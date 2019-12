Decathlon Mountain Man Maraton: Huszonötödször rendeztek szilveszteri futást

A leghosszabb távon (41 kilométer) a nőknél zalaegerszegi, a férfiaknál pedig lenti siker született kedden az óév utolsó megyeszékhelyi sporteseményén, az idén huszonötödik alkalommal megrendezett Decathlon Mountain Man Maratonon.

Hivatalos szám még nincs, de a mezőny mérete megközelítette a 600 főt, vagyis jó esély van rá, hogy a jubileumi rendezvény a célba érkezők szempontjából rekorddal zárul. Egy csúcs pedig máris megdőlt: a 10 kilométeres távon a női mezőnyben a győztes Málics Hajnalka 39:56 perc alatt ért célba – átadva a múltnak a 2013-ban győztes Bicsák Flóra 43:02 perces idejét. És hogy mennyire erős az új csúcs, azt jól mutatja, hogy ezen a távon a férfi mezőnyben is csak hét versenyző tudott 40 percnél kevesebb idő alatt célba érni, idén is csak a győztes Kolonics Tamás volt képes erre.

A fő versenyre, a majdnem maratonnak nevezett 41 kilométeres távra térve: a nőknél a zalaegerszegi Németh Lilla, a férfiaknál pedig a lenti Szunyogh Péter érte el először a célt, mindketten első sikerüket ünnepelhették.

– Küzdelmes volt, meg kellett harcolnom a dombokkal – mondta Németh Lilla. – Másodszor futottam le ezt a távot, a két évvel ezelőtti időmet most hét perccel sikerült megjavítanom. Nagyon boldog vagyok, főleg mert a 26 kilométer után jelentkezett holtpontot sikerült legyőznöm. Arra gondoltam akkor, hogy imádok futni, és milyen szerencsés vagyok, hogy itt lehetek.

– Eddig „csak” a 24 kilométeres távon indultam ezen a versenyen, nagyon örülök, hogy elsőre mindjárt nyerni tudtam 41 kilométeren – fogalmazott Szunyogh Péter. – Lakhelyemen, lenti körül is hasonló a domborzat, ott készültem fel, illetve sokat járok a Bakonyba terepfutó versenyekre, ezek segítettek menet közben. A taktikám egyszerű volt, igyekeztem nem „elfutni” az elejét, próbáltam jól beosztani az erőmet. Elégedett vagyok az időmmel is, sokkal jobbat mentem, mint amit előzetesen vártam magamtól. A győzelem pedig még hab a tortán, kellett hozzá az is, hogy több remek helyi futó nem indult ezúttal.

Kora délután még voltak atléták a pályán, így a verseny hivatalos összegzésével várni kell, de a szervező Zalatriatlon nevében Jakabfi Zoltán elmondta: a jubileumi hegyimaraton létrejöttét széles társadalmi összefogás segítette, külön kiemelte a biztosításban közreműködő polgárőröket és rendőröket.