyertek bajnokit az Üllői úton a kék-fehérek. Az akkori szereplők közül Waltner Róbert és Molnár Balázs most is ott volt – csak már nem a pályán, hanem a kispadon…

Szombaton a ZTE FC rendkívül fegyelmezetten játszott és jókor lőtte a góljait, Nikola Serafimov és Koszta Márk találatai éppen annyi nyugodtságot adtak Waltner Róbert csapatának, hogy ne kelljen kapkodni. A második félidőben pedig „jött” Demjén Patrik, aki 2-1-nél kivédte Ryan Mmaee tizenegyesét. Az egerszegi kapus két héttel korábban is büntetőt hárított, akkor az MTK elleni találkozón. Védéseivel is bizonyította, hogy jó formában van.

– Először voltam győztes csapat tagja a Groupama Arénában, ahol szinte az első percben már egy ziccert hárítottam, majd utána a büntetőt is. Nem rossz érzés… – kezdte Demjén Patrik, aki gyorsan leszögezte: elsősorban csapatsikerként értékeli a szombati bravúrt. Ugyanakkor mindig kellenek a jó egyéni teljesítmények is, mint például az övé.

De mi volt az a csel, amit a lefújás után említett?

– Tudtam, hogy Mmaee hogyan végzi majd el a tizenegyest, próbáltam becsapni, hogy egy kicsit a másik oldalra mozdulok, de csak egy pillanatra – árulta el a zalai hálóőr, aki persze arról is beszélt, hogy melyek a nagy tervek:

– Mindig jó teljesítményt akarok nyújtani, hiszen így van esély, hogy felfigyeljenek rám. Nem titok, szeretném egyszer külföldi csapatban is kipróbálni magam, és persze a válogatottság mindig a céljaim között szerepelt. Most úgy érzem, hogy jó úton járok, végre helyrerázódtam. Tavasszal, amikor elkaptam a fertőzést és emiatt lemaradtam az U21-es Európa-bajnokságról, magam alá kerültem. De az utolsó 7-8 tavaszi fordulóban szerintem már jól teljesítettem.

Azt is megkérdeztük a kapustól, hogy szerinte mi hozta meg számukra a szombati, kétségkívül nagy sikert.

– Azzal talán nem árulok el nagy titkot, hogy mindegyikünk nagyon boldog volt, hiszen az FTC-t legyőzni a hazai futballban, ehhez nincs hasonló érzés – mondta Demjén Patrik. – Viszont sokat tettünk érte. Nem mi voltunk a meccs favoritjai, viszont szerintem a csapatkohézióval ellensúlyoztuk azt, hogy a másik oldalon egy jóval erősebb csapat áll velünk szemben. Ez az egység eddig is megvolt bennünk, de most már nem követünk el olyan hibákat, mint korábban. Főleg védekezésben, hiszen a támadójátékunk korábban is működött szerintem. Ezt kell továbbra is egyensúlyban tartanunk és ez a győzelem megerősítette azt, hogy mi a mi igazi játékunk. A VAR miatti megállások sem zökkentettek ki bennünket, s lehet vitatkozni, hogy a tizenegyes az volt, vagy sem. Utólag azt mondom, örülök, hogy megadták, így legalább ki tudtam védeni…

Pénteken (15.30) a Gyirmót látogat Zalaegerszegre, ám Demjén Patrik úgy véli: nem szabad abból kiindulni, hogy ha az FTC-t legyőzték, akkor automatikus a győriek elleni siker is. Azt persze hozzátette: itthon nyerni kell…

Kedden GLASGOW-BAN JÁTSZIK A FRADI A Ferencváros ma 16.30 órai kezdéssel az 51-szeres skót bajnok Celtic Glasgow vendége lesz a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek 3. fordulójában. A két csapat tavaly, a BL-selejtező 2. körében ugyancsak a Celtic Parkban találkozott, és akkor a vendégek 2-1-re nyerve továbbjutottak – miután a koronavírus-járvány miatt a kérdésben ez az egy találkozó döntött. Az idei El-csoportkörben mindkét együttes első pontjaira hajt. A Celtic az összes főtáblás csapat közül a legtöbb gólt kapta eddig: Sevillában 4-3-ra, majd a Leverkusentől otthon 4-0-ra kapott ki. A meccset azért ma rendezik meg, mert az ENSZ csütörtökön éghajlatváltozási konferenciát tart a skót fővárosban.

Kapcsolódó tartalom: