Demjén kivédte, Koszta belőtte a tizenegyest, mégsem nyert a ZTE FC...

A labdarúgó NB I. 13. fordulójának nyitómérkőzését jelentette a pénteken este megrendezett ZTE FC – Mezőkövesd találkozó. A hazaiak büntetőből szereztek vezetést, de egy megnyert meccset engedtek ki a kezükből.

ZTE FC -Mezőkövesd-Zsóry FC 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 703 néző. Jv.: Andó-Szabó (Szécsényi, Becséri).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Bobál D., Bedi – Halilovic (Gergényi, 82.), Sankovic, Skribek (Babati, 69.), Spoljaric, Koszta – Zimonyi (Meshack 46., Tajti 90.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Mezőkövesd: Tordai – Farkas D,., Pillár, Katanec, Vadnai (Lakvekheliani, 74.)- Cseke, Kocsis, Karnitski (Calcan, 80.) – Jurina (Nagy D., 74.), Cseri (Besirovic, 80.), Drazic (Vojtus, 84.). Vezetőedző: Supka Attila.

Gólszerzők: Koszta (70. – 11-esből), illetve Nagy D. (93.).

Sárga lap: Halilovic (57.), Bobál (60.), illetve Farkas D. (36.), Pillár (63.), Katanec (65.).

Kiállítva: Katanec (69.).

Kéthetes szünetet követően folytatódott a hazai élvonalbeli bajnokság sorozata és két olyan csapat találkozott pénteken este Zalaegerszegen, melyek a szünet előtt épp ellentétes „utat” jártak. A ZTE FC két vereséget könyvelt el egymás után, a Mezőkövesd viszont utolsó négy mérkőzéséből hármat megnyert egyen pedig döntetlenre végzett.

Az, hogy a szünet éppenséggel kire, milyen hatással volt, nos, a kérdés megválaszolására maga a találkozó volt hivatott választ adni. Mindenesetre a Mezőkövesd úgy tűnt nem kíván semmit a véletlenre bízni, hiszen pénteki késői kezdés ellenére, már csütörtökön megérkezett a zalai megyeszékhelyre, hazai oldalon pedig a sérülések és betegségek miatt igyekeztek a lehető legütőképesebb csapatot pályára küldeni. A ZTE FC frissebben is kezdett és az 5. percben Koszta fejesénél Tordai éppen a gólvonal előtt csípte el a labdát, amely majdnem át is haladt azon. Kezdeményezőbb volt a házigazda, ami egyáltalán nem azt jelentette, hogy a Mezőkövesd ne fektetett volna nagy hangsúlyt a támadásaira. A 15. percben például Jurina lövése úgy suhant el a bal sarok mellett, hogy abba egy zalai láb is beleért. Teljesen kiegyenlített volt a találkozó, viszont helyzetekig nem jutottak el a csapatok egy-egy kaput elkerülő lövési próbálkozástól eltekintve. A 29. percben viszont Jurina lőtt laposan és ekkor már Demjén kapusnak kellett résen lennie, hogy fogja a labdát. Szép lassan a Mezőkövesd kezdett el irányítani, legalábbis, inkább az ő akarata érvényesült és a 41. percben Cseke váratlan lövését fogta a zalai kapus. Nem volt nagyon veszélyes löket, de mégis csak lövés, ami nélkül nincs gól és ebben a tekintetben több ilyen próbálkozása volt a Mezőkövesdnek. Legalábbis az első félidőben.

Egy csere történt a szünetben, az is hazai oldalon, hiszen Zimonyit Meshack váltotta. Mindenképpen jobb második félidőt reméltek a hidegben is kilátogató nézők, de nem jöttek lendületben a csapatok. A vendégek rendre jól szűrték meg a hazai támadásokat, létszámfölényes szituációt nem tudott a ZTE kialakítani.

A 60. percben aztán Drazic a zalai tizenhatosnál csinált meg egy visszacselt, amikor összeért a lába Bobáléval. A játékvezető némi kivárás után büntetőt ítélt, a VAR is ellenőrzött és jóváhagyta a döntést. Határseset volt, mindenesetre Cseri lövését Demjén Patrik kiütötte! Ha valami, akkor ez feltüzelhette a zalaiakat, lélektani szempontból a kék-fehérek jöttek ki jobban belőle. A 66. percben aztán Lesjak fejelt, akivel Katanec ugroptt fel. Az egerszegiek már akkor jelezték, hogy kezezés történt, de a játék folytatódott, s amikor megszakadt, akkor Andó Szabó Sándor az oldalvonalhoz futott ki. A VAR jelezte a lehetséges büntetőt, végül meg is ítélte. Katanec sárgát és pirosat kapott, hiszen előtte volt már egy figyelmeztetése. A 70. percben Koszta állt a labda mögé és határozottan a kapu bal oldalába lőtt, 1-0. Megvolt tehát a vezetés, ráadásul emberelőnyben, és Supka Attila is azonnal lépett. Kettőt cserélt, ezzel némileg átalakítva a csapatát is.

A 79. percben Spoljaric kissé jobbról, fordulatból lőtt kapura, Tordai nagy bravúrral elérte a gólba tartó labdát. Újabb két helyen változtatott a Mezőkövesd és támadó szellemű játékosokkal frissített, hiszen még semmit nem adott fel a vendégcsapat. Próbált mindent egy lapra feltéve támadni, a ZTE pedig őrizte az előnyét, hiszen a három pont megszerzése számára most mindennél fontosabb volt. Aztán jött a feketeleves…

A 92. percben Koszta hozta tökéletes helyzetbe Spoljaricot, aki 8 méterről a kapusba lőtte a labdát. A visszapattanó hozzákerült, de hanyag mozdulattal sarkazni próbált az érkező társa elé, ám tette ezt nagyon gyengén, Ebből indult az ellentámadás, aminek a végén Besirovic 20 méteres lövése a kapufáról pattant vissza, éppen Nagy Dániel elé, aki 6 méterről belsővel a léc alá lőtt, 1-1.

A ZTE FC egy megnyert mérkőzést engedett ki a kezéből, ezzel a döntetlennel. Ilyen helyzetben nem lett volna szabad olyan hanyag megmozdulást választani, amit Josip Spoljaric tett.